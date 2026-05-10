Τέιλορ Σουίφτ: Η δημοφιλής τραγουδίστρια είναι στην Ελλάδα

Ο λόγος που ταξίδεψε ως εδώ

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Τέιλορ Σουίφτ / Getty Images
Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Τέιλορ Σουίφτ.

Η Τέιλορ Σουίφτ σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ, βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι.

Το ζευγάρι κατά τις ίδιες πληροφορίες ταξίδεψε ως εδώ προκειμένου να παρευρεθεί στον γάμο του Έλληνα αθλητή Γιώργου Καρλαύτη, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Τράβις Κέλσι στους Kansas City Chiefs.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι συνοδευόταν από ισχυρή προσωπική ασφάλεια περίπου 15 ατόμων, ενώ ζητήθηκε από τους καλεσμένους να μην τραβήξουν φωτογραφίες και να παραδώσουν τα κινητά τους, κάτι που δεν αποδέχθηκαν όλοι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάσημη τραγουδίστρια ήταν ιδιαίτερα φιλική και έδειχνε να απολαμβάνει τη βραδιά.

 
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.
Διεθνή / AI, memes και πολιτική σάτιρα: Πώς το Ιράν κερδίζει έδαφος στον πόλεμο της πληροφορίας

Με viral βίντεο, AI-generated memes και σατιρικό περιεχόμενο που στοχεύει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν φαίνεται να επενδύει δυναμικά σε μια νέα μορφή ψηφιακού πολέμου επιρροής στα social media
ΗΠΑ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Η στιγμή που το αεροσκάφος της Frontier Airlines παρέσυρε τον πεζό

«Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε πάνω στον διάδρομο. Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος» ακούγεται να λέει ο πιλότος του αεροσκάφους στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης»: Η Νορβηγία αυξάνει τις εξορύξεις πετρελαίου και αερίου

Η απόφαση για νέες επενδύσεις και επαναλειτουργία παλιών κοιτασμάτων προκαλεί αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης
