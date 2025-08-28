ΔΙΕΘΝΗ
Συντριβή F-16 στην Πολωνία: Νεκρός ο κυβερνήτης 

Βίντεο με την πτώση και συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους - Εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ

LifO Newsroom
Συντριβή F-16 στην Πολωνία: Νεκρός ο κυβερνήτης
Στιγμιότυπο από βίντεο που κατέγραψε τη συντριβή του F-16 / X
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στην Πολωνία.

Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το Bloomberg και τον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVN24, ο υπουργός Άμυνας μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος που σημειώθηκε στο Ράντομ. Βίντεο από τη στιγμή που ο κυβερνήτης χάνει τον έλεγχο του αεροσκάφους και εκείνο αρχίζει να εκτρέπεται της πορείας του, αναρτήθηκαν στα social media.

Όπως φαίνεται, το πολωνικό F-16 έπεσε εντός αεροπορικής βάσης και ακολούθησε έκρηξη από τη συντριβή μέσα σε δευτερόλεπτα.

 
 
