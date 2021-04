Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τον «εμφύλιο» που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η Τσέλσι, όσο και η Μάντσεστερ Σίτι πρόκειται να αποχωρήσουν από τους «12» και δεν θα συμμετέχουν στην European Super League.

Οι πρώτες φήμες για αποχώρηση ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης με τους οπαδούς της Τσέλσι να διαμαρτύρονται έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ πριν τον αγώνα με την Μπράιτον ζητώντας από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αποσύρει την ομάδα από την European Super League.

