Παρότι είχε αμφισβητηθεί - και συνεχίζει να αμφισβητείται - η «πατρότητα» ή ακόμα και η γνησιότητα του έργου, ο οίκος Christie's πούλησε σε δημοπρασία τον Νοέμβριο του 2017 τον πίνακα "Salvator Mundi" (μια προσωπογραφία του Χριστού) του Λεονάρντο ντα Βίντσι αντί του ποσού-ρεκόρ των 450,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σήμερα, ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά πού ακριβώς βρίσκεται ο πίνακας, αν και σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα του περασμένου μήνα, υποτίθεται ότι κοσμεί προσωρινά το πολυτελές γιοτ του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής ενός μεγάλου πολιτιστικού κέντρου στην Μεντίνα.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο "The Last Leonardo: The Secret Lives of the World's Most Expensive Painting" (Ο τελευταίος Λεονάρντο: Οι μυστικές ζωές του πιο ακριβού πίνακα στον κόσμο), ο συγγραφέας και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Ben Lewis, έχει στήσει ένα αφήγημα μυστηρίου με άξονα την περιφορά του πίνακα από ιδιοκτήτη σε ιδιοκτήτη και από δημοπρασία σε δημοπρασία.

Όπως γράφει ο Lewis, ο ηλικίας μισής χιλιετίας πίνακας «τοποθετείται ανάμεσα στο μεσαιωνικό και στο μοντέρνο... μια εικόνα που ανοίγει την πόρτα στο νέο κόσμο, όπως έκανε και ο ίδιος ο Λεονάρντο... Στην εποχή μας, ο πίνακας απετέλεσε θύμα της μυστικοπάθειας πάνω στην οποία έχει χτιστεί τόσο η εκτός κανόνων αγορά της τέχνης όσο και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία του 21ου αιώνα τριγύρω της».

Μιλώντας στους New York Times, ο συγγραφέας περιγράφει την προσωπική του ερευνητική οδύσσεια επιχειρώντας να παρακολουθήσει το νήμα της ιστορίας του πίνακα σε παλάτια και ρετιρέ και δηλώνει ότι το πιο εκπληκτικό στοιχείο που ανακάλυψε ότι το έργο βρισκόταν για δεκαετίες στο σπίτι ενός εργολάβου οικοδομών στη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος δεν είχε καμία απολύτως ιδέα για την προέλευση του.

Πρόκειται για τον Basil "Tookie" Hendry Jr, ο οποίος θέλοντας να ξεφορτωθεί τον πίνακα μαζί με άλλους που βρίσκονταν στην κατοχή του, τον πούλησε σε μια τοπική δημοπρασία το 2005 αντί του ευτελούς ποσού των 1.175 δολαρίων. Μόνο όταν επικοινώνησε μαζί του ο Lewis πριν από ένα χρόνο περίπου, πληροφορήθηκε σοκαρισμένος ότι το έργο είχε πιάσει 450 εκατομμύρια σε δημοπρασία του Christie's.

Ένα άλλο όνομα – διάσημο αυτό τη φορά – που προέκυψε από τις έρευνες του Lewis σχετικά με την ιστορία του πίνακα, ήταν αυτό του Trent Reznor (ηγέτη του συγκροτήματος των Nine Inch Nails και επιφανούς παραγωγού και συνθέτη soundtracks) σε μια λίστα αγοραστών ενός μικρού οίκου πλειστηριασμών: «Σκέφτηκα ότι το έργο ταίριαζε στην goth προσωπικότητα του Reznor, αλλά τελικά δεν υπήρξε ποτέ ιδιοκτήτης του πίνακα».

