ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

«Αν αυτό το αεροπλάνο απογειωθεί και δεν είσαι μαζί του, θα το μετανιώσεις. Ίσως όχι σήμερα. Ίσως όχι αύριο. Σύντομα, όμως, και για την υπόλοιπη ζωή σου». Όλοι δώσαμε δίκιο στον Χ. Μπόγκαρτ ακούγοντας αυτές τις κουβέντες του προς την Ι. Μπέργκμαν στο ομιχλώδες αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα. Όλοι, εκτός από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Ντάνιελ Γκίλμπερτ.



Μετανιώνουμε περισσότερο όταν οι κακές επιλογές μας είναι ασυνήθεις παρά συμβατικές, όταν ενεργούμε επιπόλαια παρά συνετά, όταν χάνουμε για λίγο παρά για πολύ — έχει διαπιστωθεί πως οι χάλκινοι ολυμπιονίκες γενικά αισθάνονται πιο χαρούμενοι από τους αργυρούς. Πράγματι, αλλά ο καθηγητής Ψυχολογίας μας λέει ότι αλλού βρίσκεται το σφάλμα μας.

Έχουμε τάση να υπερεκτιμούμε τη συναισθηματική επίδραση μελλοντικών αρνητικών γεγονότων που ίσως επιφέρουν επαγγελματικές ή ερωτικές αποτυχίες. Παρομοίως, πιστεύουμε πώς διαρκής θα είναι η ικανοποίησή μας από το πανάκριβο στερεοφωνικό συγκρότημα που μόλις αγοράσαμε. Μόνο που αυτές οι προβλέψεις για τα μελλοντικά μας συναισθήματα μπορεί να είναι, και συχνά είναι, εσφαλμένες, επειδή δεν συνειδητοποιούμε πόσο γρήγορα μαθαίνουμε να ζούμε με θετικά ή αρνητικά συμβάντα. Λέμε ότι «αυτή η γυναίκα μόνο τον εαυτό της σκεπτόταν», ή συνειδητοποιούμε, μετά από κάνα δυο βδομάδες, ότι και ο Μάλερ και ο Τσιτσάνης ακούγονται όπως στο παλιό στερεοφωνικό μας.



Εκλογικεύουμε τα συναισθήματά μας για να προσαρμοστούμε σε οδυνηρές προσωπικές κακοτυχίες και, κατά μείζονα λόγο και πολύ πιο εύκολα, σε λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Έτσι, ενώ τώρα οι υποψήφιοι για τα πανεπιστήμια (και οι γονείς τους) είναι βέβαιοι ότι το μέλλον τους είναι δύσκολο, αν δεν πιάσουν τη σχολή που θέλουν και ακόμη χειρότερα αν αποτύχουν πλήρως, μετά τα αποτελέσματα θα μονολογούν ότι στις μέρες μας το πτυχίο δεν είναι αυτό που ήταν παλιά, και ότι υπάρχουν πολλές διέξοδοι για όποιον έχει όρεξη για δουλειά.



Στην καλύτερη κακή ταινία όλων των εποχών, αν η Ίλσα αποφάσιζε να μείνει με τον Ρικ στην Καζαμπλάνκα, ο Ντάνιελ Γκίλμπερτ επιμένει ότι, αν όχι άμεσα, σύντομα, πάντως, και για την υπόλοιπη ζωή της θα αισθανόταν καλά. Όπως και όσοι υποψήφιοι θα «αποτύχουν» στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΤΕΛΟΣ

Κάποια Ιρλανδέζα ρώτησε: «Τι θα κάνουμε τώρα, τώρα που είμαστε ευτυχισμένοι;» (Περιμένοντας τον Γκοντό).



Μια εύλογη απάντηση θα ήταν: σήμερα πίνετε, χορεύετε, τραγουδάτε. Από αύριο θα δούμε.



Αυτό έκαναν πολλοί Ισραηλινοί μετά την ορκωμοσία του Ναφτάλι Μπένετ ως πρωθυπουργού και την αποχώρηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πρωθυπουργία ύστερα από 12 χρόνια.

Celebrations erupt in Tel Aviv’s Rabin Square after Naftali Bennett was sworn in as Israel’s new prime minister, unseating Netanyahu after 12 years in office https://t.co/foQsOf8edk pic.twitter.com/fZAkqRImyg