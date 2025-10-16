Τον Ιούλιο του 2024, η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το φιλόδοξο Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο. Με προϋπολογισμό που φτάνει τα 4,78 δισ. ευρώ, φιλοδοξεί να στηρίξει την κοινωνία έναντι των αυξημένων κλιματικών και οικονομικών πιέσεων της επόμενης δεκαετίας. Πίσω από τα νούμερα όμως, προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα: πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί; Ποιοι πραγματικά θα ωφεληθούν; Και ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών σε αυτήν τη νέα σελίδα της ενεργειακής μετάβασης;

Το Σχέδιο αυτό συνδέεται άμεσα με μια μεγάλη αλλαγή που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση: από το 2027 επεκτείνεται το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το λεγόμενο ΣΕΔΕ2, στα κτίρια και στις οδικές μεταφορές. Ουσιαστικά, ένας «φόρος άνθρακα» θα ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και των άλλων συμβατικών καυσίμων, οδηγώντας σε αυξήσεις που το πιθανό είναι να μετακυλιστούν στους καταναλωτές.

Σε αυτό το επεισόδιο, συζητάμε με την Ιωάννα Σούκα, αναλύτρια Ενεργειακής Πολιτικής στο Green Tank, για τις δυνατότητες αλλά και για τις αδυναμίες του ελληνικού σχεδίου, για τις κοινωνικές επιπτώσεις του ΣΕΔΕ2 και για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει έως και 15,5 δισ. ευρώ για μια πραγματικά δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση.