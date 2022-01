ΜΕ ΒΗΜΑ ΤΑΧΥ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Οδεύουμε με βήμα ταχύ προς την «κανονικοποίηση» της πανδημίας και της ζωής μας.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Καρολίνα Νταρίας, πριν από λίγες μέρες δήλωσε πως θέλει να ανοίξουν οι συζητήσεις με τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να οριστεί καινούργια στρατηγική απέναντι στην Covid-19 — να αντιμετωπίζεται σαν τη γρίπη.

Κατόπιν, ήρθε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, που ανακοίνωσε ότι θα αρθούν όλοι οι περιορισμοί από την 1η Φεβρουαρίου, και ο κορωνοϊός «δεν θα πρέπει πλέον να κατηγοριοποιείται ως κοινωνικά κρίσιμη ασθένεια».

Προχθές Τετάρτη, ακολούθησαν Αμερικανοί αξιωματούχοι της Υγείας στη διοίκηση Μπάιντεν που περιέγραψαν ένα μέλλον στο οποίο θα συνυπάρχουμε με την Covid-19, δίχως να ζούμε σε κρίση και να αντιμετωπίζουμε αναστάτωση στην κανονική ζωή.

Ο Άντονι Φάουτσι, και η κοινή λογική, λέει ότι υπάρχει δρόμος ακόμη προς μια «αποδεκτή λύση», μέχρις ότου δηλαδή τα κρούσματα και οι νοσηλείες μειωθούν επαρκώς. Φαίνεται, όμως, ότι τόσο αυτός όσο και η κοινή λογική ανήκουν πλέον στη μειοψηφία.

Πηγή: CNN

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η κρίση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας δεν δείχνει ότι καταλαγιάζει. Όποιος θέλει να εμβαθύνει στις ρωσικές θέσεις υπάρχει αναρτημένο στο σάιτ του Κρεμλίνου, από τις 12 Ιουλίου 2021, ένα μακροσκελές κείμενο στα αγγλικά που υπογράφει ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Προφανώς, το Κίεβο αμφισβητεί την ιστοριογραφική εκδοχή των Ρώσων που αποτυπώνεται στο 7.000 λέξεων κείμενο, υπό τον τίτλο «Σχετικά με την ιστορική ενότητα των Ρώσων και των Ουκρανών». Ωστόσο, απηχεί την επίσημη άποψη των Ρώσων, και καταδεικνύει ότι δύσκολα θα υποχωρήσουν στις πιέσεις.

Στην πρώτη κιόλας παράγραφο διατυπώνεται η κεντρική θέση: «Ρώσοι και Ουκρανοί ήταν ένας λαός — ένα ενιαίο όλο». Αυτή είναι η θέση που «πιστεύω ακράδαντα», γράφει ο Πούτιν, οι δε εντάσεις των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο λαών οφείλονται αφενός σε σφάλματα του παρελθόντος και, αφετέρου, σε εσκεμμένες προσπάθειες δυνάμεων «να υπονομεύσουν την ενότητά μας».

Η θέση αυτή εξηγείται κατόπιν στις δεκάδες επόμενες σελίδες. Αναφέρω μόνον τρία σημεία. Πρώτον, η Κοινοπολιτεία Λιθουανίας–Πολωνίας τον 16ο αιώνα, βασισμένη στον καθολικισμό, ακολούθησε μια διαδικασία «πολωνοποίησης και εκλατινισμού» με διώξεις των Ορθοδόξων, και σφετερισμού πολλών εδαφών.

Δεύτερον, «η σύγχρονη Ουκρανία είναι εξολοκλήρου προϊόν της σοβιετικής εποχής. Γνωρίζουμε και θυμόμαστε καλά ότι διαμορφώθηκε — σε σημαντικό βαθμό — στα εδάφη της ιστορικής Ρωσίας. Για να σιγουρευτεί κανείς, αρκεί να κοιτάξει τα σύνορα των εδαφών που ενοποιήθηκαν με το ρωσικό κράτος τον 17ο αιώνα και την επικράτεια της Ουκρανικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας όταν αποχώρησε από τη Σοβιετική Ένωση».

Τρίτον, η Ουκρανία σταδιακά σύρθηκε σε ένα επικίνδυνο γεωπολιτικό παιχνίδι που επιδιώκει να την μετατρέψει σε προστατευτικό φράγμα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, γεννώντας αναπόφευκτα την έννοια «η Ουκρανία δεν είναι Ρωσία» ως προϋπόθεση της «έννοιας ‘αντι-Ρωσία’ που ουδέποτε θα αποδεχθούμε». Οι υποστηρικτές αυτού του σχεδίου στηρίζονται στο παλιό υπόβαθρο των Πολωνο-αυστριακών ιδεολόγων να δημιουργήσουν μια «αντί-Μόσχα Ρωσία».

Τι ανταποκρίνεται στην ιστορική αλήθεια και τι όχι, θα μας το πουν οι ιστορικοί. Πάντως, και αυτά τα ελάχιστα που παρέθεσα αναδίνουν την ιδέα ότι οι Ρώσοι δεν μπλοφάρουν με την απειλή εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: President of Russia

ΕΝΑΣ ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ 45,5 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, ο «Άνθρωπος εν πληγή» του Σάντρο Μποτιτσέλι πουλήθηκε έναντι 45,5 εκατ. δολαρίων.

Η τιμή κατακύρωσης, 39,3 εκατ. δολάρια, ήταν ελάχιστα μικρότερη από την προσδοκώμενη των 40 εκατ., και ξεπέρασε κατά πολύ τον πίνακα «Η Παρθένος και το Θείο Βρέφος με τον νεαρό Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή», που πουλήθηκε έναντι 10,4 εκατ. δολάρια, στην προηγούμενη δημοπρασία έργου του ζωγράφου το 2013.

Τις προηγούμενες μέρες είχε αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον γύρω από το έργο, εξαιτίας της ανακάλυψης ενός αχνού έργου κάτω από τον πίνακα, το οποίο παριστάνει την Παρθένο και τον Χριστό στο πρότυπο της Παναγίας της Ελεούσας του Άγγελου Ακοτάντου.

Λίγα έργα του αναγεννησιακού ζωγράφου βρίσκονται πλέον σε ιδιωτικές συλλογές. Η πώληση έναντι 92 εκατ. δολαρίων του πίνακά του «Νεαρός που κρατάει δίσκο» πιστώνεται με την ώθηση που δόθηκε στην αγορά έργων παλιών ζωγράφων.

Πηγή: The Art Newspaper, Art News

ΠΩΣ ΚΟΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ;

Η παρμεζάνα είναι από πιο σκληρά τυριά — ένα βάσανο για τους πωλητές στα σούπερ μάρκετ.

Πώς κόβουν τα τεράστια κεφάλια της και τη συσκευάζουν σε χιλιάδες μικρά τριγωνικά τεμάχια που βρίσκουμε στα ράφια των ψυγείων;

Η Gelmini Macchine έδωσε την απάντηση με μια εντυπωσιακή μηχανή.

How a wheel of hard cheese like Parmesan is cut at a factory!#EIIRInteresting #engineering #cheese

