Κόκκινα Δάνεια: Δικαιώθηκαν στον Άρειο Πάγο δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, τάχθηκε υπέρ των «κόκκινων» δανειοληπτών, υιοθετώντας έτσι την εισήγηση του αντιπροέδρου του ανώτατου δικαστικού ιδρύματος της χώρας, Σωτήρη Πλαστήρα.

Η Ολομέλεια, με ευρεία πλειοψηφία, αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, καθίστανται σχεδόν άτοκα. Η έκδοση της απόφασης αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.