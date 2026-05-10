Τέιλορ Σουίφτ: Η δημοφιλής τραγουδίστρια είναι στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Τέιλορ Σουίφτ.

Η Τέιλορ Σουίφτ σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ, βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι.

Το ζευγάρι κατά τις ίδιες πληροφορίες ταξίδεψε ως εδώ προκειμένου να παρευρεθεί στον γάμο του Έλληνα αθλητή Γιώργου Καρλαύτη, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Τράβις Κέλσι στους Kansas City Chiefs.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι συνοδευόταν από ισχυρή προσωπική ασφάλεια περίπου 15 ατόμων, ενώ ζητήθηκε από τους καλεσμένους να μην τραβήξουν φωτογραφίες και να παραδώσουν τα κινητά τους, κάτι που δεν αποδέχθηκαν όλοι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάσημη τραγουδίστρια ήταν ιδιαίτερα φιλική και έδειχνε να απολαμβάνει τη βραδιά.

