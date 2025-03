Σύγκρουση τάνκερ με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα

Ένα τάνκερ και ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκαν στη Βόρεια Θάλασσα, με την ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου να σπεύδει προς βοήθεια.

Εκπρόσωπος της Βασιλικής Ακτοφυλακής του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Η Ακτοφυλακή συντονίζει επί του παρόντος την απόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου (τάνκερ) και φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ. Ο συναγερμός σήμανε στις 9.48 π.μ.».

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως το δεξαμενόπλοιο έχει σημαία ΗΠΑ και ονομάζεται MV Stena Immaculate, ενώ ήταν αγκυροβολημένο, σύμφωνα με το εργαλείο παρακολούθησης πλοίων Vesselfinder.

«Ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Χάμπερσάιντ κλήθηκε, μαζί με σωσίβιες λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της Ακτοφυλακής της HM και κοντινά σκάφη με πυροσβεστική ικανότητα.

«Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη».

