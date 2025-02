Σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Γερμανία - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 25 τραυματίες

Στη Γερμανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 25 τραυματίστηκαν -έξι εκ των οποίων σοβαρά- όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με φορτηγό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στο Αμβούργο την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Hamburger Abendblatt, η οποία επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγό επιχείρησε να διασχίσει τις ράγες αλλά εγκλωβίστηκε όταν έπεσαν οι μπάρες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από την αμαξοστοιχία.

Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 34χρονος Ρουμάνος, πήδηξε την τελευταία στιγμή έξω από το όχημα και σώθηκε, γράφει η εφημερίδα Bild, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται.

An intercity train collided with a lorry at a crossing in Hamburg's Roenneburg area, leaving one person dead and around a dozen others injured, according to emergency services and the Deutsche Bahn.https://t.co/Aq1SiGuoZW pic.twitter.com/jyr1ynEPto