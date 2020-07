10 εκθέσεις εικαστικών στην Αθήνα που μένουν ανοικτές όλο το καλοκαίρι

Allouche Benias

«B.C.E. - Before Corona Era» & «They are already here, you are next»

Τριπλή καλοκαιρινή έκπληξη από την γκαλερί Allouche Benias με δυο νέες εκθέσεις και μια νέα τοιχογραφία του b. στον εξωτερικό της χώρο. Στη συλλογή έργων του Botond Keresztesi με τίτλο «B.C.E. - Before Corona Era» ιστορικά στοιχεία συναντούν στοιχεία της ποπ κουλτούρας μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, ο Φίλιππος Καβάκας, ο Γιώργος Τούρλας, ο Παύλος Τσάκωνας και ο Γιώργος Τσεριώνης συμμετέχουν στην έκθεση «They are already here, you are next» που φιλοξενείται στο ισόγειο της γκαλερί, εκφράζοντας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα εικαστικών μέσων (ακρυλικά και σπρέι βαφής, παστέλ χρώματα, έντονες γραμμές, γλυπτά και αναφορές στην ποπ κουλτούρα), τα βίαια συναισθήματα άγχους, φόβου και θυμού της περιόδου που βιώνουμε.

23/7-29/8 & 23/7-1/8, Allouche Benias, Κανάρη 1, Κολωνάκι, Τρ., Τετ., Σάβ. 12:00-17:00, Πέμ., Παρ. 12:00-19:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Κήπος

Γιώργος Δρίβας, Δομές συναισθημάτων

Κάθε μέρα, μετά τη δύση του ήλιου, ο Γιώργος Δρίβας μετατρέπει τον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής σε έναν κόσμο αινιγματικό και ταυτόχρονα πολύ κοντά στον δικό μας. Γνωστός στο κοινό από την εθνική εκπροσώπηση στο ελληνικό περίπτερο της 57ης Μπιενάλε Βενετίας (2017), ο καλλιτέχνης «ανοίγεται» για πρώτη φορά στον υπαίθριο δημόσιο χώρο με τρεις βιντεο-εγκαταστάσεις.

Έως 20/9, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Κήπος, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη. Καθημερινά: μετά τη δύση του ηλίου (19:45) και μέχρι τα μεσάνυχτα, είσοδος ελεύθερη

Γιώργος Δρίβας

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Λαμπαδηδρομία προς Τόκιο - Κληρονομιά και αφομοίωση

Σύγχρονη ιαπωνική τέχνη μπορεί κανείς να θαυμάσει στη νέα έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (σε συνεργασία με το Ιαπωνικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο), στην οποία συμμετέχουν πέντε Ιάπωνες καλλιτέχνες (Yu Araki, Kei Imazu, Nobuaki Takekawa, Paramodel Hayashi Yashuhiko, Naoki Honjo) και ένας αρχιτέκτονας (Kengo Kuma).

Έως 15/9, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Κολωνάκι, Τρ. 13:00-20:00, Τετ.-Δευτ. 08:00-20:00

Νομπουάκι Τακεκάβα, «Τελετή έναρξης των ολυμπιακών αγώνων για γάτες» / «Αφίσες των ολυμπιακών αγώνων για γάτες» , 2019 (©ΥΠΠΟΑ/ΒΧΜ)

Ίδρυμα Β & Ε Γουλανδρή

Η παιδική φαντασία αντίδοτο στην απομόνωση

Το Ίδρυμα Β & Ε Γουλανδρή, κατά τη διάρκεια του lockdown, έστειλε ανοιχτή πρόσκληση στα παιδιά που βρίσκονταν σε κατ' οίκον περιορισμό να ζωγραφίσουν εντελώς ελεύθερα θέματα που ενέπιπταν στην προσοχή τους. Διακόσια πενήντα δύο παιδιά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Όλες οι προτάσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και τώρα μια επιλογή από αυτές παρουσιάζεται στον χώρο του μουσείου.

Έως 30/9, Ίδρυμα Β & Ε Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13. Ημέρες & ώρες λειτουργίας Ιουνίου - Ιουλίου: Τετ., Σάβ., Κυρ. 10:00-18:00, Πέμ.-Παρ. 10:00-20:00 / Αυγούστου - Σεπτεμβρίου: Τρ.-Τετ., Σάβ.-Κυρ. 10:00-18:00, Πέμ.-Παρ. 10:00-20:00

Μουσείο Μπενάκη

Robert McCabe - Κατερίνα Λυμπεροπούλου, «Ο τελευταίος μοναχός των Στροφάδων»

Η έκθεση αφηγείται την ιστορία ενός μοναστικού συγκροτήματος (καστρομονάστηρου) που έχει τις ρίζες του στον 13ο αιώνα. Το μοναδικής ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής σημασίας συγκρότημα δεσπόζει σε μια απομονωμένη γωνιά του Ιονίου, σε ένα νησάκι του συμπλέγματος των Στροφάδων, τη Σταμφάνη, μόλις το ένα τρίτο ενός αεροδιαδρόμου. Παρά το μικρό του μέγεθος, το νησί είναι μοναδικό όχι μόνο για την ιστορία αλλά και για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του, χάρη στη μοναδική γεωλογική φυσιογνωμία του.

Έως 13/9, Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Κολωνάκι. Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-18:00, Πέμ. 10:00-00:00, Κυρ. 10:00-16:00

Rodeo

Απόστολος Γεωργίου, Ένας Ένας

Απομόνωση, αποτυχία και φαινομενικός παραλογισμός είναι επαναλαμβανόμενες συνθήκες που υφίστανται τα υποκείμενα του Γεωργίου. Το κύριο υλικό του καλλιτέχνη στην πρώτη του έκθεση στην Αθήνα μετά την Documenta14 είναι η ανθρώπινη φύση και η άβυσσός της.

Έως 19/9, Rodeo, Πολυδεύκους 41, Πειραιάς, Τετ.-Σάβ. 13:00-21:00 είτε κατόπιν ραντεβού, είσοδος ελεύθερη

Απόστολος Γεωργίου, χωρίς τίτλο, ακρυλικά σε καμβά, 2020

ΕΜΣΤ

Η Μόνιμη Συλλογή

Το ΕΜΣΤ άνοιξε ξανά τις πύλες του και μπορούμε να θαυμάσουμε πλέον τα περισσότερα από 1.000 έργα της συλλογής του από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, όπως οι Στήβεν Αντωνάκος, Μπιλ Βιόλα, Ντίκος Βυζάντιος, Έμιλυ Ζασίρ, Ίλια και Εμίλια Καμπακόφ, Βλάσης Κανιάρης, Νίκος Κεσσανλής, Γιάννης Κουνέλλης, Σιρίν Νεσάτ, Λουκάς Σαμαράς, Κώστας Τσόκλης, Μόνα Χατούμ, Γκάρυ Χιλλ, Χρύσα, Κώστας Βαρώτσος, Δημήτρης Τζαμουράνης, Νίκος Αλεξίου, Μαρίνα Αμπράμοβιτς κ.ά., τα οποία καλύπτουν το φάσμα της μεταπολεμικής και σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

ΕΜΣΤ, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ). Πέμ. 11:00-22:00, Τρ., Τετ., Παρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Δευτέρα: κλειστά

ΕΜΣΤ

Roma Gallery

Transformations

O Αλέξης Ακριθάκης, o Δημήτρης Αληθεινός, o Michael Askin, o Κωστής (Costis), o Απόστολος Γεωργίου, η Elke Krystufek και δεκάδες ακόμη Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση που παρουσιάζει μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου η γκαλερί Roma.

Έως 12/9, Roma Gallery, Ρώμα 5, Κολωνάκι. Δευτ., Τετ., Σάβ. 10:00-16:00, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:00-20:00, είσοδος ελεύθερη

Αλέξης Ακριθάκης

Ιερό Διονύσου Ελευθερέως

Richard Long, Athens Slate Line

To έργο του Richard Long, ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Land Art, παρουσιάζεται στον Περίπατο που οδηγεί στο Ιερό Διονύσου Ελευθερέως στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης. Διακόσια ογδόντα μεμονωμένα κομμάτια σχιστόλιθου, τα οποία συναρμολογούνται στο σχήμα μιας γραμμής, λειτουργούν σαν ένα μονοπάτι και παραπέμπουν στη διαλογιστική φύση του βαδίσματος.

Έως 30/9, Ιερό Διονύσου Ελευθερέως. Καθημερινά 8:00-20:00, είσοδος ελεύθερη. Δευτ., Τετ., Παρ. 19:00-19:45 (απαραίτητη η προκράτηση)

Richard Long, Athens Slate Line. Φωτ.: Φάνης Καφαντάρης

Intermission

Zoë Paul, Η ζαργάνα μου

H ζαργάνα είναι ένα νόστιμο, μακρύ, ασημένιο ψάρι με πράσινα κόκαλα που φωσφορίζουν. Στην έκθεση της Zoë Paul μια μεγάλη κουρτίνα από χειροποίητες κεραμικές χάντρες, η Ζαργάνα, κρέμεται από το ταβάνι. Δίπλα, ανθρωπομορφικά δοχεία γεμίζουν νερό, ενώ ένας τοίχος καλύπτεται από ένα μεγάλων διαστάσεων γλυπτό, φτιαγμένο από χειροποίητα κεραμικά πλακάκια.

Έως 19/9, «Intermission», Πολυδεύκους 37Α, Πειραιάς, Τετ.-Σάβ. 13:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

Zoë Paul

