Τουρκία: 44χρονος δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του μέσα στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν

Ένας 44χρονος στην Τουρκία δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του μέσα στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν εκείνη.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/9), μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Καχραμανμάρας, όπου εργαζόταν ως γραμματέας η 42χρονη μητέρα δύο παιδιών, Εσέρ Καρατζά.

Ο 44χρονος Ατίλα Αϊνταπλί μπήκε στο νοσοκομείο με ένα όπλο κρυμμένο σε μια τσάντα και μπήκε στο δωμάτιο της πρώην συζύγου του. Η Εσέρ Καρατζά προσπάθησε να δραπετεύσει με συναδέλφους της να προσπαθούν να επέμβουν και να τον σταματήσουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η Εσέρ βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο και κινήθηκε γρήγορα προς τις σκάλες αλλά ο 44χρονος την πρόλαβε και την πυροβόλησε τρεις φορές.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πετώντας το όπλο στο έδαφος και συνελήφθη λίγο αργότερα. Ο 44χρονος ομολόγησε τη δολοφονία.

Σημειώνεται πως υπήρχαν περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Μάλιστα, η Εσέρ είχε πάει στην αστυνομία για να καταθέσει νέα περιοριστικά μέτρα κατά του πρώην συζύγου της το πρωί που τη δολοφόνησε.

Οι γυναικοκτονίες αυξάνονται στην Τουρκία. Σύμφωνα με ΜΚΟ στη γειτονική χώρα, 394 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες το 2024, πάνω δηλαδή, από μία ανά ημέρα, τονίζει η «The Sun».