Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Μια 43χρονη μητέρα από τη Νορμανδία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νομικής θύελλας απέναντι στη DC Comics, τον κολοσσό πίσω από τους Μπάτμαν, Σούπερμαν και φυσικά τη Wonder Woman.

Η Λιζ Σομπέρον, δημιουργός της εφαρμογής Wondermum, δέχθηκε νομική επίθεση από την αμερικανική εταιρεία DC Comics, που ισχυρίζεται ότι το όνομα της εφαρμογής της παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του brand «Wonder Woman».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στη Γαλλία, καθώς πολλοί βλέπουν σε αυτήν ένα σύγχρονο παραμύθι «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ»: μια απλή μητέρα που προσπαθεί να στηρίξει άλλες μητέρες, απέναντι σε έναν παγκόσμιο κολοσσό της ψυχαγωγίας.

Η εφαρμογή Wondermum προσφέρει πληροφορίες για οικογενειακές δραστηριότητες, ψυχολογική υποστήριξη, και ένα δίκτυο επικοινωνίας για γονείς. Η ιδέα γεννήθηκε το 2020, μετά τον θάνατο του συντρόφου της, όταν η 11χρονη κόρη της τη χαρακτήρισε «πραγματική υπερηρωίδα».

Η DC, ωστόσο, βλέπει αλλιώς την υπόθεση. Μέσω των δικηγόρων της στο Παρίσι, ζητά την πλήρη αφαίρεση του ονόματος και του λογοτύπου, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί σύγχυση με το brand «Wonder Woman».

Η Σομπέρον αρνείται: «Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα – ούτε στα χρώματα, ούτε στη θεματολογία. Μιλάμε για μητέρες, όχι για φανταστικές πολεμίστριες».

Παρά τη δημόσια στήριξη που έχει συγκεντρώσει, η μάχη έχει μεγάλο κόστος. Η Σομπέρον έχει ήδη χάσει βάρος λόγω άγχους και έχει ξεκινήσει crowdfunding για να καλύψει τα νομικά της έξοδα.«Δεν πρόκειται για μια εταιρική διαμάχη, αλλά για έναν αγώνα επιβίωσης», λέει χαρακτηριστικά.

Πολλοί στη Γαλλία βλέπουν την υπόθεση ως σύμβολο αντίστασης απέναντι στη δικαστική υπερβολή των πολυεθνικών, που συχνά χρησιμοποιούν τα εμπορικά τους σήματα σαν όπλα ενάντια σε μικρούς δημιουργούς.

Η Σομπέρον, πάντως, δεν σκοπεύει να τα παρατήσει. «Η κόρη μου με έκανε Wondermum. Για χάρη της, δεν πρόκειται να τα παρατήσω ποτέ.»

Με πληροφορίες από Guardian