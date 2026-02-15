Τουλάχιστον έξι κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναφέρονται στα αρχεία Έπσταϊν

Τουλάχιστον έξι κορυφαίοι αξιωματούχοι της σημερινής κυβέρνησης Τραμπ έχουν κάποιας μορφής «σύνδεση» με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με επισκόπηση του NBC News σε μέρος από τα περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα που έχει δώσει στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο βαθμός σύνδεσης διαφέρει σημαντικά, από ένα και μόνο email έως επικοινωνία που εκτείνεται σε βάθος ετών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε μακρόχρονη σχέση γνωριμίας με τον Έπσταϊν, αναφέρεται χιλιάδες φορές στα αρχεία.

Οι αρχές δεν έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για οποιαδήποτε παρανομία που να σχετίζεται με τον Έπσταϊν, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έκοψε κάθε σχέση μαζί του στα μέσα της δεκαετίας του 2000 επειδή τον θεωρούσε «τρομακτικό».

Δύο ακόμη πρώην αξιωματούχοι κυβέρνησης Τραμπ, ο Έλον Μασκ (πρώην επικεφαλής του DOGE) και ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, εμφανίζονται επίσης στα αρχεία. Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί για παρανομία σε σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ποια στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ αναφέρονται στα αρχεία Έπσταϊν

Ντόναλντ Τραμπ (Πρόεδρος ΗΠΑ): Αναφέρεται χιλιάδες φορές στα αρχεία λόγω παλιότερης, μακρόχρονης γνωριμίας με τον Έπσταϊν. Δεν έχει κατηγορηθεί από τις Αρχές για αδίκημα σχετικό με τον Έπσταϊν και λέει ότι έκοψε επαφές στα μέσα των 00s.

(Διοικητής CMS – Medicare/Medicaid): Εμφανίζεται σε email του 2016 προς τον Έπσταϊν που μοιάζει με πρόσκληση σε πάρτι Αγίου Βαλεντίνου. Δεν είναι σαφές αν ο Έπσταϊν παρευρέθηκε. Στίβεν Φάινμπεργκ (Αναπλ. Υπουργός Άμυνας): Το όνομά του εμφανίζεται σε επιχειρηματικά έγγραφα που σχετίζονται με την Cerberus Capital Management (2009-2018), καθώς και σε υλικό που συνδέεται με Deutsche Bank. Δεν είναι σαφές γιατί βρίσκονται στα αρχεία του Έπσταϊν.

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Κλίντον τα υπόλοιπα στελέχη του Λευκού Οίκου

Μπιλ Κλίντον (πρώην πρόεδρος): Εμφανίζεται στα αρχεία. Έχει πει ότι έκοψε σχέσεις πριν τις κατηγορίες του 2006· δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα.

Λάρι Σάμερς (πρώην Υπ. Οικονομικών): Εμφανίζεται μέσω emails, έχει δηλώσει πως έχει «ντραπεί» για την επικοινωνία, δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα.

Κάθι Ρούμελερ (πρώην νομική σύμβουλος Λευκού Οίκου): Εμφανίζεται σε εκτενή αλληλογραφία. Έχει πει ότι η επαφή ήταν στο πλαίσιο της δουλειάς της ως δικηγόρος και ότι μετανιώνει που τον γνώρισε.

Με πληροφορίες από NBC News

