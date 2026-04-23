«Τέλος τα κινητά και οι selfies»: Προορισμοί σαφάρι βάζουν «φρένο» στους τουρίστες

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας απαγορεύτηκε στους τουρίστες η χρήση κινητών τηλεφώνων και η λήψη selfies σε βασικές τουριστικές ζώνες, όπως τα καταφύγια τίγρεων.

Οι αρχές θεωρούν ότι τόσο οι συσκευές όσο και η συμπεριφορά των επισκεπτών γύρω από αυτές αποτελούν κίνδυνο για τα ζώα αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους.

Τουρίστες: Τι αλλάζει με τη σχετική απόφαση

Η απόφαση έρχεται ως απάντηση σε ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και πιο έντονο σε «προορισμούς σαφάρι» στην Ινδία: τα λεγόμενα «safari jams». Πρόκειται για σκηνές όπου δεκάδες οχήματα συγκεντρώνονται γύρω από ένα ζώο, δημιουργώντας χάος.

Ένα βίντεο που έγινε viral τον Φεβρουάριο έδειχνε μια τίγρη στο εθνικό πάρκο Ranthambore να περικυκλώνεται από οχήματα σαφάρι, με τουρίστες να φωτογραφίζουν και να φωνάζουν, ενώ το ζώο προσπαθούσε να διαφύγει εμφανώς στρεσαρισμένο.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η παρουσία των τουριστών, αλλά το γεγονός ότι πλέον θέλουν να «καταγράψουν» την εμπειρία τους, συχνά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες.

Πάντως, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι επισκέπτες οφείλουν να αφήνουν τα κινητά τους πριν εισέλθουν στα καταφύγια ή να τα έχουν απενεργοποιημένα μέσα στις τσάντες τους, απαγορεύεται η χρήση δρόμων εντός των πάρκων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ περιορίζεται η ανάπτυξη στις περιοχές γύρω από τα καταφύγια.

Σύμφωνα με το BBC, οι αλλαγές αυτές δεν θεωρούνται τυχαίες για τα δεδομένα. Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου τουρίστες έβαλαν σε κίνδυνο τον εαυτό τους για μια φωτογραφία, ακόμη και περιπτώσεις όπου παιδιά τραυματίστηκαν επειδή οι γονείς προσπαθούσαν να βγάλουν selfie κοντά σε άγρια ζώα.

Όταν τα social media αλλάζουν τη συμπεριφορά των τουριστών

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι τα social media, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Οι γεωγραφικές επισημάνσεις (geotags) σε φωτογραφίες αποκαλύπτουν ακριβείς τοποθεσίες όπου βρίσκονται ζώα, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επισκέπτες να συρρέουν στα ίδια σημεία.

Αυτό οδηγεί σε υπερσυγκέντρωση, αυξάνοντας την πίεση στα ζώα και διαταράσσοντας τη φυσική τους συμπεριφορά.

«Όταν όλοι ξέρουν πού βρίσκεται μια τίγρη με τα μικρά της, τότε όλοι πηγαίνουν εκεί», εξηγούν άνθρωποι του κλάδου. «Αλλά αυτά τα σημεία πρέπει να προστατεύονται, όχι να γίνονται τουριστικά hotspots».

Αξίζει να διευκρινιστεί πως η Ινδία δεν είναι η μόνη χώρα που αυστηροποιεί σχετικούς κανόνες γύρω από το σαφάρι. Στην Κένυα έχουν θεσπιστεί νέοι κανονισμοί για τη συμπεριφορά των τουριστών μετά από περιστατικά παρεμπόδισης της μετανάστευσης άγριων ζώων.

Την ίδια ώρα, στη Νορβηγία, οι επισκέπτες πρέπει να κρατούν αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων από πολικές αρκούδες, ενώ στη Σρι Λάνκα οι τοπικοί φορείς ζητούν περιορισμούς λόγω υπερτουρισμού στα εθνικά πάρκα.

Με πληροφορίες από BBC