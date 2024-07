Στον βασιλιά Κάρολο ο Στάρμερ για εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο πήρε ο θριαμβευτής των εκλογών στη Βρετανία, Κιρ Στάρμερ.

Ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε από τον αρχηγό του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Μπάκιγχαμ, μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές.

🤝 The King received in Audience The Rt Hon Sir Keir Starmer MP today and requested him to form a new Administration.



Sir Keir accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/g1TwdPObbD