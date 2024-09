Η Nan Goldin φωτογραφίζει την Debbie Harry για τη νέα καμπάνια του οίκου Gucci

Ο οίκος Gucci αποκαλύπτει τη νέα καμπάνια «We Will Always Have London» του δημιουργικού διευθυντή Sabato De Sarno για την παρουσίαση της τσάντας Gucci Blondie και της συλλογής Cruise 2025. Η Debbie Harry και η Kelsey Lu, φωτογραφημένες από την οραματίστρια Nan Goldin, είναι οι πρωταγωνίστριες μιας ιστορίας ανθρώπων, τόπων και στιγμών. Πρόκειται για μια ωδή στη διαχρονική γοητεία του Λονδίνου και τη βαθιά σύνδεση του Οίκου με την πόλη.

Η βραβευμένη φωτογράφος και κινηματογραφίστρια Nan Goldin φέρνει το ξεχωριστό της όραμα στην καμπάνια. Με τιμητικές διακρίσεις, όπως το διάσημο Commandeur des Arts et des Lettres της Γαλλίας το 2006 και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ 2023 για το ντοκιμαντέρ της All the Beauty and the Bloodshed, η Goldin θεωρείται ευρέως ως μια από τις πιο επιδραστικές φωτογράφους της εποχής μας.

Για το «We Will Always Have London», η προσέγγισή της σε στυλ ντοκιμαντέρ εμπλουτίζει τις εικόνες με μια οικεία, σπάνια δύναμη. Η καμπάνια ακολουθεί τους πρωταγωνιστές της σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης κάτω από μια μυστηριώδη νυχτερινή ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αφήγηση που συνδυάζει διαχρονικές επιρροές με μια σύγχρονη αιχμή.

Η Debbie Harry, συνιδρύτρια και frontwoman των Blondie που συνεχίζει να εμπνέει με το επαναστατικό πνεύμα και το πρωτοποριακό στυλ της, πρωταγωνιστεί με μία από τις πιο αξιόλογες τσελίστριες και συνθέτριες του σήμερα, την Kelsey Lu. Αυτές οι δύο γυναίκες, αν και προέρχονται από διαφορετικές γενιές, μοιράζονται ένα αναμφισβήτητο δημιουργικό πνεύμα.

Η καμπάνια περιλαμβάνει στιγμές στα εμβληματικά ταξί και τους ατμοσφαιρικούς χώρους του Λονδίνου. Μαζί τους είναι η Alaato Jazyper, το πρόσωπο της καμπάνιας της Gucci για το Φθινόπωρο Χειμώνα 2024, και η Yanan Wan, η οποία άνοιξε την πασαρέλα της Cruise 2025 στην Tate Modern. Καθώς εξερευνούν τους χώρους του σπιτιού της σύγχρονης τέχνης του Λονδίνου, ζωντανεύουν την αφήγηση της συλλογής.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η τσάντα Gucci Blondie

Η τσάντα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 απηχεί το απελευθερωμένο πνεύμα της εποχής, ενώ η κομψή, ευρύχωρη σιλουέτα της μιλάει για τη σημερινή αισθητική.

We Will Always Have London/Gucci

We Will Always Have London/Gucci

We Will Always Have London/Gucci

We Will Always Have London/Gucci

Η Ντέμπι Χάρι φωτογραφίζεται με τη Gucci Blondie

Η Μαρία Ολυμπία Γλύξμπουργκ στην παρουσίαση της νέας συλλογής για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025.

