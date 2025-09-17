Βρετανία: Συλλήψεις μετά τα περιστατικά με Τραμπ και Έπσταϊν στο κάστρο του Ουίνδσορ

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, για το συμβάν με το γιγάντιο πανό στο κάστρο του Ουίνδσορ, πριν την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βρετανία, ακτιβιστές της ομάδας «Everyone Hates Elon», ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πανό με εικόνα του προέδρου των ΗΠΑ μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, κατά μήκος της διαδρομής προς το κάστρο του Ουίνδσορ.

Υπενθυμίζεται πως όπως ορίζει το επίσημο πρωτόκολλο, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ θα φιλοξενηθούν εκεί κατά την παραμονή τους στη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όμως είναι δύσκολο να πείσει, αφού σε συνέντευξη του 2002 είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «καταπληκτικό τύπο», προσθέτοντας: «Ακούγεται πως του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα, και πολλές από αυτές είναι νεαρής ηλικίας».

Activists in the UK unveiled a MASSIVE banner featuring Donald Trump and his best friend Jeffrey Epstein outside Windsor Castle where he will be staying this week pic.twitter.com/R5hixFcPna — Marco Foster (@MarcoFoster_) September 15, 2025

Αυτό το απόσπασμα μάλιστα έχει αναρτηθεί από την ίδια ακτιβιστική ομάδα και σε διαφημιστικές πινακίδες σε στάσεις λεωφορείων, ενόψει της επίσκεψης του προέδρου.

Μια από αυτές τις αφίσες εμφανίστηκε σε στάση στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς αναρτήσεων που αναδεικνύουν τη φιλία του Τραμπ με τον Έπσταϊν.

#Trump is in the UK right now. The campaign group @ByDonkeys are projecting images of Donald Trump together with Jeffrey Epstein onto Windsor Castle.

📹 by David López. #statevisit pic.twitter.com/X94xZ2CYyU — Alexander Seale (@AlexSeale) September 16, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά από την προβολή εικόνων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν στο κάστρο. Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές μετά το γιγάντιο πανό, πρόβαλαν εικόνες των δύο ανδρών σε έναν από τους πύργους του κάστρου.

Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει πως οι τέσσερις συλληφθέντες, ενήλικοι πολίτες, συνελήφθησαν με την κατηγορία της κακόβουλης επικοινωνίας, λόγω της «μη εξουσιοδοτημένης προβολής» εικόνας, την οποία χαρακτήρισαν ως «δημόσιο θέαμα».

