Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο περιθώριο της 80ής Συνόδου του ΟΗΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στόχος του Ουκρανού προέδρου είναι να πείσει τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε ένα πλαίσιο «εγγυήσεων ασφαλείας» που έχει ήδη τη στήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

«Θέλω να καταλάβω πόσο κοντά είμαστε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάμε από όλους τους εταίρους μας είναι απαραίτητες», είπε ο Ζελένσκι απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, την Παρασκευή, στο Κίεβο.

Ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση την Τρίτη και ο Ζελένσκι την Τετάρτη, χωρίς να είναι σαφές ποια μέρα θα γίνει η συνάντησή τους. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί ξεχωριστή συνάντηση των συζύγων τους.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο με Ευρωπαίους και Αμερικανούς για το ζήτημα αυτό. Όπως είπε, 26 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει έτοιμες να συνεισφέρουν, ακόμη και με στρατεύματα.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στηρίξει με άλλους τρόπους, όπως με πληροφορίες ή αεροπορική βοήθεια, αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει ακόμη συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα είναι επίσης βασικό θέμα στις συνομιλίες. «Αν ο πόλεμος συνεχιστεί χωρίς καμία πρόοδο προς την ειρήνη, περιμένουμε νέες κυρώσεις. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα που θα θέσω στη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Τραμπ», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε την δύσκολη κατάσταση που συνεχίζεται στη χώρα του: πάνω από 500 άμαχοι σκοτώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από ρωσικές επιθέσεις, ενώ το Σάββατο τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Μόνο τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία εκτόξευσε 40 πυραύλους (βαλλιστικούς και cruise) και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία μπαίνει σε έναν ακόμη χειμώνα πολέμου και κάλεσε τις ΗΠΑ να δράσουν γρήγορα με συγκεκριμένα μέτρα. Επεσήμανε τέλος ότι η Ευρώπη έχει ήδη προχωρήσει σε νέο πακέτο κυρώσεων και σε αυστηρότερα δασμολογικά μέτρα κατά χωρών που αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Με πληροφορίες από Bloomberg

