ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν επιβεβαίωσε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ / EUROKINISSI
0

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, μία ημέρα πριν τη συνάντηση του πρώτου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social: «Μιλάω με τον πρόεδρο Πούτιν τώρα!».

Όπως ειπώθηκε, αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, όπου θα συζητηθεί η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί είναι κρίσιμη η επικοινωνία με τον Πούτιν

«Μιλάω τώρα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, είναι μακρά, και θα σας ενημερώσω για το περιεχόμενό της, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, όταν ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το BBC γράφει πως δεν γνωρίζει ακόμη αν ήταν ο Τραμπ ή ο Πούτιν που ξεκίνησε τη σημερινή συζήτηση, αλλά δεδομένου ότι έρχεται την παραμονή της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, είναι σαφώς μια σημαντική στιγμή.

Η Μόσχα έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τις διαδικασίες συνομιλιών με τις ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε με μια άμεση συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ των Ρώσων και Αμερικανών ηγετών στις αρχές Αυγούστου και στη συνέχεια φάνηκε να ξεφουσκώνει.

Από τη σκοπιά της Ρωσίας, ο Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στη Δύση που είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει τις «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ πιστεύει ότι οι δυτικοί σύμμαχοι έχουν από τότε προσπαθήσει να «παρασύρουν τον Ντόναλντ Τραμπ» πείθοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη.

Ωστόσο, οι περισσότεροι δυτικοί παρατηρητές συμφωνούν ότι ο Πούτιν δεν άργησε να χάσει την εμπιστοσύνη του στη διαδικασία της Αλάσκας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν είχε καταφύγει σε μισόκαρδες προτάσεις, όπως «αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος [να συναντηθεί], ας έρθει στη Μόσχα». Μια πρόταση που δεν έχει καμία ελπίδα να γίνει αποδεκτή από έναν Ουκρανό ηγέτη, η χώρα του οποίου βρίσκεται υπό πλήρη εισβολή.

Είναι απίθανο να έχουν αλλάξει οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Ρωσία ανησυχεί σαφώς ότι ο Τραμπ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να παραδώσει στους Ουκρανούς πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να φτάσουν στη Μόσχα, γράφει στην άμεση ανάλυσή του το BBC.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Διεθνή / Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Η Ευρώπη εισέρχεται σε νέα εποχή ανασφάλειας, καθώς η Ρωσία εξαπολύει έναν υβριδικό πόλεμο εκφοβισμού, δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων - Οι ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις, η Κίνα ενισχύει τη ρωσική επιρροή και η ήπειρος καλείται να προστατευτεί μόνη της
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Διεθνή / Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Η Γαλλίδα Λιζ Σομπέρον δίνει μάχη με τη DC Comics, που την κατηγορεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω του ονόματος της εφαρμογής της “Wondermum” - Μια αληθινή ιστορία «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» που συγκινεί τη Γαλλία
LIFO NEWSROOM
 
 