Συνελήφθη Έλληνας επιχειρηματίας για συνωμοσία υπέρ της Ρωσίας – Θα εκδοθεί από τη Γαλλία στις ΗΠΑ

Ποινική δίωξη ασκήθηκε από δικαστήριο στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ σε Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για συνωμοσία και λαθρεμπόριο υπέρ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του Έλληνα επιχειρηματία Νικόλαου Μπογονικολού.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να συνωμότησε για να αποκτήσει ευαίσθητο τεχνολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στην κβαντική πληροφορική και αυτή των πυρηνικών ελέγχων για την περαιτέρω αμυντική έρευνα και ανάπτυξη της Ρωσίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τις αμερικανικές αρχές.

Ο Νικόλας Μπογονικολός συνελήφθη στις 9 Μαΐου στο Παρίσι και παραμένει υπό κράτηση μέχρι να εκδοθεί στις ΗΠΑ.

«Όπως καταγγέλλεται, ενώ φαινομενικά λειτουργούσε ως εργολάβος άμυνας για το ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχικές χώρες, ο κατηγορούμενος και ο όμιλός του Aratos Group έκαναν διπλό εμπόριο, βοηθώντας να τροφοδοτήσουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας και την ανάπτυξη όπλων νέας γενιάς» δήλωσε ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών Μπριόν Πις.

«Το Γραφείο μας συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα για να διασφαλίσει» πως αυτές οι τεχνολογίες δεν θα πέσουν σε λάθος χέρια, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο συλληφθείς φέρεται να «συνωμότησε με ένα δίκτυο εταιρειών, που στήθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, για να αποκτήσει -με δόλιο τρόπο- και στη συνέχεια να διακινήσει λαθραία στρατιωτικές τεχνολογίες» δήλωσε, με τη σειρά του, ο αρμόδιος υποδιευθυντής του FBI Μάικλ Ντρίσκολ.

«Ο Μπογονικολός προμηθεύτηκε ευαίσθητο εξοπλισμό, που πληροί τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ και έχει σχεδιαστεί για πεδία μαχών καθώς και εξαρτήματα με εφαρμογές για διαστημικές και κρυπτογραφικές επικοινωνίες, για λογαριασμό των Ρώσων πληροφοριοδοτών του, οι οποίοι επεδίωκαν να βελτιώσουν τις πολεμικές δυνατότητες της χώρας τους» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο συλληφθείς, να σημειωθεί, είναι επικεφαλής του ομίλου Aratos Group, ο οποίος διαθέτει αμυντικές και τεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Aratos, οι τομείς εξειδίκευσης των εταιρειών περιλάμβαναν «διαστημικές τεχνολογίες» και «εσωτερική ασφάλεια».

Μια από τις θυγατρικές του ομίλου, η Aratos Systems BV, ήταν φιναλίστ στον διαγωνισμό καινοτομίας του ΝΑΤΟ για διαστημικές εφαρμογές το 2021 με μια πρόταση που αφορούσε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας blockchain για δορυφόρους και διαστημόπλοια.

Στην πρόταση, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε εμπειρία ως σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και «κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο» και ότι η Aratos είχε προμηθεύσει αμυντικό εξοπλισμό και συναφείς τεχνολογίες σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

