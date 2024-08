Ο τελευταίος ελέφαντας ζωολογικού κήπου της Νότιας Αφρικής απελευθερώθηκε μετά από 40 χρόνια

Ο «Τσάρλι», ο τελευταίος ελέφαντας του ζωολογικού κήπου της Νότιας Αφρικής απελευθερώθηκε πίσω στη φύση μετά από 40 χρόνια αιχμαλωσίας.

Ο ελέφαντας, με το όνομα Τσάρλι, αιχμαλωτίστηκε το 1984 από το εθνικό πάρκο Hwange της Ζιμπάμπουε όταν ήταν δύο ετών. Μεταφέρθηκε στο τσίρκο Boswell Wilkie στη Νότια Αφρική και εκπαιδεύτηκε για να κάνει κόλπα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μεταφέρθηκε στον μοναδικό εθνικό ζωολογικό κήπο της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, ομάδες για την προστασία των ζώων πίεζαν για την απελευθέρωση του ελέφαντα λόγω ανησυχίας για την υγεία του. Χθες, Τρίτη (20/8), το Ίδρυμα EMS, το οποίο υπερασπίζεται τα δικαιώματα της άγριας ζωής, ανακοίνωσε ότι μετά από «ένα ταξίδι τεσσάρων ωρών για την ελευθερία» ο ελέφαντας έφτασε στο νέο του σπίτι στο ιδιωτικό καταφύγιο Σαμπάλα, στην επαρχία Λιμπόπο.

Η απελευθέρωση του Τσάρλι ακολούθησε πολυετείς διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, αφού το Ίδρυμα EMS και οι συνεργάτες του παρείχαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ελέφαντες υποφέρουν στους ζωολογικούς κήπους. Στον ζωολογικό κήπο, ο ελέφαντας Τσάρλι λέγεται ότι ήταν μάρτυρας του θανάτου τεσσάρων άλλων ελεφάντων, συμπεριλαμβανομένου του δικού του νεογνού.

Το 2019, εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ο ελέφαντας έδειχνε σημάδια άγχους που συνηθίζονται στα ζώα σε αιχμαλωσία. Το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοποικιλότητας της Νότιας Αφρικής, που διαχειρίζεται τον ζωολογικό κήπο, το διέψευσε, λέγοντας ότι επρόκειτο για συμπεριφορά που είχε μάθει από τα χρόνια της ζωής στο τσίρκο και η οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχαστεί εντελώς. Το Ίδρυμα EMS δήλωσε ότι αυτό ήταν «ανακριβές».

Την Τρίτη (20/8), η φιλοζωική οργάνωση Four Paws, η οποία συνεργάστηκε με το Ίδρυμα EMS, δήλωσε ότι «η συνταξιοδότηση του ελέφαντα ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελέφαντα Τσάρλι αλλά και για την καλύτερη ευημερία των ζώων στη Νότια Αφρική». «Μαζί με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε ακούραστα για να τερματίσουμε τη μοναξιά του Τσάρλι, ώστε να τον δούμε να ευημερεί στο νέο του σπίτι που είναι κατάλληλο για το είδος του» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Four Paws, Josef Pfabigan.

#PressRelease: Charley the elephant has finally found freedom! 🐘✨ After years of captivity, FOUR PAWS successfully relocated him to a sanctuary in South Africa, where he’ll live a life free from chains.



Read more: https://t.co/v1iavOEsHW