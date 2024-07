Ινδία: Τουλάχιστον 107 άνθρωποι νεκροί σε ποδοπάτημα μετά από θρησκευτική τελετή

Τουλάχιστον 107 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί.

«Δεν μπορώ να δώσω ακριβή απολογισμό θανάτων αυτή τη στιγμή, αλλά είναι περίπου 60… Υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ο απολογισμός», δήλωσε νωρίτερα τηλεφωνικά στο Reuters ο Μάνις Τσικάρα, εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής.

Νωρίτερα αξιωματούχος ιατρικών υπηρεσιών έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείου για τουλάχιστον 27 νεκρούς.

Μη επαληθευμένα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα στο έδαφος έξω από ένα τοπικό νοσοκομείο. Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

