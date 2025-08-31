ΔΙΕΘΝΗ
«Ποτέ δεν ήμουν πιο δημιουργική»: Δημοσιογράφος έφυγε από τη Βρετανία και ζει πλέον στην Κοπεγχάγη

Μετακόμισε με την οικογένειά της στη Δανία το 2017 και «παρόλο που δεν είναι τέλεια, δεν κοίταξε ποτέ πίσω»

LifO Newsroom
Η δημοσιογράφος Laura Hall/ Telegraph
«Το πρωί, όταν κολυμπάω στο καθαρό, κρύο λιμάνι έξω από το διαμέρισμά μου, νιώθω ότι εδώ έπρεπε πάντα να βρίσκομαι» εξηγεί η συγγραφέας και δημοσιογράφος Laura Hall.

Η Laura μετακόμισε στην Κοπεγχάγη με τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά τους το 2017 «για μια περιπέτεια. Πάντα ήθελα να ζήσω στην ηπειρωτική Ευρώπη για μερικά χρόνια, και η ψήφος για το Brexit με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι μπορεί να μην ήταν επιλογή για πολύ ακόμα».

Εκείνη την εποχή, εργαζόταν εξ αποστάσεως για μια νεοσύστατη επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο σύζυγός της εργαζόταν για μια διεθνή εταιρεία με γραφεία σε όλο τον κόσμο, οπότε ήξεραν ότι θα μπορούσαν να μετακομίσουν εύκολα. Το γεγονός ότι η Κοπεγχάγη ήταν γνωστή ως ένα εξαιρετικό μέρος για να μεγαλώσει κανείς παιδιά βοήθησε. 

«Αν δεν μας άρεσε, σκεφτήκαμε ότι απλώς θα μετακομίζαμε σπίτι. Έξι μήνες αργότερα, πουλήσαμε το σπίτι μας στην Αγγλία και αγοράσαμε ένα παραθαλάσσιο διαμέρισμα εδώ. Οκτώ χρόνια αργότερα, είμαστε μόνιμοι κάτοικοι».

Το ζευγάρι είχε ξαναπάει στην Κοπεγχάγη και είχαν μια καλή ιδέα για το τι να περιμένουν: περισσότερα ποδήλατα παρά ανθρώπους, ιστορικά κτίρια, φιλικά άτομα και κρύους χειμώνες. «Μου άρεσε πολύ το φαγητό και τα πλακόστρωτα δρομάκια, καθώς και ο πιο ήπιος, ανθρώπινος ρυθμός ζωής. Είναι μια πόλη που ζει κανείς άνετα και πολιτισμικά, οι Δανοί είναι σχεδόν σαν ξαδέρφια με τους Βρετανούς, μοιραζόμαστε μια αίσθηση του χιούμορ, ακόμα κι αν μερικές φορές μπορεί να είναι οδυνηρά απότομοι».

«Δεν προβλέψαμε πόσο δύσκολο θα ήταν να ενταχθούμε. Η Δανία φημίζεται για την αγάπη της για την κοινότητα, αλλά όπως πολλοί μετανάστες στη χώρα, δεν μας ήταν εύκολο να γίνουμε δεκτοί. Περάσαμε βράδια μαθαίνοντας τη γλώσσα και κάνοντας φίλους, αλλά, με μερικές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, η πιο κοντινή μας ομάδα φίλων κατέληξε να είναι κυρίως άλλοι ξένοι. Θα θέλαμε να είμαστε πιο ενσωματωμένοι, αλλά είναι δύσκολο αν δεν είσαι Δανός. Θέλουμε να είμαστε μέρος της κοινότητας, όχι απλώς περαστικοί, και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Τα καλοκαίρια στη Δανία

Τα καλοκαίρια στη Δανία, όπως περιγράφει, είναι φανταστικά και οι παραλίες είναι πανέμορφες, με ανοιχτόχρωμη κίτρινη άμμο, με μέρη για κολύμβηση και ήρεμα νερά. «Λατρεύω την ποδηλασία και το πώς το μέγεθος της πόλης, με τους τακτοποιημένους ποδηλατόδρομους, σημαίνει ότι δεν είσαι ποτέ μακριά από πουθενά. Είναι υπέροχο να μπορείς να ζεις χωρίς αυτοκίνητο. Εκτιμώ την έλλειψη θορύβου, την τάξη και την έλλειψη διαφήμισης παντού. Λατρεύω το κολύμπι στο λιμάνι, τα πανταχού παρόντα αρτοποιεία και τα εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης».

«Το γεγονός ότι τα συστήματα λειτουργούν και οι ώρες του σχολείου ταιριάζουν με τις ώρες εργασίας, κάνει τεράστια διαφορά: η ενοχή της μητέρας μου είναι ανύπαρκτη και η δημιουργικότητά μου έχει ακμάσει. Έχω γράψει βραβευμένες διηγήσεις, έργα και πολλά βιβλία, όλα επειδή δεν είμαι τόσο αγχωμένη όσο παλιά. Η καριέρα του συζύγου μου έχει επίσης βελτιωθεί» προσθέτει.

Και συνεχίζει: «Η Κοπεγχάγη μπορεί να είναι επίσημα η πιο ευτυχισμένη πόλη στον κόσμο, αλλά δεν είναι ουτοπία. Οι χειμώνες είναι δύσκολοι: γκρίζος ουρανός και βροχή διαρκούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες και η ποδηλασία σε μια θύελλα με χαλάζι να χτυπάει στο πρόσωπό σου δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η Κοπεγχάγη μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί από έλλειψη ποικιλομορφίας ενώ και ο περιστασιακός ρατσισμός είναι συχνά σοκαριστικός. Όσο περισσότερο ζω εδώ, τόσο πιο απογοητευτικό νιώθω που η δανική κουλτούρα δίνει προτεραιότητα στην προσαρμογή παρά στο να ξεχωρίσεις. Αρχικά, ένιωθα άνεση αλλά τώρα, το βρίσκω λίγο κλειστοφοβικό. Όλα αυτά είναι μέρος της συμφωνίας όταν ζεις σε μια μικρή χώρα, νομίζω. Περισσότεροι άνθρωποι ζουν στο Λονδίνο από ό,τι σε ολόκληρη τη Δανία, άλλωστε».

Τι να προσέξει όποιος θέλει να μετακομίσει στη Δανία

Το να συναντάς φίλους στα υπέροχα φιλόξενα wine bar, τα cocktail lounges και τα sushi bar της πόλης «είναι ένα από τα highlights της ζωής εδώ. Ενθουσιάζομαι πολύ με τις προσφορές φαγητού της πόλης: το δείπνο στο Alchemist είναι τόσο εκπληκτικό που θα χρειαστείς μια μέρα άδεια μετά για να το επεξεργαστείς, και μου αρέσει το γεγονός ότι μπορείς να φας φαγητό βραβευμένο με αστέρι Michelin ανάμεσα στα rollercoasters στο Tivoli Gardens, το νοσταλγικό θεματικό πάρκο της πόλης. Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν και για τον πολεοδομικό σχεδιασμό: δεν είσαι ποτέ μακριά από χώρους πρασίνου ή το λιμάνι, κάτι που βοηθά στη δημιουργία μιας πολύ ήρεμης ατμόσφαιρας».

Η ίδια κλείνει την περιγραφή της με μια συμβουλή για όσους θέλουν να μετακομίσουν στη Δανία. «Αν θέλετε να μετακομίσετε στην Κοπεγχάγη, χρειάζεστε μια αξιοπρεπή δουλειά, κατά προτίμηση σε μια μεγάλη διεθνή εταιρεία. Μερικές φορές θα χρειαστείτε γερό στομάχι, καθώς και κορυφαίες γλωσσικές δεξιότητες, ανθεκτικότητα σε κακές καιρικές συνθήκες και... ποδήλατο. Αλλά, αν μπορείτε να τα ξεπεράσετε αυτά και να βρείτε δουλειά και βίζα, είναι ένα εύκολο μέρος για να ζήσετε. Όλα λειτουργούν. Είμαι αισθητά πιο ήρεμη και λιγότερο ανήσυχη ως γονέας εδώ από ό,τι ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η ηρεμία είναι ανεκτίμητη. Μερικές φορές σκέφτομαι να επιστρέψω στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν θέλω κάτι εις βάρος της ηρεμίας και της δημιουργικότητάς μου».

Με πληροφορίες από Telegraph

 
 
 
