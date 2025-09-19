Θλίψη με τον θάνατο του ελέφαντα που υπέφερε από μοναξιά στο Νέο Δελχί

Ο Σάνκαρ, ο μοναδικός αφρικανικός ελέφαντας στον ζωολογικό κήπο του Δελχί, που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε απομόνωση, πέθανε.

Όπως μεταφέρει το BBC, ο Σάνκαρ αρνήθηκε την τροφή την Τετάρτη και παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων, ο 29χρονος αρσενικός ελέφαντας πέθανε μέσα σε 40 λεπτά.



Για 24 χρόνια, ο Σάνκαρ υπέφερε από μοναξιά, συμπεριλαμβανομένων και των 13 ετών της απομόνωσής του.



Η αιτία του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστή. «Έχει διαταχθεί έρευνα σχετικά με την αιτία του θανάτου», δήλωσε ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου στο BBC.



Ο Σάνκαρ ήταν ένας από τους δύο αφρικανικούς ελέφαντες που έφτασαν στην Ινδία το 1998 ως διπλωματικό δώρο από τη Ζιμπάμπουε στον πρώην Πρόεδρο της Ινδίας Σάνκαρ Νταγιάλ Σάρμα. Το ταίρι του όμως, πέθανε το 2001 και αναγκάστηκε να ζήσει μόνος.

The lonely life - and death - of Delhi's only African elephant https://t.co/HULCU2xRJf — BBC News (World) (@BBCWorld) September 19, 2025





Ένας πρώην υπάλληλος του ζωολογικού κήπου ανέφερε ανώνυμα στο πρακτορείο ότι μετά το θάνατο του άλλου ελέφαντα, ο Σάνκαρ φιλοξενήθηκε προσωρινά με τους ασιατικούς ελέφαντες στο ζωολογικό κήπο, αλλά το σχέδιο δεν απέδωσε.



«Ήταν πολύ επιθετικοί ο ένας προς τον άλλον», είπε, προσθέτοντας ότι ο Σάνκαρ απομονώθηκε σύντομα.



«Ο Σάνκαρ ήταν παιχνιδιάρης όταν είχε την παρέα του. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους επισκέπτες του ζωολογικού κήπου. Η συμπεριφορά του Σάνκαρ άλλαξε μετά το θάνατο του άλλου αφρικανικού ελέφαντα, καθώς δεν αποδέχτηκε ποτέ την παρέα άλλου ελέφαντα, ούτε και οι άλλοι αποδέχτηκαν τον Σάνκαρ. Έμεινε χωρίς φίλους», είπε ο πρώην υπάλληλος.



Το 2012, μεταφέρθηκε σε νέο χώρο που τον άφησε σχεδόν σε απομόνωση - παρά την σχετική ομοσπονδιακή απαγόρευση του 2009 για την απομόνωση ελεφάντων πάνω από έξι μήνες. Όμως εκείνος έμεινε εκεί μέχρι το θάνατό του.



Για χρόνια, οι ακτιβιστές ζητούσαν να απομακρυνθεί ο Σάνκαρ από τον ζωολογικό κήπο και να επανενταχθεί σε καταφύγιο άγριων ζώων που φιλοξενεί άλλους αφρικανικούς ελέφαντες.

Το 2021, μια αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο του Δελχί ζήτησε τη μεταφορά του Σάνκαρ σε καταφύγιο με άλλους αφρικανικούς ελέφαντες. Δύο χρόνια αργότερα, το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, καλώντας τον αιτούντα να απευθυνθεί στην επιτροπή που χειρίζεται τις μεταφορές άγριων ζώων από ζωολογικούς κήπους.



Μέχρι την Τετάρτη, ο Σάνκαρ ήταν μεταξύ των μόνο δύο αφρικανικών ελεφάντων στους ζωολογικούς κήπους της Ινδίας. Ο άλλος - επίσης ενήλικος αρσενικός - ζει στον ζωολογικό κήπο του Μισόρ στην νότια πολιτεία Κάρνατακα.



Οι ζωολογικοί κήποι έχουν αγωνιστεί επί χρόνια να βρουν συντρόφους για τους δύο αφρικανικούς αρσενικούς ελέφαντες, με τις προσπάθειες να εμποδίζονται από «υψηλό κόστος, κανονιστικά εμπόδια, πολλές εγκρίσεις και ανησυχίες για την ευημερία», σύμφωνα με την εφημερίδα The Indian Express.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν κακές συνθήκες στον χώρο που ζούσε ο Σάνκαρ

Οι ακτιβιστές έχουν επικρίνει ακόμη και τις συνθήκες στις οποίες ζούσε ο Σάνκαρ στον ζωολογικό κήπο του Δελχί, περιγράφοντας το περίβλημά του ως «άγονο και ανεπαρκές».

«Είναι συντριπτικό να τον βλέπεις να πεθαίνει έτσι», είπε η Νικίτα Ντάχαν, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Youth For Animals, η οποία είχε υποβάλει την αίτηση στο δικαστήριο το 2021. «Εύκολα θα μπορούσε να μην είχε συμβεί. Δεν είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και ήταν πολύ νέος».



Η μέση διάρκεια ζωής των αφρικανικών ελεφάντων είναι 70 χρόνια.

Ο κ. Κουμάρ, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Δελχί, δήλωσε ότι δεν υπήρχε «καμία αναφορά για ασθένεια ή ανώμαλη συμπεριφορά» στην περίπτωση του Σάνκαρ μέχρι την Τετάρτη το πρωί.



Ακτιβιστές για την ευημερία των ζώων δήλωσαν ότι ο θάνατος του Σάνκαρ αντικατοπτρίζει «χρόνια θεσμική αδιαφορία και παραμέληση».



«Μια εσωτερική έρευνα απλώς δεν είναι αρκετή», δήλωσε ακτιβίστρια στο BBC. «Αυτή ήταν μια αποτυχία του συστήματος που απαιτεί πραγματική υπευθυνότητα και πρέπει να αποτελέσει μια καθοριστική στιγμή για να τερματιστεί η σκληρή πρακτική του να κρατάμε ελέφαντες και άλλα κοινωνικά ζώα σε απομόνωση στους ζωολογικούς κήπους μας για πάντα».



Τον Οκτώβριο του 2024, η Παγκόσμια Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων ανέστειλε τη συμμετοχή του ζωολογικού κήπου του Δελχί λόγω ανησυχιών για τις συνθήκες διαβίωσης του Σάνκαρ, μετά από αναφορές ότι ήταν αλυσοδεμένος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PTI.



Η παγκόσμια οργάνωση έδωσε στον ζωολογικό κήπο του Δελχί προθεσμία μέχρι τον Απρίλιο του 2025 για να μεταφέρει τον Σάνκαρ ή να βελτιώσει τη φροντίδα του, προειδοποιώντας ότι η συμμετοχή του θα ακυρωνόταν αν η προθεσμία δεν τηρούνταν.



Μία ημέρα μετά την ειδοποίηση για την αναστολή, ο αρμόδιος υπουργός εξέτασε το περίβλημα του Σάνκαρ και δήλωσε ότι η υγεία του φαινόταν καλύτερη. Στις 15 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια, μεταξύ άλλων, να του φέρει μια θηλυκή σύντροφο, λέγοντας ότι η Ζιμπάμπουε και η Μποτσουάνα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και οι διαδικασίες ήταν σε εξέλιξη.



Οι αξιωματούχοι στον ζωολογικό κήπο του Δελχί δήλωσαν ότι δεν έλαβαν άλλες ειδοποιήσεις από την παγκόσμια οργάνωση. Και ο Σάνκαρ πέθανε πριν αποκτήσει τη δυνατότητα να δοκιμάσει να συμβιώσει με νέο ταίρι.

Με πληροφορίες από BBC