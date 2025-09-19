ΔΙΕΘΝΗ
ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση ψήφισε υπέρ της συμμετοχής της Παλαιστίνης στην 80ή Σύνοδο

Το μέτρο, που αφορά τη συμμετοχή του Κράτους της Παλαιστίνης στη σύνοδο, εγκρίθηκε με 145 ψήφους υπέρ, 6 αποχές και 5 κατά, μεταξύ αυτών των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Φωτογραφία: X
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε, σήμερα Παρασκευή, με μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα που δίνει τη δυνατότητα στον Πρόεδρο της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, να απευθύνει ομιλία προς τους ηγέτες του κόσμου κατά τη διάρκεια της 80ής Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Το μέτρο, που αφορά τη συμμετοχή του Κράτους της Παλαιστίνης στη σύνοδο, εγκρίθηκε με 145 ψήφους υπέρ, 6 αποχές και 5 κατά. 

Αποχή δήλωσαν έξι χώρες, η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, το Φίτζι, η Παπούα-Νέα Γουινέα και ο Παναμάς. Κατά ψήφισαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παραγουάη και το Ναουρού.

Η απόφαση έρχεται μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να αρνηθεί και να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου (visa) για τον Αμπάς και ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής, εμποδίζοντας τους ουσιαστικά να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για τη ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ.

Η κίνηση αυτή των ΗΠΑ ήρθε ενώ αρκετές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, ανακοίνωσαν σχέδια να αναγνωρίσουν επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης κατά τις επερχόμενες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ ήδη 147 χώρες το έχουν κάνει.

Ο Παλαιστίνιος πρέσβης, Ριγιάντ Μανσούρ, μετά την ψηφοφορία ευχαρίστησε τις χώρες που στήριξαν το μέτρο, χαρακτηρίζοντάς το «απόλυτα σαφή θέση» ότι η χώρα υποδοχής πρέπει να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της βάσει της Συμφωνίας για την Έδρα του ΟΗΕ.

Ο Μανσούρ τόνισε ότι η άρνηση των θεωρήσεων συνιστά «κατάχρηση εξουσίας και τιμωρία για το Κράτος της Παλαιστίνης που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει» και πρόσθεσε ότι η Παλαιστίνη δεν θα υποχωρήσει «ούτε ίντσα» στο δικαίωμά της να συμμετέχει πλήρως στον ΟΗΕ.

