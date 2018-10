Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Αθήνα: η street art τριών πόλεων σε μια αθηναϊκή έκθεση

Στο «Walls & Streets», τη νέα έκθεση που θα φιλοξενήσει η γκαλερί Alibi στη Σαρρή 12 στου Ψυρρή, o επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά έργα από τους πιο σημαντικούς street artists της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες και της Αθήνας. Τρανταχτά ονόματα του χώρου, όπως αυτά της Swoon, της Indie184, του Shepard Fairey και του Obey, ανάμεσα σε δικούς μας αναγνωρισμένους γκραφιτάδες, όπως ο Cacao Rocks, o Fikos, o Woozy και ο STMS.



Την έκθεση επιμελείται η Αμερικανίδα Melissa McCaig Welles που βρίσκεται πίσω από τις πιο γνωστές και πρωτοποριακές γκαλερί του Μπρούκλιν. Η γκαλερί McCaig Welles ιδρύθηκε το 2000 στο Williamsburg πριν χτυπήσει το gentrification, όταν δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα από άλλη μία, μικρή γκαλερί και δύο εστιατόρια, όπως μας λέει η Melissa, και είχε γίνει κάτι σαν καλλιτεχνικό στέκι της γειτονιάς.

Κάποια στιγμή πήρε την απόφαση να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε έργα street art. «Ήθελα να δείξω κάτι παραπάνω από άσπρους τοίχους και ένα αποστειρωμένο σνομπ περιβάλλον. Μου άρεσε η street art επειδή είναι μια μορφή τέχνης που μιλάει σε όλους και σε κάνει να αισθάνεσαι ευπρόσδεκτος σε έναν χώρο, π.χ. μια γκαλερί».



Με το «Walls & Streets» θέλει να ξεκινήσει έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο διαφορετικές και μοναδικές κουλτούρες που να αγγίζει μια σειρά από ιδιαίτερα στυλ, σχολές και φιλοσοφίες.

«Η έκθεση εξετάζει τη street art ως μια διεθνή γλώσσα που δεν έχει σύνορα, μόνο τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητα της κάθε κουλτούρας. Mεταφέροντας μηνύματα γεμάτα όνειρα, φόβους, ελπίδα και ευχές, η street art ανοίγει τον δρόμο για αυθεντική δημόσια διπλωματία και έκφραση, καθώς αποκτά μαζική επιρροή και γίνεται ένα μέσο για να αλλάξει ο κόσμος» αναφέρει.



Πώς της ήρθε η ιδέα για το συγκεκριμένο πρότζεκτ; «Πριν από έναν χρόνο μιλούσα στον Cacao Rocks στο messenger και συζητούσαμε για τη σκηνή της Αθήνας. Του ανέφερα ότι ήταν ένα από τα όνειρά μου να κάνω την επιμέλεια μιας έκθεσης στην Αθήνα. Εκείνη την εποχή συνεργαζόταν με την Ιουλιάννα Γεωργιάδου της γκαλερί Alibi και μας έφερε σε επαφή. Μετά από μερικά facetime τηλεφωνήματα σχεδιάσαμε κάτι για τον Οκτώβριο του 2018.

Η Αθήνα είναι η αγαπημένη μου πόλη και έχει μια κουλτούρα πολύ κοντινή σε αυτήν με την οποία μεγάλωσα. Η μητέρα μου είναι από την Αρμενία και μεγάλωσα μέσα σε μια μεγάλη αρμένικη οικογένεια. Όταν ξεκίνησα να βλέπω τι συμβαίνει στην Αθήνα, την ενέργεια της πόλης να εμβαθύνει στη street art, την έκφραση και την ανάγκη να ξεκινήσει ένας διάλογος, συγκινήθηκα αρκετά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και αισθάνομαι τυχερή που θα κάνω κάτι εδώ.

Η σκηνή εδώ είναι εντυπωσιακή, ωμή και φρέσκια. Eίναι καταπλήκτικό να βλέπεις τόσο ταλέντο. Η σκηνή στη Νέα Υόρκη είναι παρόμοια με αυτήν της Αθήνας, με την έννοια ότι η street art κυριαρχεί και την βλέπεις πάντου στους δρόμους. Διαλέξαμε τους Νεοϋορκέζους και τους Αθηναίους καλλιτέχνες λόγω αυτών των παραλληλισμών, του έντονου πάθους και της ανάγκης για έκφραση που έχουν.

Είναι το τέλειο πάντρεμα: η Νέα Υόρκη, η γενέτειρα του γκραφίτι τη δεκαετία του '70, και η Αθήνα, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της street art, όπως τη χαρακτηρίζουν συχνά. Αισθάνεσαι μια συγγένεια με τόσο πολλούς τρόπους».

Logan Hicks, Textures of the City

Logan Hicks, Diamond in the Sky. textures in the city