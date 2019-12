It Moves and It Shouts

Haus N Athen, Καΐρη 6, Μοναστηράκι

O Guillaume Dustan [1965 – 2005] εξερεύνησε λογοτεχνικά και παράλληλα βιωματικά τον ηδονισμό και τη νυχτερινή διασκέδαση, πολιτικοποιώντας την επιθυμία και την έκσταση και προτείνοντας την ατελείωτη επανάληψη μιας κατάστασης εορταστικής έντασης. Από αυτόν εμπνέεται ο τίτλος της συγκεκριμένης ομαδικής έκθεσης που συγκεντρώνει έργα από τους Δημήτρη Ντοκατζή, Βιργινία Μαστρογιαννάκη, Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη, Μαρίνα Ξενοφώντος, Εύα Παπαμαργαρίτη, Θεόδουλο Πολυβίου & Kiss the Architect, Κοραλία Στεργίδη, Λεόντιο Τουμπουρή, Kyle Dunn και Spyros Rennt, εξερευνά νέους τρόπους να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο σύμφωνα με την τάξη, το φύλο και τη σεξουαλικότητα, την ικανότητα και την ασθένεια, και προτείνει νέες οικολογίες ύπαρξης.

H έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 5/1/2020.

BLABLABLACK

Rebound, Μηθύμνης 43, Πλ. Αμερικής

Για μια μόνο μέρα, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, το πιο ιστορικό κλαμπ της Αθήνας, η Rebound ανοίγει τις πόρτες της σε εννιά σύγχρονους καλλιτέχνες για να παρέμβουν στον υπόγειο χώρο της με περφόμανς, βίντεο, γλυπτά και εγκαταστάσεις. Η επιμέλεια είναι των Εριφύλης Βενέρη και Νάιρας Στεργίου. Συμμετέχουν οι Αύγουστος Βεϊνόγλου, Εριφύλη Βενέρη, Όλγα Ευαγγελίδου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Πάνος Προφήτης, Θάλεια Ραυτοπούλου, Νάιρα Στεργίου, Αλέξανδρος Τζάννης και Δέσποινα Χαριτωνίδη.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 μ.μ. Η έκθεση θα διαρκέσει για μια ημέρα, στις 12/12/2019.

Fuyuhiko Takata

ViZ Laboratory for Visual Culture, Πλατεία Θεάτρου 10

Έργα του Κέβιν Μουτσολάρι.

Το ViZ Laboratory for Visual Culture φιλοξενεί μια σύνθεση από τα έργα του Fuyuhiko Takata, Love Exercise (2013/2019), Afternoon of a faun (2015-2016), Cambrian Explosion (2016), Dream Catcher (2018/2019). Ο Takata διαστρεβλώνει παραμύθια. Οι νύμφες δεν καταφέρνουν να αποπλανήσουν τον Φαύνο, ο έρωτας είναι ένας αυταρχικός σαδιστής, η Ραπουνζέλ προκαλεί καταστροφικούς σεισμούς με τα μακριά μαλλιά της και η μικρή γοργόνα παράγει ένα λουτρό αίματος. Αντλεί έμπνευση από τα ομοερωτικά yaoi manga της πατρίδας του για να καννιβαλίσει τον τρόπο που ο σύγχρονος άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον έρωτα. Η επιμέλεια είναι του Κωστή Σταφυλάκη.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10/1/2020.

Jesper List Thomsen - Standard Count

Hot Wheels Athens, 28ης Οκτωβρίου 41, Ομόνοια

Η ατομική έκθεση του Jesper List Thomsen δημιουργεί έναν κόσμο όπου οι αριθμοί και το μέτρημα αποκτούν υπαρξιακό χαρακτήρα μέσα από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο Διαδίκτυο. Από το πόσο διαρκεί μια γραμμή που ζωγραφίζεται με μαρκαδόρο διαρκείας μέχρι το πόσα χρόνια διαρκεί η ζωή ενός ανθρώπου. Μια τυπική μέτρηση φτάνει μέχρι τον αριθμό 12. Ο Τhomsen κατάγεται από τη Δανία και μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Είναι επίσης μέλος της καλλιτεχνικής κολλεκτίβας Am Nuden Da.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 8/2/2020.



a.O. - b.c.* Ένα οπτικοακουστικό ημερολόγιο

(*a.O. - b.c. = after Olympics - before crisis)

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), Πειραιώς, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

State of Concept, Τούσα Μπότσαρη 19, Κουκάκι

© Μαρίνα Γιώτη

Μια μεγάλη έκθεση που επιστρέφει και καταγράφει την καλλιτεχνική παραγωγή της χώρας την κρίσιμη πενταετία που διένυσε η Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι το 2010 και την ανακοίνωση του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου της προσφυγής της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ΕΕ, βάζοντας τη χώρα σε έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο λιτότητας. Συμμετέχουν: Λουκία Αλαβάνου, Νάντια Αργυροπούλου, Γιάννης Βαρελάς, Κωστής Βελώνης, Βαγγέλης Βλάχος, Ειρήνη Βουρλούμη, Τάσος Βρεττός, Εύα Γιαννακοπούλου, Μαρίνα Γιώτη, Μωρίς Γκανής, Κυριακή Γονή, Λυδία Δαμπασίνα, 'Iδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αναστασία Δούκα, Ειρήνη Ευσταθίου, Δέσποινα Ζευκιλή, Μαίρη Ζυγούρη, Γιώτα Ιωαννίδου, Λάκης & Άρης Ιωνάς / The Callas, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Ελένη Καμμά, Βλάσης Κανιάρης, Νίκος Καναρέλης, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Ελπίδα Καραμπά, Βασίλης Καρούκ, Πάνος Κοκκινιάς, Πάνος Κούτρας, Γιώργος Λάνθιμος, Παναγιώτης Λουκάς, Βαρδής Μαρινάκης, Χριστόφορος Μαρίνος, Γιολάντα Μαρκοπούλου, Δημήτρης Μεράντζας, Bill Μπαλάσκας, Μανώλης Μπαμπούσης, Μπιενάλε της Αθήνας, Μαργαρίτα Μποφιλίου, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Νίκος Ναυρίδης, Νίκος Νικολαΐδης, Ντόρα Οικονόμου, Ορθολογιστές, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Ραλλού Παναγιώτου, Μαρία Παπαδημητρίου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Ευτύχης Πατσουράκης, Τάσος Παυλόπουλος, Νατάσσα Πουλαντζά, Θοδωρής Προδρομίδης, Κώστας Ρουσσάκης, Γιώργος Σαπουντζής, Χρήστος Σαρρής, Νάνα Σαχίνη, Κώστας Σαχπάζης, Φανή Σοφολόγη, Στίχοιμα, Δανάη Στράτου, Στεφανία Στρούζα, Αλέξανδρος Τζάννης, Σύλλας Τζουμέρκας, Σοφία Τούμπουρα, Θανάσης Τότσικας, Νίκος Τρανός, Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη, Πάνος Τσαγκάρης, Γιάννης Χατζηασλάνης, Κώστας Χριστόπουλος, Barking Dogs United (Νίκος Αρβανίτης και Naomi Tereza Salmon), Mary and the Boy, Amateurboyz, Voltnoi Brege, Berlin Brides, drog_Α_tek, Erasers, εκδόσεις Futura, Farida el Gazzar, Greece is for Lovers, Killah-P, Poka-Yio. Η έκθεση λειτουργεί ως μια δειγματοληπτική παρουσίαση ενός μικρού τμήματος από πρωτοβουλίες και δράσεις που παρουσιάστηκαν εκείνο το διάστημα, μέσα από τις αναμνήσεις της ομάδας του State of Concept που επιμελείται συλλογικά την έκθεση (Βίκυ Ζιώγα, Ηλέκτρα Καρατζά, Μαρία Αντέλα Κονόμι, Λυδία Μαρκάκη, Ηλιάνα Φωκιανάκη).

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 1/2/2020 στο State of Concept και μέχρι τις 31/1/2020 στην ΑΣΚΤ.

Kypselian Salon

Snehta, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη

Λίγο πριν από το κλείσιμο της χρονιάς η Snehta παρουσιάζει ένα συλλογικό πρότζεκτ 60 διαφορετικών καλλιτεχνών για δέκα ημέρες που συνθέτει ένα σύγχρονο σαλόν με ζωγραφικά έργα, κολάζ, γλυπτά, κατασκευές, μικρογλυπτά, εκδόσεις και αντικείμενα.

Η έκθεση θα κάνει εγκαίνια στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα.