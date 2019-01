Γιάννης Μακρογιαννέλης

Οι Κουβανοί

Ένας Δεκέμβριος στην Κούβα...

© Γιάννης Μακρογιαννέλης

Ένας Δεκέμβριος στην Κούβα, 527 χρόνια μετά την άφιξη του Κολόμβου και 2 χρόνια μετά τον θάνατο του Φιντέλ.

Κούβα! Βασιλικό διαμάντι της Καραϊβικής.

Κούβα! Πολύχρωμη, πανέμορφη και ξελογιάστρα.

Κούβα! Tο πιο ήπιο κλίμα του κόσμου. Κούβα ευλογημένος από αρχαίους Καρίβες θεούς τόπος.

Καημένη Κούβα, τόσο μακριά από τον Θεό, τόσο κοντά στις ΗΠΑ (παραλλαγή της διάσημης ατάκας "poor Mexico, so far from God, so close to the US", του Πορφίριο Ντίαζ)

Καημένη Κούβα, όλα τα παιδιά σου χορεύουν σαν αρκούδες για τα δολάρια των τουριστών και ονειρεύονται iphones και το Μαϊάμι.

Καημένη Κούβα, η επανάσταση κακοφόρμισε και την βάλαμε στο ψυγείο. Καημένη Κούβα, ο Καμίλο Σιενφουέγος αγνοείται 60 χρόνια τώρα.

Κούβα, προσπάθησα να φωτογραφίσω τα μελαγχολικά και χαρούμενα παιδιά σου.

Γιάννης Μακρογιαννέλης

Γιάννης Μακρογιαννέλης, 35, φωτογράφος - κινηματογραφιστής. Αθήνα, Ελλάδα.

Instagram: @yannismk84