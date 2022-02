ΠΟΛΕΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ

Υπάρχει ο πραγματικός πόλεμος με βόμβες και σφαίρες, υπάρχει και ο πόλεμος των λέξεων.

Δεν ξέρω ποιος φοβερός εγκέφαλος προέβλεψε ότι σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, θα γίνει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η ημερομηνία αυτή πρόσφερε ένα προπαγανδιστικό πλεονέκτημα στους Ρώσους, το οποίο δεν άφησαν ανεκμετάλλευτο μετά τη χθεσινή επιδεικτική αποχώρηση κάποιων δυνάμεων τους από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε χθες: «Η 15η Φεβρουαρίου 2022 θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα αποτυχίας της Δυτικής πολεμικής προπαγάνδας. Ταπεινωμένη και κατεστραμμένη, δίχως να πέσει ούτε μια σφαίρα».

Σαρκαστικός, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βλαντίμιρ Τσίζοφ, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα, Die Welt, ότι «οι πόλεμοι στην Ευρώπη σπανίως ξεκινούν Τετάρτες».

Όχι ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος εισβολής στην Ουκρανία. Αλλά η υπερβολική πολεμική ρητορεία μπορεί τελικά να καταντήσει σαν τον βοσκό που φώναζε παραπλανητικά «λύκος», αλλά κανείς δεν τον πίστεψε όταν εμφανίστηκε πραγματικά.

• • •

ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ ΕΛΕΙΠΕ

Η ρωσική Δούμα ψήφισε, χθες 15 Φεβρουαρίου, απόφαση με την οποία ζητάει να αναγνωριστούν ως ανεξάρτητα κράτη οι δύο περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, Ντόνετσκ και Λουχάνσκ. Τμήμα της ευρύτερης περιοχής Ντομπάς, οι δύο αυτές περιοχές κατοικούνται από «αποσκιρτηστές».

Ο πρόεδρος της Δούμας δήλωσε ότι θα υπογράψει άμεσα την απόφαση και θα τη στείλει στον Πούτιν για έγκριση.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε αμέσως την απόφαση, επισημαίνοντας ότι αποτελεί σαφή παραβίαση των συμφωνιών του Μινσκ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επεχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας στους δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις για την αναγνώριση των δύο περιοχών.

Πηγή: AP, Reuters

• • •

Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΡΗΞΕΙΣ;

Από το ξεκίνημα της πανδημίας μέχρι σήμερα, διαμορφώθηκαν δύο διακριτά στρατόπεδα. Από τη μια ήταν αυτοί που υποστήριζαν ότι ο εμβολιασμός και η ελευθερία είναι ασύμβατες έννοιες, και ότι τα εμβόλια προκαλούν τα μύρια κακά του κόσμου. Από την άλλη, όσοι προσπαθούσαν να πείσουν ότι η covid-19 είναι υπαρκτή και επικίνδυνη ασθένεια, που μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, από τις μάσκες μέχρι τον εμβολιασμό.

Τώρα, οι δυτικές κοινωνίες εισέρχονται ταχέως στη νέα φάση της «ενδημίας», η οποία πρακτικά σημαίνει ότι η πανδημία τέλειωσε, ότι οι μάσκες και τα άλλα μέτρα δεν χρειάζονται, και ότι πολύ σύντομα θα ξαναβρούμε την απωλεσθείσα κανονικότητα στη ζωή μας. Το τυπικό παράδειγμα είναι η Δανία και η νέα υγειονομική της πολιτική.

Είναι πιθανόν, και υπάρχουν ήδη κάποιες ενδείξεις, η πορεία αυτή προς την κανονικότητα να συνοδευτεί από ανακατατάξεις. Οι επιστήμονες στην πλειονότητά τους είναι επιφυλακτικοί, αν όχι αντίθετοι, τουλάχιστον όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία οι πολιτικοί θέλουν να επιβάλλουν το πέρασμα στην κανονικότητα, χαρακτηρίζοντας ευσεβείς πόθους την ιδέα ότι η πανδημία τέλειωσε.

Είναι γεγονός ότι πολλοί που ακολούθησαν ευλαβικά τα μέτρα έχουν κουραστεί και έχουν μπουχτίσει με τη διαρκή φροντίδα να αποφύγουν τη μόλυνση από τον ιό. Αυτοί είναι πιθανόν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τους πρώην συνοδοιπόρους τους στη μάχη κατά του ιού, και να βρεθούν απέναντί τους.

Άρθρα που δημοσιεύτηκαν καλλιεργούν ήδη αυτή τη ρήξη. Δεξιοί σχολιαστές γελοιοποιούν ως ελιτίστες όσους επιμένουν να φορούν μάσκα και να κρατούν τη φυσική απόσταση, ενώ κεντρώοι κατηγορούν αριστερούς/ακροαριστερούς ως εμμονικούς παραπλανημένους.

Βεβαίως, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι αριθμοί και οι σκληροί δείκτες. Πολλοί θα στηρίξουν άνευ όρων την κυβερνητική πολιτική της πλήρους κανονικοποίησης της ζωής μας, αλλά ακόμη κι αυτοί δύσκολα θα επιμείνουν, αν οι αριθμοί (και οι επιστήμονες) θα είναι εναντίον τους.

• • •

ΑΓΕΩΓΡΑΦΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Ευρωπαίοι πολιτικοί χρειάζεται επειγόντως να παρακολουθήσουν ταχύρρυθμα σεμινάρια γεωγραφίας.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας, πρόσφατα τοποθέτησε τις ρωσικές περιοχές Ροστόφ και Βορόνεζ μέσα στην Ουκρανία, και πριν από δύο μήνες τις Βαλτικές χώρες στη Μαύρη Θάλασσα.

Τη σκυτάλη πήρε η υπουργός Ψηφιακών και Οικονομικών Υποθέσεων της Αυστρίας, Margarete Schramboeck, η οποία δημοσίως χαρακτήρισε την Αφρική «χώρα». Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησαν πολλά ειρωνικά σχόλια, και η υπουργός αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για το lapsus linguæ της.

Πάντως, είναι γεγονός ότι πολλοί φαντάζονται την Αφρική ως μεγάλο, ενιαίο χωριό (κατάλοιπο της αποικιοκρατίας;), παρότι αποτελείται από 55 κράτη και το μέγεθός της είναι πολύ μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα κράτη.

Πηγή: DW

• • •

ΕΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ

Πολλά θηλαστικά κολυμπούν, αλλά σχετικά λίγα είναι καλοί κολυμβητές.

Οι τίγρεις ζουν σε πυκνόφυτα περιβάλλοντα με πολλά ποτάμια, η επικράτειά τους όπου αναζητούν την τροφή τους μπορεί να φθάνει τα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και μπορούν να κολυμπούν μέχρι 30 χιλιόμετρα ημερησίως. Η κολυμβητική τους δεινότητα αποτελεί εξελικτικό πλεονέκτημα όσον αφορά την εύρεση της τροφής, τις μετακινήσεις, και την επιβίωσή τους.

Κατά κανόνα, δεν βυθίζουν το κεφάλι τους στο νερό, αλλά αν χρειαστεί κινούνται άνετα και υποβρυχίως, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Tigers live in lush tropical jungles with lots of wide rivers. They can have territories as large as 100 square kilometres nd being able to swim across rivers is a big evolutionary advantage [read more: https://t.co/YrPQ2kTGR1] pic.twitter.com/qFtMrkWELm