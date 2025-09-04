Σοβαρό τροχαίο στο Λονδίνο: Διώροφο λεωφορείο παρέσυρε πεζούς έξω από τον σταθμό Victoria

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο του Λονδίνου, όταν διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό τρένου στη Victoria Street, στην περιοχή του Γουέστμινστερ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 24. Η Μητροπολιτική Αστυνομία γνωστοποίησε πως δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις. Η έρευνα για για τις συνθήκες που σημειώθηκε το τροχείο έχει ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Στον τόπο του συμβάντος βρίσκονται περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Η οδός παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων αποκλείεται και εκτρέπεται από την περιοχή, όπως ενημερώνει η αστυνομία.

#BREAKING : Bus Crash At Victoria Station, London. A bus has crashed at Victoria Station in central London. Several people have been taken to hospital with injuries.



No fatalities have been reported so far. Emergency services are currently on the scene.#London #VictoriaStation… pic.twitter.com/yNgtRHydXE — upuknews (@upuknews1) September 4, 2025

Ο κ. Emit Suker, 47 ετών, ανέφερε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο PA: «Το λεωφορείο προερχόταν από το Westminster. Ήταν περίπου 15-16 επιβαίνοντες. Οι άνθρωποι φώναζαν – ήταν μια αποτρόπαια κατάσταση»

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Άκουσα έναν ισχυρό θόρυβο – βγήκα έξω και είδα μία γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, περιτριγυρισμένη από πλήθος κόσμου. Πολλοί παρευρισκόμενοι από το γειτονικό γυμναστήριο βγήκαν γρήγορα για να τη βοηθήσουν.»

Η παρουσία διαρροής πετρελαίου στο μήκος της Allington Street οδήγησε την αστυνομία στην απαγόρευση του καπνίσματος στην περιοχή, εξαιτίας φόβων για τυχόν ατύχημα.

🚨BREAKING: Double-decker bus crashes into pedestrians near Victoria Station, London, Several injured, including passengers, pedestrians, and driver, all taken to hospital. No fatalities reported. pic.twitter.com/DSNapzTSGy — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 4, 2025

Η Rosie Trew, επικεφαλής υπηρεσιών λεωφορείων της Transport for London (TfL), δήλωσε: «Οι σκέψεις μας βρίσκονται με όλα τα άτομα που έχουν τραυματιστεί μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη Victoria Street. Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία και τον φορέα εκμετάλλευσης, Transport UK, για να διαλευκάνουμε το περιστατικό με επείγοντα τρόπο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια δυσάρεστη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους, και έχουμε στη διάθεση των πληγέντων κατάλληλη υποστήριξη.»

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London.



A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported.



Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

Δύο πεζοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία με λεωφορεία στη Victoria τα τελευταία χρόνια. Η 56χρονη Catherine Finnegan από το County Galway της Ιρλανδίας, υπέκυψε μετά από παράσυρση από διώροφο λεωφορείο στον σταθμό Victoria τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Τον Αύγουστο του 2021, η 32χρονη Melissa Burrαπό το Rainham του Kent, έχασε τη ζωή της στον ίδιο σταθμό, όταν ο οδηγός λεωφορείου επιτάχυνε κατά λάθος και συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο λεωφορείο, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε τη γυναίκα.