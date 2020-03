«Βαρδιάνος στα σπόρκα» - Διαβάστε το αριστούργημα του Παπαδιαμάντη με θέμα το χολέρα του 1865

Στο πίνακα του Joseph Cartwright View of the town and the harbor of Ithaca φαίνεται το παλιό και το πρώτο νεόκτιστο κτίριο επί Αγιοκρατίας που στέγαζε το καινούργιο λοιμοκαθαρτήριο πάνω στο νησί του Σωτήρα.