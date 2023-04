Σουδάν: Μαρτυρία μέσα από την Μητρόπολη- «Έχουμε μαζί μας 3 μικρά παιδιά- Έξω υπάρχουν σκοτωμένοι»

Μαρτυρία από το Σουδάν για τους εγκλωβισμένους στην Μητρόπολη και πλάνα μέσα από κτίριο εντείνουν την ανησυχία για την κατάσταση στην χώρα.

Η μαρτυρία, που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ από το Σουδάν είναι της Αλεξάνδρας Καλημέρη μέσα από την εκκλησία, κι η οποία περιέγραψε χαμηλόφωνα την δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν.

«Περνάμε πολύ δύσκολα, σχεδόν δεν κοιμόμαστε, οι πυροβολισμοί απέξω δεν σταματάνε, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Ο θυρωρός της ελληνικής κοινότητας είπε πως υπάρχουν έξω σκοτωμένοι και ήρθε και μας παρακάλεσε να μην βγούμε έξω γιατί υπάρχουν σκοτωμένοι άνθρωποι και συνεχώς πέφτουν πυροβολισμοί.

»Τρόφιμα έχουμε, αλλά αύριο-μεθαύριο θα τελειώσουν. Έχουμε και λίγο πετρέλαιο και ανοιγοκλείνουμε για να έχουμε ρεύμα. Ο Δεσπότης έχει επικοινωνία με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Έχουμε μαζί μας τρία μικρά παιδιά. Όλο το Σουδάν δεν έχει ρεύμα» περιέγραψε η Αλεξάνδρα Καλημέρη.

Το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ ο Μητροπολίτης Σάββας είπε πως η νύχτα ήταν ήσυχη, αλλά συμπλήρωσε πως το πρωί ξεκίνησαν πάλι πυρά ασταμάτητα. Όσον αφορά τους 15 εγκλωβισμένους διευκρίνισε πως «δεν είναι όλοι Έλληνες, αλλά και Σουδανοί και Ρώσοι, Είμαστε όλοι καλά, υπάρχουν προμήθειες».

Επεσήμανε ακόμη πως έχουν επικοινωνήσει με το Ελληνικό ΥΠΕΞ και τον πρέσβη στο Κάιρο ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποια λύση μιας και είναι αδύνατον να εξέλθουν του ναού. Για την κατάσταση των δύο τραυματιών ανέφερε πως είναι σταθερή.

Κι ενώ ισχυροί πυροβολισμοί εξακολουθούσαν να ακούγονται στο κέντρο του Χαρτούμ κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ πυκνός μαύρος καπνός έβγαινε από τη γύρω περιοχή, η λίστα των θυμάτων προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Τουλάχιστον 97 άμαχοι σκοτώθηκαν στο Σουδάν όπου πυρά και εκρήξεις συντάρασσαν το Χαρτούμ αδιάκοπα σήμερα το πρωί, τρίτη ημέρα των συγκρούσεων μεταξύ του στρατού του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Μπουρχάν και των ισχυρών παραστρατιωτικών δυνάμεων του του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Εδώ και εβδομάδες, η σύγκρουση σιγόβραζε μεταξύ των δύο ανδρών, που εκδίωξαν μαζί την πολιτική κυβέρνηση από την εξουσία με πραξικόπημα τον Οκτώβριο του 2021, αλλά έστρεψαν ο ένας τα όπλα του εναντίον του άλλου το Σάββατο το πρωί.

Έκτοτε, οι μάχες με βαρύ οπλισμό δεν έχουν σταματήσει και γίνονται συνεχείς αεροπορικές επιδρομές –ακόμα και μέσα στο Χαρτούμ– εναντίον αρχηγείων και βάσεων των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/FSR). Οι πρώην πολεμιστές στην πολυαίμακτη σύρραξη του Νταρφούρ που μετατράπηκαν σε τακτική παραστρατωτική δύναμη μάχονται για να πάρουν τον έλεγχο των υποδομών, στρατιωτικών και μη, της χώρας.

Ο στρατός ανέφερε χθες βράδυ ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά σταθερή» και ότι οι μάχες είναι «περιορισμένες» ενώ οι FSR δηλώνουν πως οδεύουν «αναμφίβολα» προς τη νίκη.

