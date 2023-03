«Spare Us! A Harrody»: Κυκλοφορεί βιβλίο παρωδία για το «Spare» του πρίγκιπα Χάρι

Ένα νέο βιβλίο σχετικά με τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι που περιλαμβάνονται στο «Spare» κυκλοφορεί σε μορφή παρωδίας.

Σε μια ξεκάθαρη διακωμώδηση των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι, που περιγράφονται στο μπεστ σέλερ «Spare», το επερχόμενο έργο θα έχει τίτλο «Spare Us! A Harrody» και αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Απριλίου.

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στην απόφαση του Δούκα του Σάσεξ να αποκαλύψει προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή του και τις ιδιωτικές συζητήσεις του, ενώ παράλληλα αναζητούσε μια πιο ιδιωτική ζωή μακριά από τον βρετανικό Τύπο.

Αυτή η έκδοση-παρωδία του «Spare» έχει γραφτεί από τον Μπρούνο Βίνσεντ, ο οποίος στο παρελθόν έστρεψε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με τα βιβλία-παρωδία της Ένιντ Μπλάιτον. Η Ένιντ Μπλάιτον ήταν Αγγλίδα συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας.

Ένα δελτίο τύπου για την προώθηση του νέου βιβλίου αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Γεννήθηκε σε μια παλαιά, ισχυρή δυναστεία και, χωρίς να φταίει ο ίδιος, έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον πλανήτη. Η ζωή του ήταν ένας συνεχής καταιγισμός από εισβολές και χειραγώγηση του Τύπου».

«Μέχρι που, τελικά, εκείνος απαίτησε να σταματήσει. Προκειμένου να αποκτήσει την ησυχία που τόσο επιθυμούσε, έγραψε ένα ‘κρύο’ βιβλίο που μπαίνει βαθιά μέσα στα τείχη του κάστρου και εκθέτει κάθε φωνή, καβγά, γροθιά, προδοσία, κάθε αρκουδάκι, κάθε αμήχανη αγκαλιά και δακρύβρεχτη πρόβα γάμου για να το δει ο κόσμος. Και όλα αυτά για την ιδιωτική ζωή! Αυτή είναι η ιστορία του», προσθέτει.

Το εξώφυλλο του βιβλίου θυμίζει επίσης εκείνο του «Spare», καθώς δείχνει ένα πορτρέτο του πρίγκιπα Χάρι σε κοντινό πλάνο.

Σε αντίθεση με τη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το πραγματικό «Spare», ο πρίγκιπας Χάρι στο «Spare Us» εμφανίζεται με δύο κομμάτια ταινίας στο στόμα του με σκοπό να δίνεται η εικόνα πως παραμένει κλειστό.

