Χρήστος Δημητρίου



Greetings from Limnos / North by northeast

1988-2020

© Χρήστος Δημητρίου

ΤON XEIMΩΝΑ που πέρασε δέχθηκα πρόταση να παρουσιάσω φωτογραφίες μου, θέλουμε να μας δείξεις και τις πρώτες σου φωτογραφίες, είπαν. Οι πρώτες φωτογραφίες, σχεδόν ξεχασμένα τα αρχεία με τα φιλμ και τα κοντάκτ, εκτυπώσεις σκόρπιες, σκαναρίσματα ελάχιστα. Βουτιά στα σκοτεινά συρτάρια, φωτεινό τραπέζι, λούπα και ολική επαναφορά. Εικοσιεφτά χρόνια μετά, φωτογραφίες που είχα προσπεράσει τότε, απέκτησαν βάρος, όχι μόνο από την χρονική απόσταση. Πέρα από την αξία ντοκουμέντου που προσέδωσε ο καιρός, είδα την άδολη ματιά της νεότητας, την χαρά του να κάνεις φωτογραφία.

Η εποχή εκείνη, 1988-1998, άνθρωποι έφυγαν, τοπία παρέμειναν, αρώματα επέστρεψαν.

Μπροστά μου νέο υλικό, και παλιό ταυτόχρονα. Επιλογές, ταιριάσματα, απορρίψεις, έμεινε στο τέλος ένα σώμα σαράντα φωτογραφιών.

Θέλησα να μην μείνουν αποθηκευμένες ξανά, στον υπολογιστή αυτήν την φορά. Έκθεση, βιβλίο, άλμπουμ;

To ένα φέρνει το άλλο και το φεστιβάλ που ζητούσε photobook, έδειξε τον δρόμο. Δυο μήνες μετά, το Greetings from Limnos πήρε την τελική του μορφή.

Δύο οχτάδες φωτογραφιών σε μορφή leporello ,"ακορντεόν", όπως οι καρτ ποστάλ μιας εποχής, ένα σουβενίρ του νησιού και των αναμνήσεών μου.

Χρήστος Δημητρίου

2019, το μέσο και η οπτική άλλαξαν, η ενέργεια του τόπου ίδια.

North by Northeast video

Βόρεια με βορειοανατολικά σε κίνηση. 30 χρόνια μετά πώς θα φαίνεται;

Αλλάζεις ή πλησιάζεις;

Η πρωτότυπη μουσική στο βίντεο είναι του Loukas Panagiotidis.

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκα στην Λήμνο και εργάζομαι ως επαγγελματίας φωτογράφος στην Θεσσαλονίκη.

Μαθήτευσα δίπλα στον Δημήτρη Αθυρίδη και διατηρώ το STUDIOVD.GR μαζί με τον Νίκο

Βαβδινούδη. Στο επαγγελματικό κομμάτι, φωτογραφίζω αρχιτεκτονικά έργα,

φαγητά και πορτραίτα. Συχνά, φωτογραφίζω θέματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον μου για προσωπική ευχαρίστηση.

Βραβεία:

1ο βραβείο κριτικής επιτροπής στο διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας Ιωαννίνων Photometria

2012 (borders)

1o βραβείο στον διαγωνισμό του International Hellenic University 2012 (Thessaloniki, Views

and Perspectives of a City)

Εκθέσεις:

Η πόλη σε άσπρο μαύρο, Hionidis mankind, Δεκέμβριος 2010, Θεσσαλονίκη

Street life, Photometria Photo Festival, Μάιος 2011, Ιωάννινα

Street life, The Art Foundation Taf, Μοναστηράκι, Ιούνιος 2011, Αθήνα

"Off plan", Long room gallery, Οκτώβριος 2011, Αθήνα

Η Θεσσαλονίκη όπως είναι, TOSS Gallery, Σεπτέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη

Vogue fashion night out, Punto Es, Οκτώβριος 2011, Θεσσαλονίκη

"Photo Parallels", On the roof gallery, Οκτώβριος 2011, Αθήνα

Land.escapes, Punto Es, Δεκέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη

Land.escapes, ZEIDOROS Gallery, Αυγουστος 2012, Κύθηρα

Parallel Voices, Photometria festival, Mάιος 2018, Ιωάννινα

"In blue" Apothiki Limnos Gallery , Αυγουστος 2018, Λήμνος