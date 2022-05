«Unexpected Wonders»: Αν Χάθαγουεϊ και Zendaya μαζί για τον οίκο Bulgari σε σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο

Η νέα καμπάνια του οίκου Bulgari ονομάζεται «Unexpected Wonders» και οι δυο πρωταγωνίστριες κατάφεραν σε λίγες ώρες να γίνουν η νέα εμμονή του Twitter, με χρήστες και διάσημα σάιτ να γράφουν διθυράμβους.

Αν και κανείς δεν είχε βάλει ποτέ μαζί τις δύο ηθοποιούς, η ιδέα λειτούργησε άψογα και η Anne Hathaway με την Zendaya έχουν ήδη προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού, ειδικά εφόσον από πίσω κρύβεται ο Paolo Sorrentino- ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «La Grande Bellezza».

Η Anne Hathaway έγινε πρέσβειρα του διάσημου ιταλικού οίκου μόδας και στην νέα καμπάνια «Unexpected Wonders» συμπράττει με την έτερη πρέσβειρα Zendaya σε ένα βίντεο με εμφανείς κινηματογραφικές επιρροές, εντυπωσιακά κοσμήματα και μαγευτικά πλάνα της Ρώμης.

Η καμπάνια γυρίστηκε στην ιταλική πρωτεύουσα υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Paolo Sorrentino με τις δυο σταρ να περιφέρονται σε ένα παλάτι, φορώντας διάφορα πολυτελή κοσμήματα του οίκου Βulgari, ενώ ακούγονται εναλλάξ οι φωνές τους. Την φωτογράφιση ανέλαβε ο Dan Jackson.

«Αποδεχθείτε τη συγκινητική πρόσκληση της Ρώμης και αναζητήστε χαρά και θαύμα σε κάθε στιγμή, ομορφιά στα πιο αναπάντεχα μέρη — γνωρίζοντας ότι το να παραμένεις περίεργος ανοίγει άπειρες ευκαιρίες ευτυχίας. Ανακαλύψτε το #UnexpectedWonders, τη νέα ταινία της #Bulgari», γράφει στο Twitter.

Όσο για το Twitter, φαίνεται πως κατενθουσιάστηκε με την σύμπραξη των δυο γυναικών, με χρήστες να λένε πως η συνεργασία τους «γεμίζει ένα κενό που δεν γνώριζαν ότι υπήρχε», άλλοι να ξεκινούν εκστρατεία για να τις δουν σε κάποια ταινία, ενώ κάποιος σχολίασε πως τα πλάνα που τις δείχνουν μαζί «πρέπει να θεωρηθούν τέχνη!».

anne hathaway and zendaya in the same frame? should be considered art pic.twitter.com/hTnMKynWAW — jay (@hunstiers) May 24, 2022

ZENDAYA AND ANNE HATHAWAY FOR BVLGARI

yall this campaign made my year, i’m smiling from ear to ear pic.twitter.com/nIUlp2qRRo — vale || Harry’s House era (@euphvriaxz) May 24, 2022

Zendaya and Anne Hathaway is a duo I never knew I needed pic.twitter.com/Q2kFhYG4mb — 𝐄𝐛𝐨𝐧𝐢🤍🐇 (@VersaceVenus_) May 24, 2022

Η Anne Hathaway έκανε το ντεμπούτο της ως πρέσβειρα του οίκου Βulgari στο Φεστιβάλ των Καννών, την περασμένη εβδομάδα, όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα Armani Privé, το κολιέ Mediterranean Reverie και ένα δαχτυλίδι με ζαφείρι- όλα από την καινούργια συλλογή του brand.

Στη νέα καμπάνια συμμετέχουν επίσης οι Lisa Manoban, Shu Qi και Priyanka Chopra Jonas, που θα παρουσιάσουν κοσμήματα και την συλλογή ρολογιών του οίκου μόδας.

Facebook Twitter