Συντριβή F-16 στην Πολωνία: Νεκρός ο κυβερνήτης 

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στην Πολωνία.
Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.
Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με το Bloomberg και τον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVN24, ο υπουργός Άμυνας μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος που σημειώθηκε στο Ράντομ. Βίντεο από τη στιγμή που ο κυβερνήτης χάνει τον έλεγχο του αεροσκάφους και εκείνο αρχίζει να εκτρέπεται της πορείας του, αναρτήθηκαν στα social media.
Όπως φαίνεται, το πολωνικό F-16 έπεσε εντός αεροπορικής βάσης και ακολούθησε έκρηξη από τη συντριβή μέσα σε δευτερόλεπτα.
🇵🇱 BREAKING: F-16 Crashes, Pilot Killed Instantly— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 28, 2025
A tragic accident occurred in Radom, Poland, when a F-16 fighter jet crashed during preparations for an air show.
The pilot, performing a loop, miscalculated the altitude, causing the jet to slam into the tarmac and erupt in a… pic.twitter.com/DEG0l2fLTK