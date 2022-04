Σκοτώθηκε τo «φάντασμα» του Κιέβου που κατέρριψε 40 ρωσικά αεροσκάφη

Νεκρός είναι ο 29χρονος επισμηναγός Στέπαν Ταραμπάλκα, τον οποίο αποκαλούσαν και «φάντασμα του Κιέβου», σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Times.

Ο Στέπαν Ταραμπάλκα, ο οποίος φέρεται να κατέρριψε πάνω από 40 ρωσικά αεροσκάφη, σκοτώθηκε πιλοτάροντας ένα MIG-29, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

Αν και ο θάνατός του τοποθετείται στις 19 Μαρτίου, μόλις σήμερα το απόγευμα οι ουκρανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν την είδηση όπως αναφέρουν οι Times.

Συγκεκριμένα, η βρετανική εφημερίδα μετέδωσε ότι ο πιλότος σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα όταν το αεροσκάφος του, τύπου MiG-29, καταρρίφθηκε στις 13 Μαρτίου από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ουκρανοί πολίτες εμφανίζονται συντετριμμένοι με την απώλεια του πιλότου μέσα από αναρτήσεις τους στα social media γράφοντας για την απώλεια «αυτού του άσσου της Πολεμικής Αεροπορίας, που κυριαρχούσε στους ουρανούς πάνω από την πρωτεύουσα και είχε γίνει εφιάλτης για τους Ρώσους», ενώ αποχαιρετούν με θλίψη τον «φύλακα-άγγελό» τους, όπως τον έλεγαν.

Ο Στέπαν Ταραμπάλκα θεωρείται ένας ήρωας πολέμου και το όνομά του έγινε θρύλος, καθώς κατά την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής κατέρριψε έξι ρωσικά μαχητικά. Στην συνέχεια φέρεται να κατέρριψε άλλα 36 αεροσκάφη.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM