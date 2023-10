Ζελένσκι: Η Ρωσία θα επιδιώξει τον χειμώνα να καταστρέψει το ηλεκτρικό δίκτυο

Η Ρωσία θα επιδιώξει αυτόν τον χειμώνα «να καταστρέψει» το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, υποστήριξε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό διάγγελμά του επισήμανε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει η Ρωσία και πέρυσι, όταν πολλαπλασίασε τους βομβαρδισμούς σε υποδομές κρίσιμης σημασίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε χαρακτηριστικά: «Αυτόν τον χειμώνα οι Ρώσοι τρομοκράτες θα επιχειρήσουν και πάλι να καταστρέψουν το ηλεκτρικό σύστημα», και συμπλήρωσε πως οι Ουκρανοί αξιωματούχοι «αντιλαμβάνονται πλήρως τον κίνδυνο».

Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί προετοιμάζονται «να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις παροχής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης και να επιδιορθώσουν ό,τι καταστράφηκε από τα πλήγματα», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε αυτόν τον χειμώνα, να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του λαού μας», τόνισε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως χθες έλαβε σαφείς διαβεβαιώσεις από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας ότι θα την εφοδιάσουν με νέα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως ζητά εδώ και μήνες το Κίεβο.

Υπενθυμίζεται πως ο περσινός χειμώνας σημαδεύτηκε από μια εκστρατεία βομβαρδισμών στις ουκρανικές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο κρύο και το σκοτάδι.

We must win this winter, overcome all difficulties, and ensure protection for our people.



