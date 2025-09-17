ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Συλλήψεις μετά τα περιστατικά με Τραμπ και Έπσταϊν στο κάστρο του Ουίνδσορ

Οι διαδηλωτές μετά το πανό, πρόβαλαν εικόνες των δύο ανδρών σε έναν από τους πύργους του κάστρου - Φωτογραφίες και βίντεο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βρετανία: Συλλήψεις μετά το περιστατικό με το γιγάντιο πανό Τραμπ και Έπσταϊν στο κάστρο του Ουίνδσορ Facebook Twitter
Φωτ. Χ
0

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, για το συμβάν με το γιγάντιο πανό στο κάστρο του Ουίνδσορ, πριν την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βρετανία, ακτιβιστές της ομάδας «Everyone Hates Elon», ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πανό με εικόνα του προέδρου των ΗΠΑ μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, κατά μήκος της διαδρομής προς το κάστρο του Ουίνδσορ.

Υπενθυμίζεται πως όπως ορίζει το επίσημο πρωτόκολλο, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ θα φιλοξενηθούν εκεί κατά την παραμονή τους στη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όμως είναι δύσκολο να πείσει, αφού σε συνέντευξη του 2002 είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «καταπληκτικό τύπο», προσθέτοντας: «Ακούγεται πως του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα, και πολλές από αυτές είναι νεαρής ηλικίας».

Αυτό το απόσπασμα μάλιστα έχει αναρτηθεί από την ίδια ακτιβιστική ομάδα και σε διαφημιστικές πινακίδες σε στάσεις λεωφορείων, ενόψει της επίσκεψης του προέδρου.
Μια από αυτές τις αφίσες εμφανίστηκε σε στάση στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς αναρτήσεων που αναδεικνύουν τη φιλία του Τραμπ με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά από την προβολή εικόνων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν στο κάστρο. Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές μετά το γιγάντιο πανό, πρόβαλαν εικόνες των δύο ανδρών σε έναν από τους πύργους του κάστρου.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει πως οι τέσσερις συλληφθέντες, ενήλικοι πολίτες, συνελήφθησαν με την κατηγορία της κακόβουλης επικοινωνίας, λόγω της «μη εξουσιοδοτημένης προβολής» εικόνας, την οποία χαρακτήρισαν ως «δημόσιο θέαμα».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τσάρλι Κερκ: Η Τζέιμι Λι Κέρτις ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη δολοφονία του -

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η Τζέιμι Λι Κέρτις ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη δολοφονία του - «Διαφωνούσα μαζί του»

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν πατέρας, σύζυγος και άνθρωπος με πίστη, και ελπίζω πως, ό,τι κι αν σημαίνει η σύνδεση με τον Θεό, να την ένιωσε εκείνη τη στιγμή.»
LIFO NEWSROOM
Η βία εις βάρος των διεμφυλικών έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019

Διεθνή / Η βία εις βάρος των διεμφυλικών ατόμων έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019

Eυρήματα από νέα έρευνα της FRA αποκαλύπτουν ραγδαία αύξηση της βίας κατά διεμφυλικών στην ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια, με βασική αιτία την παραπληροφόρηση και την πολιτική ρητορική μίσους
LIFO NEWSROOM
Η αμερικανική δεξιά εργαλειοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επιτεθεί στην τρανς κοινότητα

Διεθνή / Η αμερικανική δεξιά εργαλειοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επιτεθεί στην τρανς κοινότητα

Από τις πρώτες ώρες μετά το χτύπημα, κύκλοι της αμερικανικής δεξιάς και μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα προσπάθησαν να συνδέσουν το έγκλημα με την τρανς κοινότητα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Στη Γερουσία ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ: Σφοδρή κριτική για την υπόθεση Κερκ και τον φάκελο Επσταϊν

Διεθνή / Στη Γερουσία ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ: Σφοδρή κριτική για την υπόθεση Κερκ και τον φάκελο Επσταϊν

Η ακρόαση σημαδεύτηκε από έντονες επικρίσεις για τον χειρισμό της έρευνας για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ όσο και στην απόφαση να μη δοθούν στη δημοσιότητα νέα στοιχεία από τον φάκελο του Τζέφρι Επσταϊν
LIFO NEWSROOM
 
 