ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Συναγερμός στη Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια στο Έσσεν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή Nordviertel - Οι αρχές καλούν τον κόσμο να μην πλησιάσει στην περιοχή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συναγερμός στη Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια στο Έσσεν Facebook Twitter
Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε επαγγελματικό κολλέγιο του Έσσεν στη Γερμανία / Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μέσα σε επαγγελματικό κολλέγιο, στο Έσσεν της Γερμανίας, κινητοποιώντας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ένας μαθητής στο Bildungspark, στην περιοχή Nordviertel του Έσσεν, επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία καθηγήτρια. Το χτύπημα φέρεται να δόθηκε στο στομάχι. Το θύμα νοσηλεύεται επί του παρόντος με σοβαρά τραύματα και πρόκειται να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο δράστης είναι ένας 18χρονος μαθητής του σχολείου. Δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο, εάν ο δράστης βρισκόταν στην τάξη ή αν εισέβαλε με τη βία.

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ότι πλησίασε την καθηγήτρια και την τραυμάτισε με το μαχαίρι, για να τραπεί αμέσως μετά σε φυγή. Λίγο αργότερα, συνελήφθη από την αστυνομία.

Μέχρι να εντοπιστεί και να συλληφθεί από την αστυνομία, υπήρχε ανησυχία για το εάν είχε επιτεθεί και σε άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν αναλάβει δράση από τις 9.30 π.μ. περίπου, περικυκλώνοντας το κτίριο με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς με προστατευτικό εξοπλισμό.

«Βρισκόμαστε στο σημείο με μεγάλο αριθμό αστυνομικών», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, την ώρα που ειδικές μονάδες ερευνούν τις αίθουσες του επαγγελματικού κολεγίου και ένα ελικόπτερο κάνει επίσης κύκλους πάνω από το συγκρότημα.

Συναγερμός στη Γερμανία: Η αστυνομία ζητούσε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή

Η αστυνομία του Έσσεν ζητούσε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κίνδυνος.

Η επαγγελματική σχολή βρίσκεται στο Bildungspark μεταξύ των οδών Blücherstraße, Unsuhrstraße και Altenessener Straße στο βόρειο τμήμα της πόλης, όπου στεγάζονται και άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα στη γειτονιά.

Τα σωστικά συνεργεία περιθάλπουν μαθητές

Τέλος, η BILD αναφέρει ότι υπάρχουν «άτομα που λαμβάνουν επί του παρόντος ιατρική περίθαλψη», καθώς «τουλάχιστον δέκα μαθητές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ - είχαν γίνει μάρτυρες της επίθεσης ή είχαν παράσχει άμεση βοήθεια».

«Υπάρχει ακόμη μεγάλος φόβος μέσα στο σχολείο», τονίζεται.

Η αστυνομία έχει ήδη καταφέρει να συνοδεύσει πολλούς μαθητές έξω από το κτίριο. Ωστόσο, δεκάδες μαθητές από αυτούς παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας και έχουν «οχυρώσει» τις πόρτες — όπως είναι ο κανόνας σε περίπτωση συναγερμού αμόκ.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο με συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Διεθνή / Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο από συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Από την έρευνα που έγινε στο τηλέφωνο του μαθητή, βρέθηκαν συνολικά 9 βίντεο - Ο 14χρονος φέρεται να καλούσε τους φίλους του να συνευρεθούν με την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
«Κατηγορηματικό όχι» της Ρωσίας στο σχέδιο 26 χωρών για στρατεύματα στην Ουκρανία

Διεθνή / «Κατηγορηματικό όχι» της Ρωσίας στο σχέδιο 26 χωρών για στρατεύματα στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο απορρίπτει την ιδέα δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, παρόλο που 26 χώρες έχουν δεσμευθεί για ειρηνευτική αποστολή και οι συνομιλίες με τον Πούτιν σταμάτησαν απότομα
LIFO NEWSROOM
Τζόρτζιο Αρμάνι: Η άγνωστη σχέση του θρυλικού σχεδιαστή για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διεθνή / Τζόρτζιο Αρμάνι: Η άγνωστη σχέση του θρυλικού σχεδιαστή με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο Αρμάνι έντυσε αμέτρητους σταρ του Χόλιγουντ αλλά και μέλη βασιλικών οικογενειών. Ανάμεσα σε αυτούς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία φωτογραφήθηκε με κομμάτι του διάσημου οίκου λίγες ώρες πριν πεθάνει
LIFO NEWSROOM
Δείπνο κολακείας στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί τιτάνες υποκλίνονται στον Τραμπ

Διεθνή / Δείπνο κολακείας στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί τιτάνες υποκλίνονται στον Τραμπ

Σε μια βραδιά γεμάτη επαίνους, ο πρόεδρος Τραμπ άκουσε κορυφαίους ηγέτες τεχνολογικών κολοσσών όπως Apple, OpenAI και Google να τον ευχαριστούν για τη στήριξή του στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
LIFO NEWSROOM
Σμήνος μεδουσών παρέλυσε για δεύτερη φορά σε έναν μήνα πυρηνικό σταθμό στη Γαλλία

Διεθνή / Σμήνος μεδουσών παρέλυσε για δεύτερη φορά σε έναν μήνα πυρηνικό σταθμό στη Γαλλία

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Αύγουστο στον σταθμό Gravelines, όπου η αιφνίδια εμφάνιση ενός τεράστιου σμήνους μεδουσών είχε προκαλέσει προσωρινή παύση της παραγωγής
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Συζητήσεις για περιορισμό της οπλοκατοχής από τρανς άτομα μετά την επίθεση στη Μινεάπολη

Διεθνή / ΗΠΑ: Συζητήσεις για περιορισμό της οπλοκατοχής από τρανς άτομα μετά την επίθεση στη Μινεάπολη

Η ιδέα περιορισμού της οπλοκατοχής θεωρείται ιστορικά «κόκκινη γραμμή» για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς πολλά στελέχη και οργανώσεις υπέρ της οπλοκατοχής αντιτίθενται ακόμη και σε νόμους που αφαιρούν τα όπλα από άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα
LIFO NEWSROOM
 
 