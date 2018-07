Gideon Levy

"Πρέπει τώρα να πούμε στην Ahed: ναι, άξιζε τον κόπο. Συνέχισε έτσι, Ahed. Διατηρήστε την αντίσταση απέναντι στους κατακτητές. Συνεχίστε τις διαμαρτυρίες του γενναίου σας χωριού"

Κράτα γερά, Ahed Tamimi!

Το mural-καλωσόρισμα για την απελευθέρωση της Ahed πάνω στον τοίχο του αίσχους από τον γνωστό ναπολιτάνο καλλιτέχνη Jorit Agoch (Agostina Chirwin). Ο Jorit συνελήφθη μαζί με άλλους δύο φίλους του, έναν Ιταλό κι έναν Παλαιστίνιο. Οι δύο ιταλοί γκραφιτάδες απελάθηκαν από το Ισραήλ μέσα σε 48 ώρες. Φωτ. AP Photo/Nasser Nasser

Από τον Gideon Levy

Την Κυριακή, θα βγείτε κανονικά από τη φυλακή, εσείς και η μητέρα σας. Αλλά καλύτερα να μην προτρέχουμε, γιατί η Shin Bet [Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας] θα μπορούσε ακόμα να εκδώσει εναντίον σας ένα διοικητικό ένταλμα σύλληψης. Εξάλλου, μόλις πριν από μερικές εβδομάδες αποφάνθηκε η Shin Bet πως παραμένατε πάντα "εν δυνάμει επικίνδυνη". Αλλά μπορούμε να ελπίζουμε πως σε τρεις μέρες, εσείς και η η μητέρα σας θα είστε πάλι σπίτι σας, ελεύθερες.

Μπορούμε επίσης να ελπίζουμε πως ο εν δυνάμει κίνδυνος που αντιπροσωπεύετε δεν μειώθηκε από τον περασμένο χειμώνα, στη διάρκεια της πολύμηνης κρατησής σας στη φυλακή, πως είστε πάντα επικίνδυνη για την κατοχή, πως δεν θα πάψετε να αντιστέκεστε με τον τρόπο σας. Απ' όσα γνωρίζω για την οικογένειά σας, η οποία σύμφωνα με την ισραηλινη προπαγάνδα είναι υποτίθεται μία "οικογένεια που διάκειται ευνοϊκά στην τρομοκρατία", και μια "οικογένεια δολοφόνων", ξερω πως δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να συμβεί. Το πνεύμα σας δεν θα αμβλυνθεί. Η "επικινδυνότητά" σας δεν θα χαθεί.

Εσείς και η μητέρα σας μείνατε οκτώ μήνες στη φυλακή, ενώ δεν κάνατε τίποτα κακό, αντισταθήκατε μόνο με τρόπο φυσιολογικό και δικαιολογημένο στους κατακτητές που εισέβαλλαν στην αυλή του σπιτιού σας. Χτυπήσατε με γυμνά χέρια έναν οπλισμένο στρατιώτη με αλεξίσφαιρο γιλέκο με όλη τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα 16χρονο κορίτσι που χτυπάει έναν οπλισμένο στρατιώτη με αλεξίσφαιρο γιλέκο και η μητέρα σας βιντεοσκόπησε το συμβάν. Αυτό ήταν το εγκλημά σας. Στο πλαίσιο της κατοχής, μόνο οι στρατιώτες έχουν το δικαίωμα να χτυπούν. Κάνατε ό,τι θα έκανε κάθε θαρραλέος άνθρωπος που ζει υπό καθεστώς κατοχής -τον χαστουκίσατε. Η κατοχή μπορεί να αναμένει στο μέλλον χειρότερα πράγματα από τέτοια επεισόδια.

Το γεγονός αυτό συνέβη αφότου στρατιώτες πυροβόλησαν τον 15χρονο ξαδελφό σας, τον Mohammed Tamimi. Αυτό έγινε έξω στο δρόμο, όχι μακριά από σας. Δέχτηκε μία σφαίρα στο κεφάλι που του έσπασε το μισό κρανίο. Πρέπει να ξέρετε ότι από τότε τον συνέλαβαν εκ νέου παρά την αναπηρία του, όπως και τον αδερφό σας, πριν τους αφήσουν και πάλι ελεύθερους.

Το Nabi Saleh [το χωριό της οικογένειας της Ahed στο κέντρο της Δυτικής 'Οχθης] περινένει τις κόρες του. Ο Bassem [ο πατέρας] περιμένει την Nariman [τη μητέρα] και την Ahed. Υπάρχουν επίσης και Ισραηλινοί που περιμένουν να απελευθερωθούν.

Την περασμένη εβδομάδα, συνέβη μία άλλη πράξη αντίστασης κατά των δυνάμεων κατοχής: νεαροί άντρες έριξαν πέτρες στην συνοριακή αστυνομία και τραυμάτισαν μία αστυνομικίνα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μία πέτρα μπορεί να σκοτώσει κι υπάρχει τώρα μία νέα, αυστηρότερη, πολιτική, απέναντι σ' αυτούς που πετάνε πέτρες. Τρεις νεαροί συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν αμέσως ελεύθεροι. Επρόκειτο βέβαια για εποίκους του Yitzhar [ένας εποικισμός νότια της Ναμπλούς]. Η Ahed πέρασε οκτώ μήνες στη φυλακή ενώ δεν τραυμάτισε κανέναν. Αλλά δεν υπάρχει φυσικά κανένα απαρτχάϊντ στα κατεχόμενα εδάφη.

Η Ahed θα απελευθερωθεί στις 29 Ιουλίου σε μια νέα πραγματικότητα. 'Εχει γίνει σύμβολο. 'Οσο ήταν στη φυλακή, η Λωρίδα της Γάζας ξεσηκώθηκε και 160 από τους κατοίκους της το πλήρωσαν με τη ζωή τους, σκοτώθηκαν από τις σφαίρες των ισραηλινών ελεύθερων σκοπευτών. Δεκάδες άλλοι έμειναν ανάπηροι επειδή το Ισραήλ τους αρνήθηκε την κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη.

'Οσο η Ahed ήταν στη φυλακή, η Δυτική 'Οχθη βυθίστηκε στην καλοκαιρινή ραστώνη, εγκλωβισμένη μέσα σε εσωτερικές διενέξεις και σε διαμάχες. Η Δυτική 'Οχθη έχει ανάγκη την Ahed. Η αντίσταση έχει ανάγκη την Ahed. Όχι πως μπορεί ένα νεαρό κορίτσι να αλλάξει τον κόσμο, αλλά η γενιά της Ahed πρέπει να είναι η επόμενη γενιά της αντίστασης. Η γενιά που προηγήθηκε είναι χαμένη: τα παιδιά της σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν, συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν, απελπίστηκαν, κουράστηκαν, εξορίστηκαν ή και ακόμη πήγαν με το μέρος της αστικής τάξης.

Ναι, μπορείς να είσαι Ισραηλινός και να υποστηρίζεις τους Παλαιστινίους που αντιστέκονται στην κατοχή, όπως η Ahed Tamimi, και να τους εύχεσαι καλή επιτυχία. Και πρέπει να το κάνεις. Με τα γυμνά της χέρια και τη συνταρακτική της στάση, η Ahed αποτελεί την ελπίδα για το μέλλον, μία έμπνευση για τους άλλους. Η Shin Bet ήταν αντίθετη με την πρόωρη απελευθερωσή της, με το επιχείρημα ότι: "οι δηλώσεις της καταδεικνύουν την εξτρεμιστική της ιδεολογία, και, δεδομένων των απαιτήσεων της ασφάλειας, αυτό αποδεικνύει πως η πρόωρη απελευθερωσή της θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνη ". Μετά από την πάροδο μερικών μηνών, η Shin Bet εκτιμάει πως χάρη στην επιπλέον περίοδο φυλακισής της μπορεί η Ahed να άλλαξε την ιδεολογία της. Αλλιώς, δεν θα την άφηναν.

Αλλά η Shin Bet ξέρει επίσης ότι, πέρα από τις καταχρήσεις, την εκδίκηση, την ικανοποίηση της ισραηλινής κοινής γνώμης και την απεγνωσμένη προσπάθεια καταστολής με τη βία, τίποτα δεν δικαιολογεί την περαιτέρω φυλάκιση της νεαρής αυτής κοπέλας που έγινε το λάβαρο του Nabi Saleh. Η Shin Bet ξέρει πως η "εξτρεμιστική" της ιδεολογία είναι η ιδεολογία όσων ζουν σε συνθήκες κατοχής.

Πρέπει τώρα να πούμε στην Ahed: ναι, άξιζε τον κόπο. Συνέχισε έτσι, Ahed. Διατηρήστε την αντίσταση απέναντι στους κατακτητές. Συνεχίστε τις διαμαρτυρίες του γενναίου σας χωριού κάθε Παρασκευή. Συνεχίστε την "υποκίνηση" καταγγέλοντας την κατοχή και συγκεντρώνοντας μαρτυρίες για τα εγκληματά της. Συνεχίστε να χατουκίζετε τον κατακτητή αν εισβάλλει πάλι στην αυλή σας, ή αν πυροβολεί στο κεφάλι τον νεαρό σας ξάδελφο.

Gideon Levy, Haaretz 25.07.2018

Αναδημοσίευση από το γαλλικό σάιτ A l'Encontre

Μτφ. Σ.Σ.