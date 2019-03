1.

Έναρξη με τον θρυλικό έρωτα του Λέοναρντ Κοέν - Λήξη με ατρόμητες γυναίκες στη θάλασσα

Ταινία έναρξης: Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, Ολύμπιον

Η αυλαία του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα ανοίξει με το ντοκιμαντέρ Μαριάν & Λέοναρντ: Λόγια αγάπης / Marianne & Leonard: Words of Love του Νικ Μπρούμφιλντ, που αφηγείται ένα μεγάλο έρωτα: αυτόν του Λέοναρντ Κοέν με την Νορβηγίδα μούσα του Μαριάν Ιλέν. Έναν έρωτα που έγραψε ιστορία, γέννησε τραγούδια και τους ένωσε για πάντα. Ένα ταξίδι έμπνευσης που ξεκινά τη δεκαετία του '60 από την Ύδρα, όπου έζησαν μαζί για δέκα χρόνια, και μένει αθάνατο μέσα τα τραγούδια όπως το So Long Marianne και το Bird on the Wire που έγραψε για εκείνη.



Η κοινή ζωή του αγαπημένου Καναδού μουσικού και της μούσας του έντυσε και το οπισθόφυλλο του άλμπουμ Songs from a Room. Οι πορείες τους διαχωρίστηκαν για τα επόμενα χρόνια, όμως η βαθιά τους αγάπη δεν χάθηκε ποτέ. Όταν εκείνη αρρώστησε το 2016, ο Κοέν την αποχαιρέτησε με τον δικό του(ς) τρόπο. Ο ίδιος πέθανε 4 μήνες αργότερα.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Νικ Μπρούμφιλντ παρουσιάζει εδώ μια ιστορία που νιώθει πολύ προσωπική. Ο ίδιος έτρεφε για τη Μαριάν Ιλέν βαθιά αγάπη. Τη γνώριζε από το 1968 όταν βρέθηκε στην Ύδρα ως νεαρός φωτογράφος. Έγινε φίλος της, αλλά και εραστής της. Μοιραία έκανε ένα ντοκιμαντέρ που κλείνει μέσα του τον παλμό μιας σχέσης ζωής.

Ταινία λήξης: Κυριακή 11 Μαρτίου 2019, Ολύμπιον

Το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται με ένα ντοκιμαντέρ που υμνεί με αξιοθαύμαστο τρόπο τη δύναμη της γυναίκας: το φιλμ Maiden του Άλεξ Χολμς το οποίο αφηγείται το χρονικό ενός παράτολμου θαλάσσιου άθλου γένους θηλυκού που συνέβη το 1989.

Εκείνη τη χρονιά, ένα αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα συμμετείχε στον αγώνα ιστιοπλοΐας «The Whitbread Round the World Race», τον πιο επώδυνο του είδους στον κόσμο. Οι κίνδυνοι, πολλοί. Τα ρίσκα, πολλαπλά. Πέρα από τη θάλασσα, αυτές οι γενναίες γυναίκες έπρεπε να ξεπεράσουν διάφορα εμπόδια: τον θεσμοθετημένο σεξισμό, τον χλευασμό από τα ΜΜΕ, τις εσωτερικές αμφιβολίες, αλλά και τη βαθιά υποτίμηση των συναθλητών τους.

Μια δοκιμασία-πρόκληση και μαζί μια κινηματογραφική αλληγορία για το θάρρος και την αυταπάρνηση, που αποθεώνει το μεγαλείο της γυναικείας θέλησης.

«Maiden» Official Trailer (2019)

2.

Ρατσισμός στην Αμερική του Τραμπ – η φωτιά καίει ακόμα

Εσύ, τι θα κάνεις όταν ο κόσμος πάρει φωτιά; / What You Gonna Do When the World's on Fire?

του Ρομπέρτο Μινερβίνι (Ιταλία, ΗΠΑ, Γαλλία, 2018)

Το καλοκαίρι του 2017, μια σειρά από στυγερές δολοφονίες Αφροαμερικανών πολιτών στον αμερικανικό Νότο ανέσυρε σκοτεινές εικόνες από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Ένας στοχασμός πάνω στο φλέγον θέμα των φυλετικών διακρίσεων, επίκαιρος όσο ποτέ στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα ντοκιμαντέρ φτιαγμένο από μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του νέου ανεξάρτητου σινεμά, για εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο σχεδόν από τη γέννησή τους και δέχονται απρόκλητα σαρωτική βία σε όλα τα επίπεδα. Για εκείνους που νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην ίδια τους τη χώρα.

What You Gonna Do When the Workd's on Fire? - Official Trailer (2018)

3.

Carte blanche στον Λούι Ψυχογιό

Το 21ο Φεστιβάλ δίνει carte blanche στον βραβευμένο με Όσκαρ ελληνικής καταγωγής Αμερικανό σκηνοθέτη Λούι Ψυχογιό, ο οποίος με αυτή την αφορμή θα τιμηθεί με τον Χρυσό Αλέξανδρο και θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη 10 αγαπημένα του ντοκιμαντέρ.

Μεταξύ αυτών και το Earthlings του Σον Μόνσον (ΗΠΑ, 2005) που συντάραξε και εξακολουθεί να συνταράζει το κοινό όπου κι αν προβάλλεται.

Μια ταινία-σοκ σε αφήγηση του Χοακίν Φίνιξ που αποκαλύπτει με κρυφές κάμερες εικόνες φρίκης για την εκμετάλλευση των ζώων από τον άνθρωπο. Μια ταινία για θεατές με γερό στομάχι. Οι δημιουργοί του προειδοποιούν ότι οι σκηνές που περιέχει είναι από τις πιο σκληρές που έχουν βγει ποτέ στη οθόνη και είναι αληθινές. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί θεατές ύστερα από την προβολή της, επαναθεώρησαν την κρεατοφαγία.

Το φεστιβάλ εντόπισε μια σπάνια κόπια μέτριας ποιότητας και θα την παρουσιάσει για πρώτη φορά σε μεγάλη οθόνη στην Ελλάδα, σε ειδική δωρεάν προβολή στην αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος.

Earthlings - Trailer

4.

Μια οικογενειακή ιστορία από την Ουκρανία, διαφορετική από τις άλλες, συγκλονίζει με τη δύναμη και την ευαισθησία της

Ο μπαμπάς μου είναι ο αδελφός της μαμάς μου / My Father Is My Mother's Brother

του Βαντίμ Ίλκοφ (Ουκρανία, 2018)

Ο Τόλικ, μουσικός της underground ουκρανικής σκηνής, έχει αναλάβει χρέη πατέρα για τη μικρή κόρη της αδελφής του, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ένα ντοκιμαντέρ που φιλοτεχνεί ένα πορτρέτο διπλής όψης: αφενός ενός ανήσυχου καλλιτέχνη, αφετέρου ενός ιδιόμορφου οικογενειακού τριγώνου, που καταλήγει –όλως παραδόξως– να βρίσκει ισορροπία.

Μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης, που αναδεικνύει την εύθραυστη ομορφιά που κρύβεται πίσω από σιωπές, βλέμματα και ανεπαίσθητες κινήσεις.

My father is my mother's brother - Trailer

5.

Ενδοοικογενειακή βία στις ΗΠΑ σήμερα

Εξ αίματος / Blood Kin

του Ραμίν Μπαράνι (ΗΠΑ, 2018, έγχρωμο, 26')

To 2009, η κοινότητα της μικρής επαρχιακής πόλης Ρεντ Όουκ στο Τέξας συγκλονίζεται από μια υπόθεση πατροκτονίας. Ο τότε 15χρονος Όστιν Έβερσολ, που είχε υποστεί μακροχρόνια ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια του πατέρα του, καταδικάζεται στην εξωφρενική ποινή κάθειρξης 40 ετών.

Ο διάσημος ανεξάρτητος Αμερικανός σκηνοθέτης Ραμίν Μπαράνι (99 σπίτια) περνά στο ντοκιμαντέρ αγγίζοντας ένα θέμα-ταμπού. Συνομιλεί με τον δράστη καθώς και με άλλα μέλη της οικογένειας, αποφεύγοντας την εύκολη κριτική και τα ευχολόγια. Αντιθέτως, στοχάζεται χαμηλόφωνα και διακριτικά, αφήνοντας τον πόνο να γλιστρήσει από τα τρεμάμενα λόγια και βλέμματα.

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ραμίν Μπαράνι συνομιλεί με τον δράστη καθώς και με άλλα μέλη της οικογένειας, αποφεύγοντας την εύκολη κριτική και τα ευχολόγια.

6.

Το φετινό Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ προβάλλεται δωρεάν στο 21ο ΦΝΘ

Free Solo

των Ελίζαμπεθ Τσάι Βασαρέλι & Τζίμι Τσιν (ΗΠΑ)

To Ελ Καπιτάν είναι ένας γρανιτένιος μονολιθικός σχηματισμός στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο μονόλιθος των 900 μέτρων θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον πλανήτη για κάθε αναρριχητή, εξαιτίας της κάθετης κλίσης του.

Ένα αγωνιώδες ντοκιμαντέρ που καταγράφει τον αδιανόητο άθλο του Άλεξ Χόνολντ, ο οποίος σκαρφάλωσε στην κορυφή χωρίς τη βοήθεια σκοινιών ή προστατευτικού εξοπλισμού, υπογράφοντας ένα από τα σπουδαιότερα κατορθώματα στην ιστορία της αναρρίχησης.

Free Solo

7.

Τα πάντα για τη ρέγκε, μέσα από την ιστορία της θρυλικής δισκογραφικής Trojan Records

Rudeboy: Η ιστορία της Trojan Records / Rudeboy: The Story of Trojan Records

του Νίκολας Τζακ Ντέιβις (Ηνωμένο Βασίλειο, 2018, έγχρωμο, 85')

Η συναρπαστική ιστορία της θρυλικής βρετανικής δισκογραφικής εταιρείας Trojan Records, που σύστησε σε ολόκληρο τον κόσμο τους μεθυστικούς ήχους της τζαμαϊκανής μουσικής κληρονομιάς.

Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό με πρόσφατες συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών μιας συναρπαστικής εποχής, το ντοκιμαντέρ ερμηνεύει τη διαδρομή της Trojan Records στο πλαίσιο των ριζοσπαστικών κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών που συντελέστηκαν στις δεκαετίες του '60 και του '70.

Με το τελικό επιμύθιο να υπενθυμίζει εμφατικά πως η μουσική έχει τη μαγική δύναμη να μεταμορφώνει ζωές, κατεδαφίζοντας διαχωρισμούς και προκαταλήψεις.

Rudeboy: The Story of Trojan Records

8.

Ο πιο ασυμβίβαστος –σε θεματολογία και στυλ– ντοκιμαντερίστας της Κίνας είναι ο Γουάνγκ Μπινγκ

Πικρό ψωμί / Bitter Money

του Ουάνγκ Μπινγκ | Wang Bing (Γαλλία, Κίνα, 2016, έγχρωμο, 156')

Στο 21ο ΦΝΘ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα του σινεμά του που ζουμάρει στους απόκληρους και τα αθέατα θύματα μια χώρας αχανούς και απρόβλεπτης.

Μια ενδοσκοπική ματιά στη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, στην πλειονότητά τους ανήλικοι και μετανάστες, στην κινεζική βιομηχανία ένδυσης.

Μια κάστα ανθρώπων καταδικασμένη να ζει σε καθεστώς αφάνειας, κάτω από οικτρές συνθήκες εργασίας, χωρίς καμία ελπίδα διεξόδου. Θύματα στυγνής εκμετάλλευσης, οι εργάτες αυτοί συνθλίβονται από τις δυνάμεις ενός πανίσχυρου απρόσωπου μηχανισμού.

Ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τολμηρά τις εικόνες μιας σκληρής πραγματικότητας, καταθέτοντας μια νότα ανθρωπιάς απέναντι στη βαρβαρότητα της κοινωνικής αδικίας.

Bitter Money

9.

«Σε μια κόλλα χαρτί»: το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ανοίγει τον φάκελο «γραφειοκρατία»

5 χαρακτηριστικά ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο προβάλλονται σε πρεμιέρα στην Ελλάδα και θα παρουσιαστούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ένα από αυτά είναι και το:

Ανησυχία / Restless

σε σκηνοθεσία Μπερνάρ Ατάλ

Το 2014, ο Ζοβάνε, ένας νεαρός Βραζιλιάνος από τις φτωχογειτονιές που αφθονούν στη χώρα, συνελήφθη από την αστυνομία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Έκτοτε, ο πατέρας του κάνει έναν επίμονο αγώνα με σκοπό την απόδοση ευθυνών.

Ένα ντοκιμαντέρ που βουτά στη μαύρη τρύπα των αμέτρητων ανεξιχνίαστων υποθέσεων με θύματα νεαρά παιδιά από τα υποβαθμισμένα προάστια των βραζιλιάνικων μεγαλουπόλεων. Μια μελέτη για τα ιστορικά και κοινωνικά αίτια της αστυνομικής βίας και, παράλληλα, μια αγωνιώδης κραυγή για δικαιοσύνη.

Το αφιέρωμα «Σε μια κόλλα χαρτί» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

«Restless» σε σκηνοθεσία Μπερνάρ Ατάλ

10.

Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία ενός Πολωνού δημοσιογράφου που κοίταξε κατάματα τον κίνδυνο στον εμφύλιο της Ανγκόλας

Άλλη μια μέρα ζωής

των Ραούλ ντε λα Φουέντε και Ντάμιαν Νένοβ

Λίγους μήνες πριν από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ανγκόλας, ένας αδυσώπητος και αιματοβαμμένος εμφύλιος βρίσκεται στο απόγειό του.

Ο Πολωνός ρεπόρτερ Ρίσαρντ Καπουσίνσκι παίζει καθημερινά τη ζωή του κορώνα-γράμματα για να γίνει ο μόνος ανταποκριτής στον κόσμο που παρουσιάζει μια καθημερινή καταγραφή των βάναυσων γεγονότων.

Ένα εκρηκτικό μείγμα animation και αρχειακού υλικού, με από πανέμορφη αφήγηση, καθώς και μια τρανταχτή απόδειξη του προφανούς: μόνο αν εμπλακείς προσωπικά σε μια τραγωδία μπορείς να την αποτυπώσεις στην ολότητά της.

Another day of life