ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη - Έξι νεκροί

Ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Άγνωστο για την ώρα, τι προκάλεσε τη φωτιά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τουρκία: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη - Έξι νεκροί Facebook Twitter
Η αποθήκη υπέστη τεράστιες ζημιές από τη φωτιά/Φωτογραφία: X
0

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Dilovasi, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

«Έξι συμπολίτες μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. Ένας νοσηλεύεται τώρα. Επενέβησαν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης και του δήμου. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Διεξάγεται έρευνα», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το Dilovasi, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ θα επιτρέψει στην Ουγγαρία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - Τι δήλωσε για ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πούτιν

Διεθνή / Ο Τραμπ θα επιτρέψει στην Ουγγαρία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - Τι δήλωσε για ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πούτιν

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) λόγω της άρνησης της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Ιράν

Διεθνή / «Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί», προειδοποιεί ο πρόεδρος του Ιράν

«Εάν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να μοιράζουμε το νερό με δελτίο στην Τεχεράνη, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου», τόνισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Αυξάνονται οι αιωνόβιοι στη χώρα - 2.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι

Διεθνή / Ιταλία: Αυξάνονται οι αιωνόβιοι στη χώρα - 2.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται εδώ και δεκαετίες ο βασικός παράγοντας μακροζωίας των Ιταλών, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και ένα σύστημα υγείας που θεωρείται γενικά ποιοτικό
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Αναστάτωση στα αεροδρόμια με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται λόγω του shutdown

Διεθνή / ΗΠΑ: Αναστάτωση στα αεροδρόμια με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται λόγω του shutdown

Παρότι οι αεροπορικές είχαν μόλις 48 ώρες για να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους, δήλωσαν υποστηρικτικές προς το σχέδιο της κυβέρνησης, επισημαίνοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
ΛΟΥΒΡΟ ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διεθνή / «Το Λούβρο δεν είναι μουσείο του 21ου αιώνα»: Σε εφαρμογή το σχέδιο για την ασφάλεια μετά τη ληστεία

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου δήλωσε σήμερα πως το μουσείο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ έναν μετασχηματισμό, για να γίνει «ένα μουσείο του 21ου αιώνα»
LIFO NEWSROOM
 
 