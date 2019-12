Το μίσος για τα πατίνια

Ο Randall Williams, 59 ετών, κάτοικος Venice (Φλόριδα), συνελήφθη τον περασμένο Οκτώβρη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας: είχε κόψει τα φρένα από 140 πατίνια. Φωτ.: Fort Lauderdale Police/YouTube

Η οργάνωση Extinction Rebellion δικαιολογεί τις δολιοφθορές στα πατίνια ελεύθερης χρήσης, χαρακτηριζοντάς τα"απεργοσπαστικά"

Η XR επικαλείται το σαμποτάζ 3.600 δίτροχων στο Παρίσι, το Μπορντό και τη Λυών κατά τη διάρκεια της απεργίας της 5ης Δεκεμβρίου.

Nathan Cocquempot

Le Monde, 6 Δεκεμβρίου 2019

"Σκεφτόμαστε να υποβάλλουμε μήνυση". Στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, ο εκπρόσωπος της Lime, της εταιρείας που διαθέτει ηλεκτρικά πατίνια "free floating" (χωρίς σταθερό σημείο διανομής) είναι αποκαρδιωμένος με τις ενέργειες του κινήματος Extinction Rebellion (XR) την Πέμπτη, μέρα των διαδηλώσεων κατά της μεταρρύθμισης των συντάξεων, στο Παρίσι, το Μπορντό και τη Λυών. "Πρόκειται για βανδαλισμό". Η Voi, ένας άλλος πάροχος, σκοπεύει επίσης να προσφύγει στη δικαιοσύνη. "Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις ενέργειες", δηλώνει ο Lucas Bornert, διευθυντής της Voi France.

Η οργάνωση XR, η οποία πρεσβεύει τη μη βίαιη πολιτική ανυπακοή απέναντι στην αδράνεια των κυβερνήσεων, στόχευσε τα πατίνια ελεύθερης χρήσης, τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι πολύ ρυπογόνα. "Εξαιτίας της υπερβολικά ενεργοβόρας παραγωγής τους, της μικρής διάρκειας ζωής τους και της ανάγκης μεταφοράς τους κάθε βράδυ για την επαναφόρτισή τους", ανέφεραν την Πέμπτη σε δήλωσή τους. 'Ενα σαμποτάζ που δικαιολογούν και λόγω της υποστήριξής τους στην κινητοποίηση, χαρακτηρίζοντας τα δίτροχα "απεργοσπαστικά". Επισημαίνουν ως προς αυτό τη συνεργασία μεταξύ της RATP [Οργανισμός αστικών συγκοινωνιών του Παρισιού -σ.σ.] και ορισμένων παρόχων πατινιών.

Οι κωδικοί QR καλύφθηκαν ή καταστράφηκαν, καθιστώντας αδύνατο το ξεκλείδωμα με smartphone. Πολλοί πάροχοι πατινιών επηρεάστηκαν από τη δράση της περιβαλλοντικής ομάδας. Σύμφωνα με την οργάνωση Extinction Rébellion, 2.020 πατίνια αχρηστεύτηκαν στο Παρίσι, 1.500 στη Λυών και 90 στο Μπορντό.

Είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν αυτά τα αριθμητικά στοιχεία επειδή οι πάροχοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν όλα τα πατίνια που υπέστησαν φθορές. Ο πάροχος Dott έχει μετρήσει πάνω από εκατό χαλασμένα πατίνια (σε σύνολο 3.000 στην πρωτεύουσα) και "μια δεκαριά" περιπτώσεις στη Λυών (σε σύνολο 2.000), δήλωσε ο Matthieu Faure, διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της εταιρείας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η Lime, που κι αυτή επλήγη, δεν είναι ακόμη σε θέση να αναφέρει αριθμούς. Η Voi, η οποία είχε ενημερωθεί από πριν για την ενέργεια αυτή, αναφέρει ελάχιστες ζημιές για το στόλο των 1.000 σκούτερ της που είναι διασκορπισμένα στο Παρίσι και των υπόλοιπων 2000 στην επαρχία. "Ο αντίκτυπος δεν είναι τεράστιος", δήλωσε ο Driss Ibenmansour, Διευθύνων Σύμβουλος της Bird Γαλλίας, η οποία είχε διαθέσει την Πέμπτη 4.500 πατίνια.

'Οσον αφορά το περιβαλλοντικό ζήτημα, η Lime, ο πρώτος πάροχος ηλεκτρικών σκούτερ που εμφανίστηκε στην πρωτεύουσα, λέει πως "δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί απέναντι σε μια ομάδα όπως η Extinction Rebellion", ισχυριζόμενη ότι έχει επανειλημμένα αποδείξει τον οικολογικό σεβασμό των δίτροχων οχημάτων της. Ο Lucas Bornert της Voi εκπλήσσεται επίσης από τις κατηγορίες αυτές: "Εκτός από την ανακύκλωση στην οποία υποβάλλονται, τα πατίνια μας διατηρούνται σε καλή κατάσταση και με μηδενικές εκπομπές κατά τον έλεγχο με μη ρυπογόνα οχήματα."

Για τον πάροχο Bird, "μια αγγλική εταιρεία ανακτά τα πατίνια που έχουν πέσει σε σημεία με νερά της πρωτεύουσας, αφαιρεί τις μπαταρίες, τις συσκευάζει και στη συνέχεια τις ανακυκλώνει", όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής θυγατρικής. "Όταν ένα πατίνι είναι κατεστραμμένο, το εντοπίζουμε, βλέπουμε αν μπορεί να επισκευαστεί. Και για τα υπόλοιπα, έχουμε παρόχους ανακύκλωσης όπως τον βελγικό όμιλο Comet, ο οποίος διαχειρίζεται τα εξαρτήματα και την Snam, μια γαλλική εταιρεία που ανακυκλώνει μπαταρίες", εξηγούν στη Lime.



Η οργάνωση Extinction Rebellion, από την πλευρά της, αναφέρει μία μέση ρύπανση της τάξης των 202 g CO2 ανά επιβάτη και ανά χιλιόμετρο, βάσει μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε το περασμένο καλοκαίρι από το IOP science, μια υπηρεσία που συγκεντρώνει επιστημονικά περιοδικά.

Αυτή η επιχείρηση δολιοφθοράς δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία: "Θα επαναλάβουμε αυτές τις δράσεις μέχρι να διώξουμε τα παιχνίδια αυτά των πράσινων καπιταλιστών έξω από τις πόλεις μας", προειδοποιεί το οικολογικό κίνημα.

Φωτ. Bird Graveyard/Instagram

ΗΠΑ: ένα μυστηριώδες κύμα βανδαλισμού πλήττει τα πατίνια ελεύθερης χρήσης

Ρόδες που γλιστράνε, uber-οποίηση, και δημιουργικές καταστροφές

lundimatin#157

19.09.2018

[...] Σε άρθρο τους αφιερωμένο στο θέμα, οι LA Times (η Bird εδρεύει στο Venice Beach) συσχετίζουν αυτό το κύμα βανδαλισμού με τις επιθέσεις, πριν από μερικά χρόνια, κατά ιδιωτικών λεωφορείων που μετέφεραν υπαλλήλους της Google. Ωστόσο, ενώ οι ενέργειες κατά της Google είχαν τελικά ελάχιστες επιπτώσεις, η μόδα του βανδαλισμού με θύμα την Bird εξαπλώθηκε γρήγορα. Και φαίνεται πως απολαμβάνει κάποιας συγκατάθεσης εκ μέρους του πληθυσμού, τουλάχιστον στην Καλιφόρνια. Αν, στην αρχή, η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν αντέδρασε απέναντι στις "απολίτιστες πράξεις" που έπληξαν τα ηλεκτρικά πατίνια, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι "δεν έλαμβανε καμία αναφορά".

Εάν ο παραλληλισμός με τις ενέργειες κατά της Google δεν είναι κατ' ανάγκην ακριβής, είναι επειδή το κύμα βανδαλισμού που έπληξε την Bird δεν μπορεί να συνοψιστεί, όπως πιστεύουν οι LA Times, σε μία αυξημένη δυσαρέσκεια απέναντι στις εταιρείες των νέων τεχνολογιών -ολοένα και πιο έντονα παρούσες στη Νότια Καλιφόρνια. Αυτό καταδεικνύει και το Bird Graveyard: η εχθρότητα απέναντι στα πατίνια εκφράζεται με διάφορους τρόπους και φαίνεται να έχει πολλές αιτίες. Μπορούμε να κάνουμε κάθε είδους υποθέσεις: χαρά της καταστροφής, της μη συμμετοχής, της παρεμπόδισης, μίσος για την Silicon Valley, τον καπιταλισμού, την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου, την εμπορευματοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, την ταχύτητα, την κατάληψη των πεζοδρομίων κλπ. Ποτέ δεν θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες ...

Το μόνο που μπορούμε να πούμε μόνο ότι τα πατίνια έχουν την ιδιότητα να εκνευρίζουν. Ακόμη και τους συνδρομητές των LA Times. 'Ενας απ' αυτούς δηλώνει στις επιστολές των αναγνωστών, ότι ως καλός πολίτης, "όταν βλέπει κάτι βρώμικο σε δημόσιο δρόμο, το ρίχνει στον πιο κοντινό κάδο". Και προσθέτει: "το ίδιο κάνω και με τα πατίνια". Μία αναγνώστρια από το Σαν Ντιέγκο, η οποία φαίνεται να τρομοκρατείται από τα δίτροχα αυτά που τρέχουν με 25 χιλιόμετρα την ώρα, προειδοποιεί: "δεν έχω βανδαλίσει ακόμη κανένα, αλλά έχω μεγάλη επιθυμία να το κάνω". Σε άλλο άρθρο, κάποιος αναφέρεται, όταν τον ρωτούν, στην υπεράσπιση του σερφ και του σκέιτ κατά αυτών των νέων τρόπων να "γλιστράς", ένας άλλος στον αγώνα κατά του εξευγενισμού, κι ένας ακόμη παραδέχεται ότι άρχισε να τα μισεί όταν έπεσε πάνω του ένας οδηγός των Bird. Το μίσος απέναντι σε αυτά τα μηχανήματα είναι μερικές φορές ανεξέλεγχτο. Πάντα στους LA Times: "Όταν ο Hassan Galedary από το Culver City βλέπει ένα πατίνι Bird, πιάνεται το στομάχι του, σφίγγουν τα σαγόνια του. Ο 32χρονος σκηνοθέτης περιγράφει αυτό που αισθάνεται σαν μία "βίαιη πικρία". "Μισώ τα Bird περισσότερο από οποιονδήποτε. Είναι άκυρα [they sucks], και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν είναι άκυροι." [...]

lundimatin

Φωτ. Bird Graveyard/Instagram

Call For The Creative Destruction Of Rental Scooters

Conflict Minnesota

Anonymous submission to Conflict Minnesota

16.04.2019

[...] As rental scooters are poised to re-emerge on the thawed streets of Minneapolis, this call aims to encourage the disruption and subversion of their reintroduction to our city.

Rental scooters are coming back to the Twin Cities. There was little doubt that this was the case, but in the beginning of March the city of Minneapolis confirmed that as winter fades our streets will soon be littered with scooters once more. There will be more than triple the amount as last year, and featuring even more brands than before.

Why does this matter? Because these scooters are a hyper-visible manifestation of the high tech Silicon Valley-ization of daily life. These tech start-ups are reshaping what it means to move around the city with simply a few clicks on an app—smuggled right under our noses with claims of eco-friendliness. Rental scooters are emblematic of a way of living in which every aspect of our lives is made into data. This data is then tracked, studied and used to make algorithms with the intention of not only predicting but also producing normative behavior.

However, their visibility is also a vulnerability. They are easily accessible all over our streets, which means the opportunity to sabotage them is equally accessible. Because of this, the scooters have the potential to spread disruptive practices. While these scooters intend to shape particular ways of living, the ease of their destruction in fact allows for the subversion of this goal.

This potential can be seen already eslewhere, especially in California where companies like Bird and Lime have filled the streets to the brim with scooters since 2017. The most notorious Instagram page, @birdgraveyard, which recently surpassed the official Bird account for followers, regularly posts photos and videos of scooters being knocked over, broken, and even burned. The "guerrilla war" being waged has sparked coverage by the LA Times, which interviewed numerous southern California residents who complained about the scooters for a variety of reasons. [...]