Στους 56 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη Βραζιλία - Φόβοι πως θα αυξηθούν

Στους 56 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας, 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 67 εξακολουθούν και αγνοούνται. Τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες έπληξαν περισσότερες από τις μισές από τις 497 πόλεις του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Brazil has been hit by significant flooding due to heavy rainfall



213 municipalities have been affected, with reports of destroyed bridges, landslides, and burst dams. Approximately 10,000 people have lost their homes. pic.twitter.com/mO6zB3fJ2B — Insider News (@Ins1der_News) May 4, 2024

Terrible flood due to extreme rains in Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 (30.04.2024)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/7rvaFdjXbX — Disaster News (@Top_Disaster) May 1, 2024

Λόγω του όγκου του νερού, καταστράφηκαν δρόμοι και γέφυρες σε πολλές περιοχές, προκλήθηκαν κατολισθήσεις και κατέρρευσε εν μέρει ένα φράγμα σε έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει και ένα δεύτερο φράγμα, στην πόλη Μπέντο Γκονσάλβες. Στο Πόρτο Αλέγκρε, την πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, ο ποταμός Γκουαϊμπα υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τους δρόμους, ενώ λόγω της κατάστασης, το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο Αλέγκρε ανέστειλε όλες τις πτήσεις επ’ αόριστον.



Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Εντουάρντο Λέιτε ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Σήμερα αναμένονται ξανά βροχές στις βόρειες περιοχές της Πολιτείας και οι Αρχές προέτρεψαν όσους ζουν σε κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού.

Torrential flood due to heavy rains in Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/ooO7pNUCfU — Disaster News (@Top_Disaster) May 1, 2024

🚨🚀Historic. Porto Alegre, capital and largest city of the Brazilian state of Rio Grande do Sul, is now experiencing its worst flooding event since 1941 as floodwaters from the Guaíba continue to rise, turning streets into rivers.#Brazil #flooding #Floods #Guaiba #brazilian pic.twitter.com/19JPGcrfUZ — EUROPE CENTRAL (@europecentrral) May 4, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP / Reuters