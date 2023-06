Spider Woman: Γιατί όσοι είδαν την ταινία πιστεύουν ότι είναι τρανς

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη προβολή της νέας ταινίας «Spider-Man: Across the Spider-Verse», οι θαυμαστές είναι πεπεισμένοι ότι η Spider Woman είναι τρανς.

Οι θαυμαστές που είδαν το sequel της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας κινουμένων στοιχείων είναι πεπεισμένοι ότι υπάρχουν αρκετά queer στοιχεία στην ταινία που επιβεβαιώνουν ότι η Spider Woman ή αλλιως Gwen Stacy είναι τρανς ή αγωνίζεται για τα δικαιώματά τους.

Αρχικά, παρατηρήθηκε η σημαία των τρανς ατόμων που έφερε τη φράση «προστατέψτε τα τρανς παιδιά» στο φόντο ενός τρέιλερ για την ταινία νωρίτερα φέτος. Η ιστορία της Gwen αντικατοπτρίζει τους κοινωνικούς και εσωτερικούς αγώνες που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τους θαυμαστές.

mfs be like “gwen stacy isn’t trans” and then they have a four minute sequence in the movie where she’s just the trans flag colors pic.twitter.com/wMlQmPN5JR

Ακόμη, η χρωματική παλέτα που χρησιμοποιείται για όλες τις σκηνές της Gwen στη Γη-65 εμπεριέχει τα μπλε, ροζ και λευκό, που είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω σημαία.

Αυτή η στιλιστική επιλογή γίνεται ακόμη πιο εμφανής κατά τη διάρκεια μιας καίριας σκηνής όπου η Spider Woman μιλά στον αστυνομικό πατέρα της για την κρυφή της ταυτότητα ως «Γυναίκα Αράχνη». Οι θεατές παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας σκηνής, ένα σήμα της ίδιας είναι σημαίας είναι καρφιτσωμένο στην αστυνομική στολή του πατέρα της Gwen.

My biggest argument for the "gwen is trans" thing is that her speech makes more sense in the context that shes trans.

"I was trying so hard to wear this thing the way you want" makes no sense in the context, since he didnt want her to be spider woman regardless of her suit pic.twitter.com/A7KuAp0MFb