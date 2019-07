13 καλοκαιρινές εικαστικές εκθέσεις που θα επισκεφθούμε στα νησιά

Άνδρος

Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως

Γιάννης Τσαρούχης

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του μεγάλου ζωγράφου και το Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη και τη Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα, συγκεντρώνει 91 έργα του (34 πρωτότυπα και 57 «πολλαπλά») σε μια ενδιαφέρουσα έκθεση στο νησί της Άνδρου.

Στην έκθεση αυτή, «με την ατμόσφαιρα των χρωμάτων του ζωγράφου και του κόσμου των μορφών του», όπως αναφέρει η Αθηνά Σχινά στο κείμενό της, «μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τον συσχετισμό πρωτοτύπων και "πολλαπλών" έργων.

Εκτός των άλλων, ο θεατής έρχεται σε επαφή με έργα που ένα προς ένα τα είχε επιλέξει ο ζωγράφος, προκειμένου να αποκαλύψει το δικό του πάνθεο θεμάτων και μοτίβων. Διαμόρφωσε, δηλαδή, ο Τσαρούχης μια άτυπη υποθήκη, τόσο για το παρόν του καιρού του όσο και για το μέλλον.

Περισσότερο, όμως, απ' όλα ο θεατής σε αυτή την έκθεση έρχεται σε επαφή με τη μαγεία και το μυστήριο της δημιουργίας ενός ανήσυχου πνεύματος, όπως ήταν ο ίδιος ο Γ. Τσαρούχης ως προσωπικότητα. Επίσης, ο θεατής συνδέεται με το ύφος και την υφέρπουσα ρυθμικότητα που κρύβει στις σιωπές της η κάθε του μορφή. H έκθεση αυτή, με άλλα λόγια, τονίζει τη "φιλοσοφία" αξιών ζωής και τέχνης που υπαγορεύει μέχρι και σήμερα ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας καλλιτέχνης επίκαιρος και ταυτοχρόνως διαχρονικός».

27/7-30/9. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:30-14:30 & 18:30-21:30, εκτός Τρίτης

Σέριφος

Ξενώνας Περσέας

REMAIN(S)

Έργο της Βιβής Παπαδημητρίου.

Ο δημοτικός ξενώνας «Περσέας» που σχεδίασε ο αρχιτέκτων Φίλιππος Βώκος στο Λιβάδι Σερίφου και παραμένει κλειστός και σχετικά αναξιοποίητος, φέροντας τα σημάδια του χρόνου, θα ανοίξει αυτό το καλοκαίρι για να φιλοξενήσει μια ιδιαίτερη έκθεση. Φέτος, λοιπόν, οι κοιτώνες του ξενώνα θα υποδεχτούν έξι νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι καλούνται να διερευνήσουν την εφήμερη φύση της καλοκαιρινής διαμονής και να αναβιώσουν την έννοια του «ξενώνα» κατά τα πρότυπα των ξενοδοχείων «Ξενία», αναθεωρώντας ή και αποδομώντας τις παραδοσιακές μορφές και τα τυπικά χαρακτηριστικά της.

Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε την αξία αυτών των καταλυμάτων υπό το βάρος της υπόσχεσης του παρελθόντος για ανάπτυξη, που κατέληξαν στα απομεινάρια του σήμερα; Ποιο μήνυμα μπορεί να ακουστεί μέσω των εικαστικών έργων και του εφήμερου in-situ χαρακτήρα τους;

Το βίντεο, η εγκατάσταση, η φωτογραφία και άλλες μέθοδοι σύνθεσης είναι τα εργαλεία με τα οποία οι καλλιτέχνες θα πραγματευτούν τα ζητήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους στον Περσέα, που διήρκεσε από τις 28/6 έως τις 5/7, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού να έρθουν σε επαφή με τα αποτελέσματά της.

Έως τις 21/7

Πάρος

Art Space / Studio 265

2SEE: Μαριάννα Λούρμπα / Χλόη Γκάιτμανν-Ακριθάκη

Ένας φωτογραφικός διάλογος ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνιδες με θέμα το καλοκαίρι είναι το κεντρικό θέμα της έκθεσης στην Πάρο. Ο επιμελητής της έκθεσης Αλέξιος Παπαζαχαρίας λέει: «Οι δύο εικαστικοί της έκθεσης χρησιμοποιούν τη φωτογραφία και το ψηφιακό κολάζ για να φτιάξουν εικόνες που είναι τόσο γενικές που δεν ταυτίζονται με ένα νησί αλλά με όλα, ούτε με τις διακοπές κάποιου αλλά με τις διακοπές γενικά.

Οι εικόνες των δύο καλλιτεχνών είναι δύο διαφορετικές ματιές που ταυτίζονται με το χαρακτηριστικό φως και το κοντράστ των ελληνικών νησιών, τα έντονα χρώματα, την αρχιτεκτονική, τον ήχο των κυμάτων και των νερών και αυτή την περίεργη ελαστικότητα του χρόνου, που τρεις ή πέντε μέρες μοιάζουν με μια ολόκληρη άλλη ζωή».

Αγία Φωτεινή, Παροικιά - Νάουσα, Πάρος, 13/7-7/8. Ώρες λειτουργίας: 9:00-17:00 & 19:30-21:00

Τήνος

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

«Από τον κόσμο του Ομήρου. Τήνος και Κυκλάδες στη μυκηναϊκή εποχή»

Η έκθεση φιλοδοξεί να καταδείξει τη συμβολή των Κυκλάδων στον μυκηναϊκό πολιτισμό στο Αιγαίο, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, άγνωστες στο ευρύ κοινό αρχαιότητες και συνθέτοντας ένα πανόραμα του εν λόγω πολιτισμού στην περιοχή.

Περισσότερα από 150 επιλεγμένα αντικείμενα, αντιπροσωπευτικά έργα κεραμικής, μεταλλοτεχνίας, μικροτεχνίας, ειδωλοπλαστικής και κοσμηματοποιίας αποκαλύπτουν όψεις της πολιτισμικής κληρονομιάς του μυκηναϊκού κόσμου, πηγή έμπνευσης για τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.

Για πρώτη φορά εκτίθενται στο κοινό τα ευρήματα από τον μικρών διαστάσεων αλλά σπάνιο για ολόκληρο το Αιγαίο μυκηναϊκό θολωτό τάφο στην Αγία Θέκλα, στη βόρεια Τήνο.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται αρχαία έργα και από άλλες σημαντικές προϊστορικές θέσεις στο Αιγαίο, και συγκεκριμένα από τη Νάξο, τη Δήλο, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Μήλο, τη Σίφνο, τη Θήρα και την Κέα, δίνοντας για πρώτη φορά μια εικόνα της φυσιογνωμίας και της σπουδαιότητας που είχε ο μυκηναϊκός πολιτισμός για το κυκλαδικό αρχιπέλαγος.

Πύργος, Πάνορμος, Τήνος, 13/7-14/10. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά εκτός Τρίτης, 10:00-18:00

Άνδρος

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Ντίκος Βυζάντιος: Ανεικονισμός + Παραστατικότητα

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Γουλανδρή αφιερώνει τη φετινή καλοκαιρινή του έκθεση σε έναν σημαντικό και μάλλον παραγνωρισμένο στην Ελλάδα ζωγράφο, τον Ντίκο Βυζάντιο, που διέπρεψε για μισό αιώνα στο Παρίσι. Αυτή η έκθεση είναι σύμφυτη με την κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν στις Κυκλάδες. Κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, εικαστικοί, δημοσιογράφοι και λοιποί λάτρεις της τέχνης συγκεντρώνονται στο νησί για τα εγκαίνια του εικαστικού γεγονότος που συντροφεύει όλο το κυκλαδίτικο καλοκαίρι, ενώ η Χώρα ζωντανεύει μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο από τον χειμερινό λήθαργο.



Φέτος, είναι η χρονιά του Ντίκου Βυζάντιου, του διακεκριμένου ζωγράφου της διασποράς, με ένα πλήρες αναδρομικό αφιέρωμα. Η έκθεση, στην πραγματοποίηση της οποίας συνέβαλε καθοριστικά ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος, ανιψιός του καλλιτέχνη, έχει στηθεί υποδειγματικά στους ορόφους της νέας, υπερσύγχρονης πτέρυγας του μουσείου, καλύπτοντας όλες τις διαφορετικές περιόδους του, με το σύνολο σχεδόν της εργογραφίας του να προκαλεί καταρχάς θαυμασμό για το πώς ο ίδιος καλλιτέχνης κατάφερε, κατά τη διάρκεια της ζωής του, να παρεισφρήσει σε διαφορετικά εικαστικά ρεύματα, τεχνοτροπίες και μεθόδους.

Τα έργα του Ντίκου Βυζάντιου, που εκτίθενται στο Μουσείο Γουλανδρή, περιλαμβάνονται σε προσωπικές ή μόνιμες συλλογές μεγάλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, ενώ του έχουν αποδοθεί δύο ύψιστοι τιμητικοί τίτλοι της Γαλλίας, του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής και του Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Έως 22/9. Ώρες λειτουργίας: Τετ.-Κυρ. 11:00-15:00 & 18:00-21:00, Δευτ. 11:00-15:00, Τρίτη κλειστά

Σαντορίνη

Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός»

Barbares d' Esprit - Artists in Residence

Το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός» στη Βλυχάδα, σε συνεργασία με την πλατφόρμα πολιτιστικών δράσεων Restart Contemporary Art Platform, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καλλιτεχνική συλλογικότητα Barbares d' Esprit. Τα μέλη της εργάζονται σαν ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός. Δύο και παραπάνω μέλη δουλεύουν μαζί, συμπληρωματικά - συνθετικά ή αντιθετικά, πάνω στο ίδιο έργο, σε έναν πραγματικό διάλογο εναλλασσόμενων χειρονομιών.

Η εργογραφία των «Βαρβάρων του Πνεύματος» βασίζεται στη συγχρονισμένη δυναμική όλων των μελών. Και αυτό είναι το καινοτόμο στοιχείο του συγκεκριμένου τρόπου εργασίας: ο μοναδικός ενιαίος και ευδιάκριτος υφολογικός χαρακτήρας που αποκτά το έργο. Η αδιαίρετη ταυτότητα ενός δημιουργού που στην πραγματικότητα αποτελείται από τις ενέργειες δύο, τριών ή τεσσάρων ατόμων πάνω στον καμβά.

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 18:00, εκτός Δευτέρας

Πόρος

Γκαλερί Citronne & Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Γιάννης Ψυχοπαίδης

H γκαλερί Citronne ξεκινά το καλοκαίρι του 2019 την καλοκαιρινή της λειτουργία με τη θεματική «Ίχνη στον Χρόνο», παρουσιάζοντας δύο ατομικές εκθέσεις του Γιάννη Ψυχοπαίδη σε επιμέλεια Τατιάνας Σπινάρη-Πολλάλη. Στον χώρο της γκαλερί παρουσιάζεται η έκθεση «Λεμονοδάσος - Ημερολόγια ενός καλοκαιριού» και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου τo «Αλφάβητο - Αρχαϊκό Παλίμψηστο», μια συνεργασία της γκαλερί με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο εκθέσεων είναι τα βιβλία, είτε ως ορατά αντικείμενα είτε ως μνημονική αναφορά. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου τα έργα του Γιάννη Ψυχοπαίδη είναι 24 βιβλία, με αντιστοίχιση στα ισάριθμα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Στην γκαλερί Citronne τα έργα έχουν αφετηρία το εμβληματικό μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη Λεμονοδάσος και αποτελούν μια ενότητα από 67 νέα έργα-νεκρές φύσεις.

Ο ίδιος αποκαλεί και τις δύο αυτές εκθέσεις εικαστικά ημερολόγια, μια τακτική καταγραφή, στο πλαίσιο της οποίας εκτυλίσσεται μια αφήγηση προσωπική, αλλά με αναφορές στη συλλογική μνήμη: «Τα ίχνη στον χρόνο αποτυπώνουν τη μνήμη, την ενσυναίσθηση, τη γνώση και την επίγνωση ενός κόσμου κερματισμένου μέσα στην ενότητά του και συμπαγή μέσα στη διάσπασή του, ενός κόσμου αισθαντικού, στοχαστικού και αναστοχαστικού μαζί».

«Ίχνη στον Χρόνο»: «Λεμονοδάσος - Ημερολόγια ενός καλοκαιριού» & «Το Αλφάβητο - Αρχαϊκό Παλίμψηστο», έως τις 30/9

Θεσσαλονίκη

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Από τον Νότο στον Βορρά: Αποικίες των Κυκλάδων στο βόρειο Αιγαίο

Ενεπίγραφο κιονόκρανο, Πάρος, 525-500 π.Χ. © ΥΠΠΟΑ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (φωτογράφος Ο. Κουράκης)

Η έκθεση επικεντρώνεται στο φαινόμενο του αποικισμού του βόρειου Αιγαίου από τους Κυκλαδίτες, λίγο πριν από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ., όταν οι Ανδριώτες, σε συνεργασία με τους Χαλκιδαίους, ίδρυσαν αποικίες στην ανατολική Χαλκιδική και στον Στρυμονικό Κόλπο και οι Παριανοί εγκαταστάθηκαν στη Θάσο και στη θασιακή Περαία.

Στόχος της εκθεσιακής αφήγησης είναι να διερευνηθούν τα αίτια, οι συνθήκες και τα κίνητρα της εκδήλωσης του αποικιακού ρεύματος από την Πάρο και την Άνδρο προς το βόρειο Αιγαίο, τα ιδιαίτερα αλλά και τα κοινά χαρακτηριστικά των μητροπόλεων και των αποικιών τους, η συμβολή των θαλάσσιων δρόμων στη διαμόρφωση πολιτιστικών και εμπορικών δικτύων στον χώρο του Αιγαίου και ευρύτερα, η επαφή και η αλληλεπίδραση των αυτοχθόνων πληθυσμών με τους αποίκους και οι απαρχές της διαμόρφωσης της κοινής ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο αίθουσες. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στη μητρόπολη Άνδρο, παρουσιάζοντας τις πόλεις της Ζαγορά και Υψηλή και τις αποικίες της Άκανθο, Σάνη, Στάγειρα και Άργιλο.

Στη δεύτερη αίθουσα παρουσιάζονται η μητρόπολη Πάρος και η αποικία της Θάσος, καθώς και τρεις από τις αποικίες της Θάσου στην απέναντι ακτή, η Νεάπολη, η Οισύμη και η Γαληψός.

Συνολικά, παρουσιάζονται για πρώτη φορά μαζί 478 αντικείμενα των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, των Εφορειών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Σερρών και Καβάλας - Θάσου, της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank και του Μουσείου Εκμαγείων ΑΠΘ, συνοδευόμενα από κείμενα, εικόνες και αναπαραστάσεις.

Αρχαιολογικό Μουσείο

The Palace at 4 a.m.

Duro Olowu, «Six Months», 2019. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη. Ανάθεση νέου έργου από τον ΝΕΟΝ Installation view © Πάνος Κοκκινιάς Ευγενική παραχώρηση ΝΕΟΝ

Με την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «The Palace at 4 a.m.» ο οργανισμός ΝΕΟΝ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων συνεχίζουν τη συνεργασία τους το καλοκαίρι του 2019. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείου της Μυκόνου έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 εμπνέεται από τη συλλογή του μουσείου και δανείζεται τον τίτλο της από το έργο ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας, του Alberto Giacometti («The Palace at 4 a.m.», 1932).

Ο Giacometti δημιούργησε το εν λόγω έργο, μια μικρή γλυπτική σύνθεση από ξύλο, ως μια σουρεαλιστική συνάντηση, ένα μυστηριώδες θέατρο που περιλαμβάνει τη δραματική συνάντηση ανάμεσα σε μια γυναίκα, ένα πουλί και μια σπονδυλική στήλη. Πάνω από αυτούς τους πρωταγωνιστές δεσπόζει μια τοτεμική οντότητα.

Η σκηνή είναι ένα ανάκτορο πριν από το ξημέρωμα, μια χώρα ονείρων, φαντασμάτων και μυστικών αναθέσεων. Αυτή την αλλόκοτη σκηνή του αριστουργήματος του Giacometti αξιοποιεί η έκθεση για να επικαλεστεί τα πνεύματα, τις τελετές και τους μύθους που στοιχειώνουν αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Δήλος. Τα αγάλματά της, τα αρχιτεκτονικά της θραύσματα, τα αγγεία και οι επιτύμβιες στήλες της, που έχουν συλλεχθεί, εδώ χαρακτηρίζουν μια κοσμοπολίτικη κοινότητα που εξαφανίστηκε πριν από δύο χιλιετίες.

Έργα των Duro Olowu, Simone Fattal, Ian Law, Paloma Varga Weisz, Daria Martin In the Palace, Στεφανίας Στρούζα, Barthélémy Toguo, Zohra Opoku, Petrit Halilaj και Μαρίας Λοϊζίδου εκτίθενται δίπλα στα μόνιμα εκθέματα του μουσείου. Η επιμέλεια είναι της Ελίνας Κουντούρη, διευθύντριας του ΝΕΟΝ, και της Iwona Blazwick, OBE, διευθύντριας της Whitechapel Gallery του Λονδίνου.

Έως τις 31/10, neon.org.gr

Ναύπλιο

Φουγάρο

Στέλλα Καπεζάνου: Just a few drops of pink Coppertone

Σε έναν κόσμο με έντονα χρώματα και σύγχρονες εικόνες μάς βυθίζει κάθε φορά η ζωγράφος με καταγωγή από το Ναύπλιο και αυτή η έκθεση στο πανέμορφο Φουγάρο δεν αποτελεί εξαίρεση. Έργα από το σύνολο της διαδρομής της, καθώς και ένα τρίπτυχο που δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες. Στο έργο της Καπεζάνου οι εικόνες δομούνται προσεκτικά, με μια προσήλωση σχεδόν αρχιτεκτονική.

Σπάζοντας όμως το κέλυφος της επιφάνειας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό που μοιάζει αληθινό τις περισσότερες φορές δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ. Όπως σημειώνει ο art director του Φουγάρου Αντώνης Ι. Κοντρογιάννης στον κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση, «τα έργα συντίθενται πρώτα νοητικά, από έναν νου που σκέφτεται με εικόνες, οι οποίες ίσως να μην ταιριάζουν, αλλά πάντως συνδυάζονται με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον momentum.

Η μνήμη εδώ λειτουργεί σαν αποθετική δεξαμενή εικόνων, συμβόλων, συνηθειών και εμπειριών που ανασύρονται για να συμπλεύσουν. Μόνο έτσι γίνεται δυνατή η απόδοση παραλιών του Los Angeles με λουόμενους της Αρβανιτιάς ή πορτοκαλεώνων της Αργολίδας με lifestyle πόζες άχρονων μοντέλων που μισοκλείνουν αισθησιακά τα μάτια. Δύσκολα δίπολα βρίσκουν μια ζωγραφική κοιτίδα επώασης. Στριφνές παραδοχές αναλύονται σε φόρμα και χρώμα. Συμβάσεις και δεδομένα εκρήγνυνται, αφήνοντας σαν ίχνος... just a few drops of pink Coppertone».

Ασκληπιού 98, Ναύπλιο, έως 1/9. Ώρες λειτουργίας: Τρ.-Κυρ. 18:00-23:00

Ύδρα

Σφαγεία

Kiki Smith: Memory

«Το σφαγείο συνδέει τις γίδες και τη θάλασσα με το αίμα και τα εντόσθια που της προσφέρονται. Ο Αιγόκερως είναι μια γίδα που σκαρφαλώνει στο βουνό, ενώ η φιδίσια της ουρά μπαίνει στη θάλασσα. Το γάλα αποτελεί προσφορά στις γίδες και στη θάλασσα. Ο αστερισμός της Ύδρας, όπως και το νησί και η παλιά του σημαία, περιλαμβάνει την κουκουβάγια, τη γάτα, το κοράκι, τον εξάντα και τον κρατήρα» λέει για την έκθεσή της η Αμερικανίδα καλλιτέχνις που είναι γνωστή από τη δεκαετία του 1980 για τη διατομεακή της πρακτική σε θέματα σχετικά με την ανθρώπινη κατάσταση και τον φυσικό κόσμο.

Η έκθεση με τίτλο «Memory» που διοργανώνει ο εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ στα Σφαγεία της Ύδρας παρουσιάζει το έργο της συχνά αιρετικής καλλιτέχνιδος, που προσεγγίζει τη σωματικότητα και τη σεξουαλικότητα όπως λίγες γυναίκες δημιουργοί. Στα Σφαγεία φτιάχνει έναν χώρο μνήμης και προσευχής για τις χαμένες ψυχές με στοιχεία-σύμβολα που βρήκε στο νησί.

Έως τις 30/9

Κουφονήσια

Αρχαιολογική Συλλογή Κουφονησίου

δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ

Από την παραλία της Άμμου στο Κουφονήσι, που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο της Αρχαιολογικής Συλλογής, ο επισκέπτης ατενίζει το νησί της Κέρου και δίπλα της το νησάκι του Δασκαλιού, που πριν από 4.500 χρόνια αποτελούσε το νοτιοδυτικό ακρωτήριό της.

Η μικρή, σήμερα, βραχονησίδα αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες θέσεις των προϊστορικών Κυκλάδων, εντυπωσιάζοντας με την πρωτο-αστική αρχιτεκτονική της διαμόρφωση και τις πολλές επαφές που φαίνεται να διατηρούσε με τα γειτονικά νησιά, την ηπειρωτική Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα αλλά και τη Μικρά Ασία.

Κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην ακμή του Δασκαλιού φαίνεται να έπαιξε ο μοναδικής σημασίας χώρος τελετουργιών, ο οποίος είχε αναπτυχθεί πολύ κοντά του, στην Κέρο, δεχόμενος ταξιδιώτες από τα νησιά των Κυκλάδων που έφταναν μέχρι εκεί για να τηρήσουν μια μακρά παράδοση απόθεσης σπασμένων μαρμάρινων ειδωλίων και άλλων ξεχωριστών αντικειμένων.

Η αρχαιολογική έρευνα των τελευταίων δεκατριών ετών, που διεξάγεται στο Δασκαλιό από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ με επικεφαλής τoν καθηγητή Colin Renfrew και τον δρα Michael Boyd και τη συνεργασία και εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, έδωσε εξαιρετικά ευρήματα παγκόσμιας αναγνώρισης, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Η έκθεση αρθρώνεται σε δύο άξονες, προβάλλοντας όψεις της ζωής στο Δασκαλιό που καταδεικνύουν την ιδιαιτερότητα και τη θέση σου σε ένα εκτενές δίκτυο ανταλλαγών.

Άνω Κουφονήσι, έως 30/9

Ώρες λειτουργίας: 09:00-12.00 & 17:00-21:30, Τρίτη κλειστά

Ελεύθερη είσοδος

Ύδρα

Οικία Μανώλη Τομπάζη

Metamorphosis

Anita Zimmermann

Η έκθεση Metamorphosis στην Ύδρα ανήκει σε μια ευρύτερη σειρά δραστηριοτήτων τριετούς διάρκειας, με κέντρο αναφοράς τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση, οι οποίες περιλαμβάνουν εικαστικές εκθέσεις με καλλιτεχνικά εργαστήρια, σεμινάρια και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού κυρίως χαρακτήρα.

H έκθεση που διοργανώνει ο Νίκος Χαραλαμπίδης (Nikos Charalambidis) έχει ως αφετηρία το Αρχοντικό του Μανώλη Τομπάζη που ανήκει στην Καλών Τεχνών της Αθήνας και θα συνεχιστεί περιοδεύοντας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου. Ο Νίκος Χαραλαμπίδης είναι καθηγητής στην ΑΣΚΤ και έχει συμμετάσχει δύο φορές στην Μπιενάλε της Βενετίας, το 1997 και το 2003.

Ο τίτλος «Metamorphosis - Aristotle Onassis» αναφέρεται με πολλούς τρόπους στην περσόνα του Ωνάση, αλλά δεν είναι μια έκθεση για τον Ωνάση. Κεντρικός άξονας του show είναι το έργο της Ελβετίδας εικαστικού Anita Zimmermann «Turtle Heart» (2018), το οποίο έχει άμεση αναφορά στο νησί της Ύδρας και στη φήμη που απέκτησε το νησί λόγω της ταινίας Το Παιδί και το δελφίνι με τη Σοφία Λόρεν.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Nikos Charalambidis, Aliki Palaska, Dimitra Vantzou, Yiannis Melanitis, Robert Wilson, Aggelos Antonopoulos, Nikos Tranos, Anita Zimmermann, Mounir Fatmi, Santiago Sierra, Giorgos Sapountis, Stathis Fotis, Panos Charalambous, George Lappas, Yannoulis Lappas, Athanasia Tsopanargia, Apostolos Tsamertzis, Constantinos Tsitsigos.

Επίσκεψη με ραντεβού. Από τις 22/7 θα μεταφερθεί στη Μύκονο, στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών