ΟΙ «ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Όταν λέμε (πρέπει να) εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, ποιους από αυτούς εννοούμε; Αν, λόγου χάριν, όταν κάποιος εμπειρογνώμονας λέει Α (π.χ. να ανοίξουν τα σχολεία) και άλλος το αντίθετο του Α (να μην ανοίξουν τα σχολεία), τι σημαίνει το «εμπιστευόμαστε τους ειδικούς»;

Εμπειρογνώμονες, και μάλιστα υψηλού επιπέδου, ήταν εκείνοι που πρότειναν την ανοσία αγέλης στη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία. Παρομοίως, υψηλού επιπέδου ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται με τη Θεία Μετάληψη ή ότι πρόκειται για κάτι σαν «απλή γρίπη». Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με την επιστημονική αντιπαράθεση (και πολεμική) και, δυστυχώς, με την κραυγαλέα αποτυχία τους στην πράξη.

Απεναντίας, καμιά αντιπαράθεση δεν χρειάστηκε ούτε όταν ταυτοποιήθηκε ο ιός ούτε όταν ανακοινώθηκαν τα εμβόλια. Το μόνο ζήτημα που τέθηκε ήταν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αυτά ήταν «hard» δεδομένα, εναντίον των οποίων μόνον ασυναρτησίες ακούστηκαν.

Τα πράγματα, όμως, περιπλέκονται όταν πρόκειται για πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας πέρα από τα εμβόλια. Η παροιμιώδης πλέον κακοφωνία των ειδικών, εντός και εκτός της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, στα τηλεπαράθυρα υπονομεύει εδώ και καιρό κάθε προσπάθεια πειθαρχίας των πολιτών. Το κακό είναι διπλό: υπονομεύεται το κύρος των ίδιων των επιστημόνων και εισάγεται πλαγίως η πολιτική στα λεγόμενά τους.

Όταν κάποιος ασθενήσει σχετικά σοβαρά, φιλικά του πρόσωπα τού υποδεικνύουν κατά κανόνα «πάρε και μια δεύτερη γνώμη», εκτός από αυτή του πρώτου γιατρού που συμβουλεύτηκε. Με άλλα λόγια, δύο επιστήμονες που διαβάζουν τα ίδια δεδομένα, που ακολουθούν αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία κ.λπ. δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουν ούτε στη διάγνωση ούτε κυρίως στη θεραπευτική αγωγή. Ειδάλλως, από το περιγραφικό (ποια είναι η κατάσταση) θα παραγόταν αυτομάτως το δεοντολογικό, το τι πρέπει να γίνει. Κοντολογίς, δεν υπάρχει αλγόριθμος που να οδηγεί από τη διάγνωση στο τι πρέπει να γίνει.

Αν ισχύει αυτό για μεμονωμένα άτομα, κατά μείζονα λόγο ισχύει για τα μέτρα που πρέπει να επιβληθούν σε ολόκληρες κοινωνίες. Το στρεβλό αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί επιλέγουν ποιους εμπιστεύονται βάσει της, γνωστής ή υποτιθέμενης, πολιτικής τοποθέτησης των ειδικών, προικίζοντας όχι σπάνια με μεταφυσικές ικανότητες τους «δικούς τους» εμπειρογνώμονες.

Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, μάλλον θα απαλλαγούμε από αυτή την κακοφωνία μόνον όταν απαλλαγούμε από την πανδημία. Έως τότε, ένα κριτήριο σχετικά με τον ποιον εμπειρογνώμονα πρέπει να εμπιστευόμαστε θα μπορούσε να είναι και το πόσο φειδωλός σε δηλώσεις είναι.

• • •

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ

Την περασμένη βδομάδα, η NRA–ILA (The National Rifle Association of America – Institute for Legislative Action) πανηγύριζε την ακύρωση της απαγόρευσης επιθετικών όπλων, όπως τα οπλοπολυβόλα AR-15 και μεγάλης χωρητικότητας γεμιστήρες, στην πόλη Μπόλντερ της πολιτείας Κολοράντο των ΗΠΑ.

ICYMI: A Colorado judge gave law-abiding gun owners something to celebrate.



In an @NRAILA-supported case, he ruled that the city of Boulder’s ban on commonly-owned rifles (AR-15s) and 10+ round mags was preempted by state law and STRUCK THEM DOWN. https://t.co/wmdhGG16pc