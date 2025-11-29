Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής και ποια τα πρόστιμα

Αναρτημένα στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ είναι από τις 3 Νοεμβρίου τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία, τα ποσά είναι ίδια με πέρυσι, όπως ίδιος έχει παραμείνει ο τρόπος πληρωμής τους και τα πρόστιμα για όσους δεν προβούν στην άμεση εξόφλησή τους.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς γίνεται η εξόφληση

Με χρήση κωδικών taxisnet

Από την εφαρμογή myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.

Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Ενημερωθείτε για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας

Χωρίς κωδικούς taxisnet

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας».

Αφού επιλέξετε την ΕΙΣΟΔΟ, θα μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική φόρμα όπου μπορείτε να αναγράψετε το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας και επιλέγοντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ να βρείτε τα τέλη για το όχημα σας.

Βήμα-βήμα

Συμπληρώνω τον ΑΦΜ, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας Επιλέγω το έτος τελών κυκλοφορίας Επιλέγω «Εκτύπωση»

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσετε την εντολή εκτύπωσης για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο με τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2025.

Τέλη Κυκλοφορίας: Προθεσμίες πληρωμής

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :

το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)

την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Τα πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2025,

50% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2025,

ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

εξόφλησης από την 1/3/2025 και μετέπειτα ή

μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2025.

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, αν τα τέλη είναι 100 ευρώ, ο οδηγός θα πληρώσει 125 ευρώ τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί

Πριν από την πληρωμή ή τη δήλωση ακινησίας, η ΑΑΔΕ επισημαίνει τρία κρίσιμα σημεία:

Ο υπόχρεος των τελών είναι αυτός που εμφανίζεται ως κάτοχος του οχήματος στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα ειδοποιητήρια εκδίδονται για όλους, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει το σύνολο. Αν δεν πληρωθούν, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται.

Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημα σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω του MyCar έως το τέλος του χρόνου. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κυκλοφορεί, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και αφαίρεση διπλώματος για τρία έτη.

Τέλη Κυκλοφορίας: Εξαιρέσεις

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έχουν οι εξής κατηγορίες οχημάτων: