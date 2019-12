Αντισημίτης ο Κόρμπιν;

Η ύπουλη προπαγάνδα

*



[...] "Η συκοφάντηση μιας αριστεράς που έγινε υποτίθεται αντισημιτική ανθεί ταυτόχρονα στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις οριστεί ο στόχος, αρκεί να βρεθεί μια αδέξια, υπερβολική ή άθλια κρίση στη σελίδα του Facebook ή στο λογαριασμό του Twitter ενός από τα μέλη του πολιτικού ρεύματος που θέλουμε να ατιμάσουμε (το βρετανικό Εργατικό Κόμμα αριθμεί περισσότερα από 500 000 μέλη ). Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν τα μέσα ενημέρωσης. Μπορούμε επίσης να προσπαθήσουμε να καταστρέψουμε έναν αντίπαλο αποδίδοντάς του μια αντισημιτική φαντασίωση που του είναι ξένη -του τύπου: η δημοκρατία, η δημοσιογραφία και το χρηματιστικό κεφάλαιο είναι στην υπηρεσία των Εβραίων - μόλις αυτός ο αντίπαλος διατυπώσει μια κριτική για την ολιγαρχία, τα μέσα ενημέρωσης ή τις τράπεζες.

Και τα πράγματα παίρνουν έτσι τον δρόμο τους. "Αν ο [Τζέρεμι] Κόρμπιν εγκατασταθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, για πρώτη φορά μετά τον Χίτλερ, ένας αντισημίτης κυβερνά μια ευρωπαϊκή χώρα", ισχυρίζεται ο ακαδημαϊκός Αλέν Φινκιελκρότ. Η κατάσταση είναι το ίδιο απειλητική και στις ΗΠΑ αφού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την εκλογή στο Κογκρέσο πολλών αριστερών βουλευτών, "το Δημοκρατικό Κόμμα έγινε ένα αντι-ισραηλινό, ένα αντι-εβραϊκό κόμμα". "Οι Δημοκρατικοί μισούν τον ισραηλινό λαό", προσθέτει. [...]

Στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, Εβραίοι δολοφονήθηκαν από αντισημίτες. Μια τέτοια τραγωδία δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως ιδεολογικό όπλο από τον Πρόεδρο Τραμπ, την ισραηλινή κυβέρνηση και από κάλπικους διανοούμενους. Αν πρέπει να εγκαταστήσουμε έναν "κλοιό ασφαλείας" ας μας προστατεύει τουλάχιστον από εκείνους που κατηγορούν τους αντιπάλους τους για μία ατιμία που ξέρουν καλά πως δεν έχουν διαπράξει."

Serge Halimi, Le Monde Diplomatique, Απρίλης 2019

Ο Jeremy Corbin σε μία επίσκεψη στον φίλο του Walter Wolfgang, γερμανοεβραίο σοσιαλιστή αγωνιστή και ειρηνιστή. "Deeply saddened to hear that my old friend Walter Wolfgang has died. Walter escaped Nazi Germany and has campaigned for peace and socialism ever since, including his passionate opposition to the Iraq War. Yesterday, we said our goodbyes. He will be greatly missed". (Jeremy Corbin) Φωτ. Tweeter