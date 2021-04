21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

...

Τι να σου κάνουν οι ταλαίπωρες

παλεύοντας και πίνοντας μέρα και νύχτα

το αίμα το φαρμακερό των ερπετων.

Αιώνες φαρμάκι γενιές φαρμάκι.

...

Γιῶργος Σεφέρης, Οἱ Γάτες τ᾿ Ἅι-Νικόλα

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 1969

• • •

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ

Χθες στην Ινδία καταγράφηκαν 294.290 κρούσματα και 2.020 νέοι θάνατοι. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα της covid-19 στη χώρα, «ένα τσουνάμι του κορωνοϊού που ουδέποτε ξανάδαμε», δήλωσε ένας γιατρός. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, τα ημερήσια κρούσματα ήταν γύρω στις 20.000.

Υπάρχει και δεύτερη μεγάλη ανησυχία στους λοιμωξιολόγους: η νέα «διπλής μετάλλαξης» παραλλαγή Β.1.617 του κορωνοϊού, που εντοπίστηκε στην πολιτεία Maharashtra.

Με ποσοστό 24%, η Β.1.617 ήταν η συχνότερα εντοπιζόμενη στα κρούσματα το τελευταίο δίμηνο στη Maharashtra. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε πενταπλασιασμός των κρουσμάτων της σε 2 βδομάδες. Είναι πιο μολυσματική και πιθανόν ανθεκτική στα αντισώματα, αλλά προς το παρόν η συμπεριφορά της είναι απρόβλεπτη.

Πηγή: The Indian Express, BBC News

• • •

ΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Το 1996, η American Humanist Association τίμησε με το ετήσιο βραβείο της τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, συγγραφέα πολλών μπεστ σέλερ, μεταξύ των οποίων «Το εγωιστικό γονίδιο», για τη «σημαντική συμβολή» στην εκλαΐκευση επιστημονικών εννοιών.

Πριν από 10 μέρες, ο Ντόκινς συνέκρινε σε τουίτ τους διεμφυλικούς με τη Rachel Dolezal, την ακτιβίστρια που επί σειρά ετών προσποιείτο ότι είναι μαύρη.

In 2015, Rachel Dolezal, a white chapter president of NAACP, was vilified for identifying as Black. Some men choose to identify as women, and some women choose to identify as men. You will be vilified if you deny that they literally are what they identify as.



Discuss.